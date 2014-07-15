Skype'in Windows 8.1 uygulamasına ücretsiz görüntülü grup sohbet desteği eklendi

Haber Editörü
Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows 8.1 tarafında önemli bir özellikle güncellendi.
Yayınlanan son güncellemesiyle ücretsiz görüntülü grup sohbet desteğine kavuşan Skype Windows 8.1 uygulaması, böylece arkadaş grubunuz veya ailenizle toplu görüşmenin keyfini kullanıcılarına sunuyor. Ana sayfa ekranınızın sol üst köşesindeki düğme ile başlatılan grup grup sohbet, belirtildiği kadarıyla 10 kişiye kadar destek veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype Windows 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/skype-adds-group-calling-support-windows-81-tablets-and-2-1-devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle