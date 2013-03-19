Skype'ın Windows Phone uygulaması, HD video desteği ve People Hub entegrasyonuyla güncellendi

Haber Editörü
Microsoft, Skype'ın Windows Phone platformu için geliştirilen versiyonunu yeni özelliklerle güncelleyerek daha iyi kullanım deneyimi sunmaya başladı.
Güncellemenin getirdiği özellikler arasında en çok dikkat çekeni ise, People Hub entegrasyonunun uygulamaya yeniden dahil edilmesi oldu. İşletim sisteminin Portico güncellemesini yükleyen kullanıcılar tarafından yüklenebilen People Hub entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar cihazlarının kişiler bölümünden Skype araması ve mesaj gönderme gibi işlevleri de yerine getirebiliyor.
People Hub'un yanı sıra, HD video desteğine de kavuşan uygulamada artık yatay ve dikey modda görüşme yapmakta mümkün hale gelmiş durumda. Ön ve arka kamera desteğinde de birtakım iyileştirmelerin yapıldığı uygulamayla birlikte artık kullanıcıların kendilerine gönderilen video mesajları da görüntüleyebildiğini belirtelim.
Yeni özellikleriyle birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan Skype'ın Windows Phone uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 Yorum Yaz Paylaş Tweetle