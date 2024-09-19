WhatsApp Durum gönderilerine kişi etiketleme geliyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp uygulamasının kullanımını ve fonksiyonelliğini arttıran güncellemeler devam ediyor. Platform bu kez Durum gönderilerinde yeni bir etiketleme ya da bahsetme özelliğini test etmeye başladı.

Durum mesajlarında etiketleme

Bugüne kadar Facebook ve Instagram platformlarında kullanılan etiketleme özelliği, Hikâye gönderilerinde kullanıcının istediği arkadaşını etiketlemesine imkân tanıyor. Etiketlenen kişiye gönderi ile ilgili mesaj gidiyor ve anında gönderiyi açabiliyor. Böylece gönderiler biraz daha odaklı oluyor ve ortaya atılmış gibi olmuyor.

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WhatsApp 2.24.20.3 güncellemesinde ortaya çıkan Durum mesajlarında etiketleme özelliği de aynı mantıkta çalışıyor. Kullanıcılar mesaj yazarken @ işaretiyle etiketleme yapabiliyor. Instagram uygulamasından farklı olarak Durum gönderilerinde yapılan etiketlemeleri ilgili arkadaş hariç diğer izleyiciler göremiyor.

Ayrıca etiketlenen kullanıcı, durumu yeniden paylaşma seçeneğine sahip oluyor fakat orijinal paylaşanın kimliği gizli kalıyor. Yeni özelliğin yıl bitmeden kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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