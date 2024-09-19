WhatsApp Durum gönderilerine kişi etiketleme geliyor

Durum mesajlarında etiketleme
Bugüne kadar Facebook ve Instagram platformlarında kullanılan etiketleme özelliği, Hikâye gönderilerinde kullanıcının istediği arkadaşını etiketlemesine imkân tanıyor. Etiketlenen kişiye gönderi ile ilgili mesaj gidiyor ve anında gönderiyi açabiliyor. Böylece gönderiler biraz daha odaklı oluyor ve ortaya atılmış gibi olmuyor.
WhatsApp 2.24.20.3 güncellemesinde ortaya çıkan Durum mesajlarında etiketleme özelliği de aynı mantıkta çalışıyor. Kullanıcılar mesaj yazarken @ işaretiyle etiketleme yapabiliyor. Instagram uygulamasından farklı olarak Durum gönderilerinde yapılan etiketlemeleri ilgili arkadaş hariç diğer izleyiciler göremiyor.
Ayrıca etiketlenen kullanıcı, durumu yeniden paylaşma seçeneğine sahip oluyor fakat orijinal paylaşanın kimliği gizli kalıyor. Yeni özelliğin yıl bitmeden kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...