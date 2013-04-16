Skype'ın Windows Phone uygulaması beta sürecini geride bıraktı

Haber Editörü
Microsoft, Skype'ın Windows Phone uygulamasını güncelleyerek uygulamayı beta sürecinden çıkardı.
Güncellemeyle birlikte mesajlaşma ve görüntülü görüşme özelliklerinin kararlılığı arttırıldı. Bunun yanı sıra, Messenger listesindeki kişileri Skype'a aktaran Microsoft, Messenger üzerinden gelen mesajların Skype içerisinde gösterilmesine imkan tanımış oldu.
Beta sürecini atlatarak tam sürüm olarak Windows Phone kullanıcılarına sunulmaya başlayan 2.5 versiyon numaralı Skype'a Windows Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
böle diyerek gelişecek gidecek işte
WP8 yada hangi işletim sistemli cihaz kullanıyorsan o cihazında Skype dahi kullanmadığın bariz belli. Zira uygulamanın beta durumu bile sorunsuzdu. Henüz güncellemediğim halde iOS, Android ve bilgisayarda sorunsuz sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyorum.
Kullandın mı bilmiyorum ama telefonu aldığım günden beri skype telefonumda yüklü ve bu zamana kadar sorunsuz çalıştı...
wp8in tek bir eksiği var oda bildirimlerde ara sıra sıkıntı yaratması onun dışında wp8 telefonları gerek tasarım gerek hız olarak çok çok iyiler...
Benim asıl merak ettiğim cep telefonu tablet ve pc ler birbiriyle tam uyum ile çalıştığı zaman eleştirenlerin yüzünün rengini merak ediyorum
başladı yemeye
Bi bitmediniz
ANLADIK XPERİA Z ADLI TELEFONUN VAR.