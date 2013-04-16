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Skype'ın Windows Phone uygulaması beta sürecini geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Skype'ın Windows Phone uygulaması beta sürecini geride bıraktı
Microsoft, Skype'ın Windows Phone uygulamasını güncelleyerek uygulamayı beta sürecinden çıkardı.

Güncellemeyle birlikte mesajlaşma ve görüntülü görüşme özelliklerinin kararlılığı arttırıldı. Bunun yanı sıra, Messenger listesindeki kişileri Skype'a aktaran Microsoft, Messenger üzerinden gelen mesajların Skype içerisinde gösterilmesine imkan tanımış oldu.

Beta sürecini atlatarak tam sürüm olarak Windows Phone kullanıcılarına sunulmaya başlayan 2.5 versiyon numaralı Skype'a Windows Store üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 Yorum Yaz
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cibicibi 6 yıl
LightningRaven
Windows Phonenin daha 40 fırın ekmek yemesi lazım..

böle diyerek gelişecek gidecek işte
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RockConn 6 yıl
wolf silver
Microsoft kendi uygulama mağazasına zar zor bir şekilde skype uygulaması yapıyor. Nasıl geliştiricilerden uygulama geliştirmelerini bekliyor..Şimdi neden Windows Phone 8 mağazası gelişmiyor daha iyi anlıyorum..

WP8 yada hangi işletim sistemli cihaz kullanıyorsan o cihazında Skype dahi kullanmadığın bariz belli. Zira uygulamanın beta durumu bile sorunsuzdu. Henüz güncellemediğim halde iOS, Android ve bilgisayarda sorunsuz sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyorum.
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wolf silver 6 yıl
Microsoft kendi uygulama mağazasına zar zor bir şekilde skype uygulaması yapıyor. Nasıl geliştiricilerden uygulama geliştirmelerini bekliyor..Şimdi neden Windows Phone 8 mağazası gelişmiyor daha iyi anlıyorum..
1 Yanıt Yanıtla
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Dogu-E 6 yıl wolf silver
wolf silver
Microsoft kendi uygulama mağazasına zar zor bir şekilde skype uygulaması yapıyor. Nasıl geliştiricilerden uygulama geliştirmelerini bekliyor..Şimdi neden Windows Phone 8 mağazası gelişmiyor daha iyi anlıyorum..

Kullandın mı bilmiyorum ama telefonu aldığım günden beri skype telefonumda yüklü ve bu zamana kadar sorunsuz çalıştı...

wp8in tek bir eksiği var oda bildirimlerde ara sıra sıkıntı yaratması onun dışında wp8 telefonları gerek tasarım gerek hız olarak çok çok iyiler...


Benim asıl merak ettiğim cep telefonu tablet ve pc ler birbiriyle tam uyum ile çalıştığı zaman eleştirenlerin yüzünün rengini merak ediyorum
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oktayakgoz 6 yıl
LightningRaven
Windows Phonenin daha 40 fırın ekmek yemesi lazım..

başladı yemeye
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ArdiaroS 6 yıl
Aynen bi bitmediniz :D
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LightningRaven 6 yıl
Windows Phonenin daha 40 fırın ekmek yemesi lazım..
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Dogu-E 6 yıl LightningRaven
LightningRaven
Windows Phonenin daha 40 fırın ekmek yemesi lazım..

Bi bitmediniz
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Krauser ll 6 yıl LightningRaven
LightningRaven

Windows Phonenin daha 40 fırın ekmek yemesi lazım..

ANLADIK XPERİA Z ADLI TELEFONUN VAR.
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