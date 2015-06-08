Skype'ın gerçek zamanlı çeviri özelliği Windows uygulamasına dahil edilecek

Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu ve kısa süre önce herkese açtığı anlık çeviri uygulaması Skype Translator, yaz ayları sonunda teknolojik altyapısıyla Skype'ın Windows uygulamasına da dahil edilecek.

Skype Translator hatırlayacağınız üzere görüntülü sohbet sırasında destekli diller arasında (Şimdilik İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Mandarin ancak yeni diler yolda) anlık olarak çeviri yapılabiliyor ve böylece oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Üyelik gerektirmeden Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemli bilgisayar ya da tabletlerle aktif olarak kullanılabilen yazılım, yapılan denemelerde de gösterildiği kadarıyla ufak bir gecikmeye rağmen etkili bir iletişim süreci sağlayabiliyor ve yazılcı çeviri noktasında 50 dil desteğiyle aktif olarak hizmet veriyor.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan , Translator uygulamasının önizleme sürümüne ise buradan ulaşabilir, servis hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/skype-translator-tech-coming-skype-windows-later-year