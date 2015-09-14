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"Sleepy Hollow" Emmy ödülü kazanan ilk sanal gerçeklik filmi oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik sektöründe rekabet tırmanıyor. 2016 yılından itibaren son kullanıcılar da bu rekabete dahil olmaya başlayacak ancak bir başka yarış da içerik kısmında. Sanal gerçekliğe uygun oyunlar ve filmler şimdiden ödül kazanmaya başladı.

Sleepy Hollow isimli korku filmi ise durumu biraz daha ileriye götürerek Emmy ödülünü kazanan ilk sanal gerçeklik filmi oldu. Oculus Rift için geliştirilen filmin yapımcılığını ABD'nin ünlü yayıncılık şirketlerinden FOX üstleniyor.  İnteraktif medya, görsel tasarım ve kullanıcı deneyimi konularında ödül alan film Oculus Rift DK2 kitine sahip kullanıcılara bu bağlantıda sunuluyor.
Emmy ödülü kazanan diğer bir sanal gerçeklik ürünü ise "Taylor Swift Experience" uygulaması oldu. Herhangi bir sanal gerçeklik kiti gerektirmeyen bu uygulama akıllı telefonlara indirilerek kullanılabiliyor. Uygulama Taylow Swift'in yeni bazı şarkılarını 360 derece klipler eşliğinde sunuyor. İçerik kalitelerinin giderek artması ve önemli ödüller kazanması sanal gerçekliğin hayatımızda büyük yer kaplayacağının basit bir kaç göstergesi.

http://www.engadget.com/2015/09/14/emmy-award-sleepy-hollow-oculus-vr/ Yorum Yaz
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akyurt 4 yıl
Bu yanyana stereoskopik goruntuyu 3d tv mde de izleyebilirim. Illa gozluk mu olmasi gerekiyor..
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metroid 4 yıl akyurt
akyurt

Bu yanyana stereoskopik goruntuyu 3d tv mde de izleyebilirim. Illa gozluk mu olmasi gerekiyor..

Görüntüyü Tv'den izlemekle, Oculus Rift kullanarak sanal gerçekliği deneyimlemek farklı şeyler. Ayrıca Oculus Rift sadece bir gözlük değil, görselliğin yanında kulakları da kapsayan bir deneyim.

Şekil A'da görüldüğü gibi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tricore 4 yıl
bizde istiyoruz bunu izleyelim yahu ...
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kadirirdem 4 yıl
nasılım bir deneyim sunuyor merak ettim açıkcası....
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nemoberk 4 yıl
sanal gerçeklik derken ne kastediliyor biri açıklayabilir mi?
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DH Misafiri 4 yıl
Sleepy Hollow normalde zaten diziydi ve çokta güzeldi yeni sezonunu bekliyorum :D
Ödül almasına şaşırmamak lazım :) kaliteli bir diziyi uyarlamak zor olmasa gerek zaten :)
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SALIGIA 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sleepy Hollow normalde zaten diziydi ve çokta güzeldi yeni sezonunu bekliyorum :D
Ödül almasına şaşırmamak lazım :) kaliteli bir diziyi uyarlamak zor olmasa gerek zaten :)

Diziden önce de yine bir film idi. Üstelik yanlış hatırlamıyorsam Johnny Deep başroldeydi.
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