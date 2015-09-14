"Sleepy Hollow" Emmy ödülü kazanan ilk sanal gerçeklik filmi oldu

Sanal gerçeklik sektöründe rekabet tırmanıyor. 2016 yılından itibaren son kullanıcılar da bu rekabete dahil olmaya başlayacak ancak bir başka yarış da içerik kısmında. Sanal gerçekliğe uygun oyunlar ve filmler şimdiden ödül kazanmaya başladı.

Sleepy Hollow isimli korku filmi ise durumu biraz daha ileriye götürerek Emmy ödülünü kazanan ilk sanal gerçeklik filmi oldu. Oculus Rift için geliştirilen filmin yapımcılığını ABD'nin ünlü yayıncılık şirketlerinden FOX üstleniyor. İnteraktif medya, görsel tasarım ve kullanıcı deneyimi konularında ödül alan film Oculus Rift DK2 kitine sahip kullanıcılara bu bağlantıda sunuluyor.

Emmy ödülü kazanan diğer bir sanal gerçeklik ürünü ise "Taylor Swift Experience" uygulaması oldu. Herhangi bir sanal gerçeklik kiti gerektirmeyen bu uygulama akıllı telefonlara indirilerek kullanılabiliyor. Uygulama Taylow Swift'in yeni bazı şarkılarını 360 derece klipler eşliğinde sunuyor. İçerik kalitelerinin giderek artması ve önemli ödüller kazanması sanal gerçekliğin hayatımızda büyük yer kaplayacağının basit bir kaç göstergesi.

http://www.engadget.com/2015/09/14/emmy-award-sleepy-hollow-oculus-vr/