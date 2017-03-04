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Snap halka arz edildi: Hisse değerleri beklentilerin de ötesinde

Snapchat’in çatı şirketi olan Snap’in halka arzıyla birlikte hisseleri %20 değer kazandı. Şirket şimdi halka arzla gelen 3.5 milyar doların üzerindeki geliri, verimli bir şekilde kullanmaya çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Snap halka arz edildi: Hisse değerleri beklentilerin de ötesinde
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Anlık fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Snapchat’in çatı şirketi Snap’e ait hisseler, şirketin halka arz işleminin gerçekleşmesiyle birlikte New York borsasında işlem görmeye başladı. Şirket son açıklamasında her bir hissenin 17$’dan işleme konulacağını ve böylece şirketin yaklaşık 24 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını açıklasa da işler şirket yetkililerin bile beklemediği şekilde iyi gitti.

New York saatiyle perşembe günü saat 11.15’te işlem görmeye başlayan hisseler Snap’in fiyatlamasından %41 daha yüksek bir değerden yani 24.4$’dan satışa sunuldu. Tabi bu beklentinin üstündeki rakam sonucunda şirkete ait 100 milyon hisse sadece 1 saat içinde el değiştirdi. Hareketli ilk saatlerin ardından yükselişini sürdüren hisse değerleri 12 saat içinde yaklaşık %20 değer kazanarak 29.2$ seviyesine ulaşmayı başardı.

Halka arzın ardından ilk dakikalarda ulaşılan 28.3 milyar dolarlık piyasa değerinin, şirkete yaklaşık 3.5 milyar dolarlık gelir getirdiği düşünülüyor. Tabi şu anda şirketin piyasa değerinin 31.4 milyar dolara ulaştığını ve böylelikle şirketin halka arzla birlikte elde ettiği gelirin 3.5 milyar doların da üstünde olduğunu söylemekte fayda var. Böylece tüm beklentilerin ötesinde bir gelire ulaşan şirket, halka arzdan oldukça memnun görünüyor.

Tahminlerin de Ötesinde Ancak Riskli

Tabi bu yükselişin şirket kurucuları Evan Spiegel ve Bobby Murphy başta olmak üzere diğer şirket yetkililerini ve yatırımcıları oldukça memnun ettiği bir gerçek ancak uzmanlara göre bu bahar havası oldukça tehlikeli dönemleri de beraberinde getirebilir. Bunun en önemli ve sarsıcı örneği ise Twitter. Kasım 2013’te halka arz edilen Twitter hisseleri 26$’dan işlem görmeye başladığı borsada bir aydan uzun bir süre boyunca yükselişini sürdürmüş ve hisse değeri 70$’ı zorlar hale gelmişti ancak sadece birkaç ay sonra halka arz anından bile daha düşük hisse değerlerine sahip olan Twitter’ın hisseleri şu sıralar yaklaşık 15$’dan işlem görüyor.

2014 Yılında Alibaba’nın halka arzının ardından en büyük halka arzı yapan Snap’in bu görkemli işlem sonrasında elde ettiği gelirleri şimdi nasıl kullanacağı merakla bekleniyor. Yatırımcılar geçen yıl 515 milyon dolar zarar eden şirketin 2018’e kadar %500’e yakın bir büyüme sağlayacağını düşünüyor. Snap her ne kadar gözlük, lens ve son olarak drone pazarına girmiş olsa da yine de asıl ekmeğini Snapchat üzerinden yemeye devam edecek gibi görünüyor.

Halka arz dosyalarında şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Snapchat kullanıcıları günde ortalama 30 dakika uygulamayı kullanıyor. Şirket ilk olarak bu süreyi arttırmayı ve bu süre zarfında kullanıcıların şirkete gelir getirecek şeyler yapmasını(reklamlar gibi) sağlamaya çalışacak. Bununla birlikte şirketin Spectacles gözlüğünün satışının artması için yeni özellikler eklemesi de gündemde.

Borsaya girmenin ardından ilk iki günü başarıyla atlatan şirketin yükselişinin birkaç haftalık mı olduğunu yoksa bu yükselişin şirketi yeni bir internet devi olmaya taşıyan ilk adımlar mı olduğunu hep birlikte önümüzdeki uzun süreçte göreceğiz.


http://wccftech.com/snap-ipo-shares-surge/ Yorum Yaz
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ozbey08 2 yıl
Türkiye'nin 1 yıllık yüksek teknoloji ihracatından daha yüksek rakamı adamlar 1 saat içinde kazanmış.
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eSSelamuAleykum 2 yıl en beğenilen ozbey08
ozbey08

Türkiye'nin 1 yıllık yüksek teknoloji ihracatından daha yüksek rakamı adamlar 1 saat içinde kazanmış.

"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın..." Binalı Yıldırım..
Durmak yok tam gaz geri..
ozbey08Türkiye'nin 1 yıllık yüksek teknoloji ihracatından daha yüksek rakamı adamlar 1 saat içinde kazanmış."Bu tarz şe...
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E_Aydin35 2 yıl
Mark nasıl oldu da Snapchat'i satın almadı?
Aa doğru zaten feyiz alacağını(çalacağını) aldı.. :)
Son zamanların en hızlı yükselen trend uygulaması olduğu tartışılmaz bir gerçek. Halka arz edilmeleri şirket adına olumlu bir hamle tabi. Borsadan çok anlamasamda halka arz sırasında yükselen değerler yatırımcılar için geçici bir gelir kapısı oluyor haberde de bahsedildiği gibi. Bu saatten sonra Snap şirketinin farklı uygulamalar, ürünler, geliştirmeler ortaya koyması lazım.
Çünkü bana göre Snapchat uygulamasının geliştirilebilirliği konusunda bir sıkıntı doğacaktır ileride..
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axaxa 2 yıl
Ben olsam komple satar bütün parayı miranda ile yerdim ;)
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Kerim5100 2 yıl
Kısa vadede güzel görünüyor ama ileride ne olacak bakalım :)
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Mr. Jingles 2 yıl
Facebook morali bozuk hissediyor.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Bu kaçıncı Snap harka açılıyor haberi, sayamadım da ?
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Glorfindel1907 2 yıl
Gerçekten şu uygulamalardan ne anlıyor insanlar anlamıyorum hiç bir amacı yok
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Barni Moloztaş 2 yıl
Hayatımda gördüğüm en rezil, en çöp uygulama.
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hidrojennn 2 yıl
snap bence bir balon gibi.genel kullanıcısı gençler ve onlarda çok hızlı başka moda olan birşeye yönelebiliyorlar. vine'nın başına gelenler snap'ın da kaderi olabilir.
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canguler917 2 yıl
hepi topu bir uygulama üzerinden milyar dolarlar kazanılabiliyor ve biz bu düzende bir türlü yerimizi alamıyoruz
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ozbey08 2 yıl
Türkiye'nin 1 yıllık yüksek teknoloji ihracatından daha yüksek rakamı adamlar 1 saat içinde kazanmış.
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eSSelamuAleykum 2 yıl ozbey08
ozbey08

Türkiye'nin 1 yıllık yüksek teknoloji ihracatından daha yüksek rakamı adamlar 1 saat içinde kazanmış.

"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın..." Binalı Yıldırım..
Durmak yok tam gaz geri..
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