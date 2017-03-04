Snap halka arz edildi: Hisse değerleri beklentilerin de ötesinde

Tam Boyutta Gör

Anlık fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Snapchat’in çatı şirketi Snap’e ait hisseler, şirketin halka arz işleminin gerçekleşmesiyle birlikte New York borsasında işlem görmeye başladı. Şirket son açıklamasında her bir hissenin 17$’dan işleme konulacağını ve böylece şirketin yaklaşık 24 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını açıklasa da işler şirket yetkililerin bile beklemediği şekilde iyi gitti.

New York saatiyle perşembe günü saat 11.15’te işlem görmeye başlayan hisseler Snap’in fiyatlamasından %41 daha yüksek bir değerden yani 24.4$’dan satışa sunuldu. Tabi bu beklentinin üstündeki rakam sonucunda şirkete ait 100 milyon hisse sadece 1 saat içinde el değiştirdi. Hareketli ilk saatlerin ardından yükselişini sürdüren hisse değerleri 12 saat içinde yaklaşık %20 değer kazanarak 29.2$ seviyesine ulaşmayı başardı.

Halka arzın ardından ilk dakikalarda ulaşılan 28.3 milyar dolarlık piyasa değerinin, şirkete yaklaşık 3.5 milyar dolarlık gelir getirdiği düşünülüyor. Tabi şu anda şirketin piyasa değerinin 31.4 milyar dolara ulaştığını ve böylelikle şirketin halka arzla birlikte elde ettiği gelirin 3.5 milyar doların da üstünde olduğunu söylemekte fayda var. Böylece tüm beklentilerin ötesinde bir gelire ulaşan şirket, halka arzdan oldukça memnun görünüyor.

Tahminlerin de Ötesinde Ancak Riskli

Tabi bu yükselişin şirket kurucuları Evan Spiegel ve Bobby Murphy başta olmak üzere diğer şirket yetkililerini ve yatırımcıları oldukça memnun ettiği bir gerçek ancak uzmanlara göre bu bahar havası oldukça tehlikeli dönemleri de beraberinde getirebilir. Bunun en önemli ve sarsıcı örneği ise Twitter. Kasım 2013’te halka arz edilen Twitter hisseleri 26$’dan işlem görmeye başladığı borsada bir aydan uzun bir süre boyunca yükselişini sürdürmüş ve hisse değeri 70$’ı zorlar hale gelmişti ancak sadece birkaç ay sonra halka arz anından bile daha düşük hisse değerlerine sahip olan Twitter’ın hisseleri şu sıralar yaklaşık 15$’dan işlem görüyor.

2014 Yılında Alibaba’nın halka arzının ardından en büyük halka arzı yapan Snap’in bu görkemli işlem sonrasında elde ettiği gelirleri şimdi nasıl kullanacağı merakla bekleniyor. Yatırımcılar geçen yıl 515 milyon dolar zarar eden şirketin 2018’e kadar %500’e yakın bir büyüme sağlayacağını düşünüyor. Snap her ne kadar gözlük, lens ve son olarak drone pazarına girmiş olsa da yine de asıl ekmeğini Snapchat üzerinden yemeye devam edecek gibi görünüyor.

Halka arz dosyalarında şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Snapchat kullanıcıları günde ortalama 30 dakika uygulamayı kullanıyor. Şirket ilk olarak bu süreyi arttırmayı ve bu süre zarfında kullanıcıların şirkete gelir getirecek şeyler yapmasını(reklamlar gibi) sağlamaya çalışacak. Bununla birlikte şirketin Spectacles gözlüğünün satışının artması için yeni özellikler eklemesi de gündemde.

Borsaya girmenin ardından ilk iki günü başarıyla atlatan şirketin yükselişinin birkaç haftalık mı olduğunu yoksa bu yükselişin şirketi yeni bir internet devi olmaya taşıyan ilk adımlar mı olduğunu hep birlikte önümüzdeki uzun süreçte göreceğiz.

http://wccftech.com/snap-ipo-shares-surge/