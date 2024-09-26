Yerli scooter kiralama girişimi BinBin halka arz oluyor!

- BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?
- Halka arz geliri nasıl değerlendirilecek?
- Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmeti sunuyor
- Yorumlar
1000 Yatırımlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin (BinBin), Borsa İstanbul’da işlem görecek. Şirketin halka arz halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Halka arz için talep toplama tarihi açıklanmadı.
BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?
BinBin’in hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Toplamda 17 milyon lot dağıtılacak. Yatırımcılar hisse başına 91,85 TL ödeyerek halka arz talebi oluşturabilecek.
Halka arz geliri nasıl değerlendirilecek?
BinBin, halka arzda tüm lotların satılması halinde yaklaşık 1,1 milyar TL gelir elde edecek. Bu gelirin yüzde 30’u ile mevcut elektrikli scooter filosu yenilenecek ve diğer taşıt, cihaz vb. yatırımları yapılacak. Gelirin yüzde 20’lik kısmı ise başka şirketleri satın almak gibi çeşitli yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için kullanılacak. Yüzde 30’luk kısım ile çeşitli borçlar ödenecek ve yüzde 20’lik kısım işletme sermayesi olarak saklanacak.
Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmeti sunuyor
Tamamen Türk sermayesi ile kurulan BinBin, başta Türkiye olmak üzere KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da faaliyet gösteriyor. 25 bin üzerinde e-scooter ile 4 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.
BinBin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin (BinBin) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte paylarını borsada yatırımcılara sunmayı planlıyor.
Bulls Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL’den 112 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 12 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı şeklinde ve mevcut ortaklardan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli paylar ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 225 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacaktır. Toplamda 17 milyon TL nominal değerli payın halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu