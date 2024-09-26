Yerli scooter kiralama girişimi BinBin halka arz oluyor!

Tam Boyutta Gör Türkiye’de ve Avrupa’da elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan BinBin, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BinBin’in Temmuz ayında yaptığı halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu.

1000 Yatırımlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin (BinBin), Borsa İstanbul’da işlem görecek. Şirketin halka arz halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Halka arz için talep toplama tarihi açıklanmadı.

BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?

BinBin’in hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Toplamda 17 milyon lot dağıtılacak. Yatırımcılar hisse başına 91,85 TL ödeyerek halka arz talebi oluşturabilecek.

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Halka arz geliri nasıl değerlendirilecek?

BinBin, halka arzda tüm lotların satılması halinde yaklaşık 1,1 milyar TL gelir elde edecek. Bu gelirin yüzde 30’u ile mevcut elektrikli scooter filosu yenilenecek ve diğer taşıt, cihaz vb. yatırımları yapılacak. Gelirin yüzde 20’lik kısmı ise başka şirketleri satın almak gibi çeşitli yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için kullanılacak. Yüzde 30’luk kısım ile çeşitli borçlar ödenecek ve yüzde 20’lik kısım işletme sermayesi olarak saklanacak.

Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmeti sunuyor

Tamamen Türk sermayesi ile kurulan BinBin, başta Türkiye olmak üzere KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da faaliyet gösteriyor. 25 bin üzerinde e-scooter ile 4 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.

BinBin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin (BinBin) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte paylarını borsada yatırımcılara sunmayı planlıyor.

Bulls Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL’den 112 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 12 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı şeklinde ve mevcut ortaklardan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli paylar ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 225 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacaktır. Toplamda 17 milyon TL nominal değerli payın halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır."

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SPK, BinBin’in halka arzına onay verdi: Hisse fiyatı ne kadar?