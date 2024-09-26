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    Yerli scooter kiralama girişimi BinBin halka arz oluyor!

    Yerli elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan BinBin, borsaya giriyor. BinBin, Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. BinBin halka arz fiyatı ve detayları haberimizde.
    SPK, BinBin’in halka arzına onay verdi: Hisse fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve Avrupa’da elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan BinBin, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BinBin’in Temmuz ayında yaptığı halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu.

    1000 Yatırımlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin (BinBin), Borsa İstanbul’da işlem görecek. Şirketin halka arz halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Halka arz için talep toplama tarihi açıklanmadı.

    BinBin halka arz hisse fiyatı ne kadar?

    BinBin’in hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Toplamda 17 milyon lot dağıtılacak. Yatırımcılar hisse başına 91,85 TL ödeyerek halka arz talebi oluşturabilecek.

    Halka arz geliri nasıl değerlendirilecek?

    BinBin, halka arzda tüm lotların satılması halinde yaklaşık 1,1 milyar TL gelir elde edecek. Bu gelirin yüzde 30’u ile mevcut elektrikli scooter filosu yenilenecek ve diğer taşıt, cihaz vb. yatırımları yapılacak. Gelirin yüzde 20’lik kısmı ise başka şirketleri satın almak gibi çeşitli yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için kullanılacak. Yüzde 30’luk kısım ile çeşitli borçlar ödenecek ve yüzde 20’lik kısım işletme sermayesi olarak saklanacak.

    Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmeti sunuyor

    Tamamen Türk sermayesi ile kurulan BinBin, başta Türkiye olmak üzere KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da faaliyet gösteriyor. 25 bin üzerinde e-scooter ile 4 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.

    BinBin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin (BinBin) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte paylarını borsada yatırımcılara sunmayı planlıyor.

    Bulls Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL’den 112 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 12 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı şeklinde ve mevcut ortaklardan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli paylar ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 225 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacaktır. Toplamda 17 milyon TL nominal değerli payın halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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