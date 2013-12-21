Snapchat, "Ek Servisler" ile güncellendi

Kullanıcıların birbirleriyle çektikleri fotoğraflar üzerinden sohbet edebilmelerine imkan sağlayan iOS platformunun ilginç uygulamalarında Snapchat, birçok yeniliği barından ek servisler özelliği ile güncellendi.

Kullanıcıların uygulamanın ayarlar menüsü içerisinden aktifleştireceği ek servisler ile fotoğraflara tarih şeritleri ekleyen "Akıllı Filtreler", son yıllarda fotoğraf uygulamalarının vazgeçilmezleri olan "Görsel Filtreler", özel yazı ile Tekrar, Ön Yüz Flaşı, 7'ye Kadar En İyi Arkadaş isimli yeni servisler ile uygulama zenginleştirilebiliyor.

Ücretsiz bir uygulama olan Snapchat'in App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: