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Snapchat akıllı gözlük tasarlamak için süper bir ekip kuruyor

Snapchat'in Google Glass benzeri bir akıllı gözlük tasarlamak üzere süper bir ekip toplamaya başladığı bildiriliyor. Şirket bünyesinde Qualcomm ve Microsoft'ta görev almış önemli isimler var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Bugün akıllı telefonunuzun kamerasıyla bir fotoğraf ya da video çekerek Snapchat hikayeleri oluşturabiliyorsunuz ancak gelecekte yüzünüzde Google Glass benzeri bir çift gözlükle Snap'leşmeniz mümkün olabilir. CNET kaynaklı haberlere göre Snapchat, akıllı gözlük gibi bir cihaz üzerinde çalışmak için giyilebilir teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip kurdu.
Gizli olarak yürütülen proje için en son işe alınanlar arasında HoloLens ve Xbox'da görev almış eski bir Microsoft kariyer uzmanı olan Mark Dixon da bulunuyor. Snapchat'de şu anda mühendislik direktörü olarak çalışan Eitan Pilipski ise daha önce, Qualcomm'un telefonlar ve akıllı gözlükler için AR deneyimleri oluşturulan "vizyon temelli artırılmış gerçeklik (AR) yazılım platformu" Vuforia'da görev almıştı.
Snapchat'in kadrosunda ayrıca Michael Kors, Zac Posen ve iOptik karma gerçeklik gözlükleri yapımcısı Innovega için çerçeveler tasarlamış bir gözlük tasarımcısı olan Lauryn Morris de yer alıyor. Tüm bu parçalar birleştirildiğinde Snapchat'in artırılmış gerçeklik planları iyice belgelenmiş oldu.
Geçtiğimiz yıl uygulamaya eklenen lensler özelliğiyle (Lenses) kullanıcılar yüzlerine gökkuşağı şelalesi gibi eğlenceli animasyon efektleri uygulayabiliyorlardı. Snapchat bu efektleri, kullanıcıların akıllı gözlük takarak artırılmış gerçeklik sayesinde arkadaşlarının yüzünü kaplayacak şekilde görebilmesini sağlayabilir. Elbette bu sadece bir düşünce ve Snapchat tamamen farklı bir şey de inşa ediyor olabilir.

http://www.cnet.com/news/snapchat-glasses-vergence-snap-labs-hints-wearable/ Yorum Yaz
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