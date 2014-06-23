Snapchat uygulaması 6snap, 3.2 sürümüne güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemi cihazlar için yeni özelliklerle geliştirilmeye devam eden Snapchat istemcisi 6snap, 3.2 sürümüne güncellendi.





Rudy Huyn'ın uygulamalarından 6snap, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle belirli görüşmelerin ya da komple tüm uygulamanın temizlenmesine imkan tanıyan uygulama, böylece görüşme temelli daha iyi bir yönetim sunuyor ve sıfırdan başlangıç desteği veriyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/6snap-updated-conversation-pruning