Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat uygulaması 6snap, 3.2 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
247
1
5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snapchat uygulaması 6snap, 3.2 sürümüne güncellendi
Windows Phone 8 işletim sistemi cihazlar için yeni özelliklerle geliştirilmeye devam eden Snapchat istemcisi 6snap, 3.2 sürümüne güncellendi. 

Rudy Huyn'ın uygulamalarından 6snap, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle belirli görüşmelerin ya da komple tüm uygulamanın temizlenmesine imkan tanıyan uygulama, böylece görüşme temelli daha iyi bir yönetim sunuyor ve sıfırdan başlangıç desteği veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/6snap-updated-conversation-pruning Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Simple Man 5 yıl
3.2 de "beslemeyi temizleyin" butonunu unutmuştu, 3.2.0.1'de gelmiş tekrar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 5 yıl
Rudy Huyn olmasa ne yapardık bilmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 5 yıl İronik Adam
Komi

Rudy Huyn olmasa ne yapardık bilmiyorum.

adamın uygulamalarının hepsi orjinallerinden daha başarılı. bence msoft windows phone departmanında işe almalı bu adamı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KraftMK 5 yıl
Beni Yüzbaşı yapan mesaj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim