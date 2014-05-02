Snapchat video sohbeti ve anlık mesajlaşma özelliğine kavuştu





Fotoğraflarınızı karşı tarafa gönderdikten sonra otomatik olarak silen ve ekran görüntüsü alındığında uyaran mesajlaşma uygulaması Snapchat, önemli özelliklerle güncellendi.





Güncelleme ile gelen ilk özellik anlık metin mesajlaşma özelliği. Kullanıcılar artık ana kamera ekranında sağa doğru sürükleme yaparak arkadaş listesine erişiyor ve buradan sohbet edeceği kişiyi seçebiliyor. Sohbetten çıktığınız anda tüm konuşma metni siliniyor.





İkinci olarak kullanıcılar tek taraflı video sohbeti başlatabiliyor. Sağ alt kısımda mavi ikon sohbetin başladığını haber verirken, ikona dokununca bu kez karşı taraf da sohbete katılıyor ve iki yönlü bir video sohbeti başlıyor. Kullanıcı isterse kameraları değiştirebiliyor. Sohbet de yine ekrandan çıkınca siliniyor. Snapchat tarihinde en büyük yenilik olarak gösterilen bu özelliklere an itibariyle erişilebiliyor.















