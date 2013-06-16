Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4, benchmark testlerinde rekor kırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
58
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4, benchmark testlerinde rekor kırıyor
Samsung'un Snapdragon 800 yongaseti barındıran LTE Advanced destekli bir Galaxy S4 versiyonunu Güney Kore'de piyasaya süreceği ihtimali bir süre önce benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı.

O testlerde Exynos 5 Octa ve Snapdragon 600 yongasetli versiyonlardan düşük bir skor alan yeni versiyon son testlerde ise rekor kırdı.

İki Güney Koreli operatör tarafından satışa sunulacağı belirtilen Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4 modeli, AnTuTu testinde son olarak 31491 puan aldı. Exynos 5 Octa işlemcili versiyon ise maksimum 31127 puan alabilmişti.

Samsung SHV-E330S modeli WiFi ve DLNA sertifika başvurularından da başarıyla geçti. Bu bakımdan modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. 

Snapdragon 800 yongasetinin yılın en iyi performans gösteren işlemcisi olması bekleniyor. Qualcomm'un da beklentilerinin yüksek olduğu Snapdragon 800, Galaxy S4 Güney Kore versiyonu yanında Galaxy Note 3, HTC One Max, LG Optimus G2 gibi muhtemel modellerde de yer alacak. 


http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-800-based-Samsung-Galaxy-S4-breaks-benchmark-records_id44063 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Soul741 6 yıl en beğenilen
snapdragon 600,
snapdragon 800,
exynos 4 octa,
active ,
zoom,
mini

daha kaçtane Galaxy s4 çıkacak?

edit: Exynos 5 olacaktı. Yanlış yazmışım.
snapdragon 600,snapdragon 800,exynos 4 octa,active ,zoom,minidaha kaçtane Galaxy s4 çıkacak?edit: Exynos ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 6 yıl
Soul741
snapdragon 600, snapdragon 800, exynos 4 octa, active , zoom, minidaha kaçtane Galaxy s4 çıkacak?

bitmedi tegra 4
intel atom
amd de girer ise işin içine amd xxx editon :)
valla arkadaş elde kalan plastikleri böyle eritiyorlar demekki pardon polikarbonat :)
Soul741snapdragon 600, snapdragon 800, exynos 4 octa, active , zoom, minidaha kaçtane Galaxy s4 çıkacak?bitmedi tegra 4intel at...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akgun2347 6 yıl
2000-2006 arası dönemde kaç kişi aldığı telefonun işlemcisini ram miktarını (gpuya gerek bile yok) biliyordu?
arkadaşlar artık sadece mhz ve çekirdek yarışına girmişler.
bazıları full hd olmayan telefona bakmıyorlar bile kullandığı laptop 1366*768 halbuki.bir kişi bile cep telefonunda full hd nin mantıklı acıklamasını yapamadı donanım yarışı dışında, halbuki 720p fazla bile benim kanaatim.eğer full hd telefonu savunuyorsan git evine 4k tv al yada tüm filmleri bluray izle:
s800 de rekor kırdı diye gider millet alır.
bence cep telefonları artık kullanım yönünden aşırı fazla mesela 2 gb ram olsun s3 te işlemcisi çift çekirdek olsun daha fazla performans alırsınız
SONUÇ OLARAK FİRMALAR BİLE NE YAPTIĞINI ŞAŞIRMIŞ ÖZELLİKLE SAMSUNG bizim insanımız da burda birbirini yiyiyor.
saygılar herkese
2000-2006 arası dönemde kaç kişi aldığı telefonun işlemcisini ram miktarını (gpuya gerek bile yok) biliyordu?arkadaşlar artık sadece mhz ve çekirdek yarışı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4lone 5 yıl
s5 te ne yapcaklar merak ediyorum kaç çeşiti çıkacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
ne tür galaxy veriyim abime :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phantom_coal 6 yıl
rekor kırsa ne olur rehber açılmıyor.

note 3 ü bekliyeceğim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Galaxy S4 alanlara geçmiş olsun :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Galaxy S4 alanlara geçmiş olsun :)

kardes misafirsin bari bisey bilmeden konusma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
Soul741
snapdragon 600, snapdragon 800, exynos 4 octa, active , zoom, mini daha kaçtane Galaxy s4 çıkacak? edit: Exynos 5 olacaktı. Yanlış yazmışım.

ne güzel işte bol bol alternatifin var.. hangisi hoşuna giderse onu alırsın.. mesela benim tercihim sd800'den yana olur.. hava atmak isteyenler 8 .çekirdekli diye octa 5i alır.. dayanıklı olsun isteyenler active versiyonunu alır vesaire.. çeşitlilik sunulması ekonomide her zaman avantajdır. tüketici için de öyle..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 6 yıl Batuist
Batuist
Soul741
snapdragon 600, snapdragon 800, exynos 4 octa, active , zoom, mini daha kaçtane Galaxy s4 çıkacak? edit: Exynos 5 olacaktı. Yanlış yazmışım.

ne güzel işte bol bol alternatifin var.. hangisi hoşuna giderse onu alırsın.. mesela benim tercihim sd800'den yana olur.. hava atmak isteyenler 8 .çekirdekli diye octa 5i alır.. dayanıklı olsun isteyenler active versiyonunu alır vesaire.. çeşitlilik sunulması ekonomide her zaman avantajdır. tüketici için de öyle..

Hepsini ayni anda aciklasalar dedigin dogru olabilirde taksit taksit acikliyorlar s4 almis biri ustune daha iyisinin gelmesini istemez tabiki kisa surede ve haberi olmadan.

Burda uzulenlerin hepsi 2.el pesinde kosanlar zaten daha telefonu alirken nasil kullanicagindan cok satarken kaca gider diye dusunenler bu kadar laf edilmesi normal. Benim gibi telefon satmayanlari hic etkilemiyor ama yine de ustune iyisi cikmasini istemem bende s4 kullanicisi olmasamda.

Gerci s800 versiyonu cikmaz bence ciksada yil sonunda gelir iddia ustune bu kadar laf soylenilmesi nasil bir psikolji orasi apayri bir konu tabiki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Offret 6 yıl Batuist
Batuist

Soul741

snapdragon 600, snapdragon 800, exynos 4 octa, active , zoom, mini daha kaçtane Galaxy s4 çıkacak? edit: Exynos 5 olacaktı. Yanlış yazmışım.


ne güzel işte bol bol alternatifin var.. hangisi hoşuna giderse onu alırsın.. mesela benim tercihim sd800'den yana olur.. hava atmak isteyenler 8 .çekirdekli diye octa 5i alır.. dayanıklı olsun isteyenler active versiyonunu alır vesaire.. çeşitlilik sunulması ekonomide her zaman avantajdır. tüketici için de öyle..

Bir de bu modelleri Türkiye pazarında görsek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobilecom 6 yıl
İsterlerse i7 işlemci 4 gb da ram koysunlar, işletim sistemi bunları maksimum verimde kullanmadıktan sonra ne anlamı var ki?

S4 yada iphone 5 karar verme aşamasındayım, hep iphone 5 diyor bir tarafım ama işte s4 de tasarım ve ekran farkı var, ama o ram yönetimi yok mu bıktırır adamı.

Andorid 5.0 ile bu sorunun ortadan kalkacağı söyleniyor ama ben pek ihitmal vermiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 6 yıl
Soul741
snapdragon 600, snapdragon 800, exynos 4 octa, active , zoom, mini daha kaçtane Galaxy s4 çıkacak? edit: Exynos 5 olacaktı. Yanlış yazmışım.

katılıyorum yakında S4 marka olarak ayrılıcak samsungtan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAylak 6 yıl
İyi ki son anda One'a dönmüşüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 6 yıl
Iyide orada yazan S4'ün Kore versiyonunda s800 kullanılacak değil mi? Yani Kore'den LTEli s4 getirtemezseniz zaten o cihaz uluslararası yollada sahip olamazsınız. Ben yanlış mı anladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R.V.PERSİE 6 yıl
Zaten donanım anlamında süper bir s4 var bence kesinlikle başka bir isimle çıkarmaları lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1196 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti 6 yıl Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video] 6 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim