Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4, benchmark testlerinde rekor kırıyor

Haber Editörü
Samsung'un Snapdragon 800 yongaseti barındıran LTE Advanced destekli bir Galaxy S4 versiyonunu Güney Kore'de piyasaya süreceği ihtimali bir süre önce benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı.
O testlerde Exynos 5 Octa ve Snapdragon 600 yongasetli versiyonlardan düşük bir skor alan yeni versiyon son testlerde ise rekor kırdı.
İki Güney Koreli operatör tarafından satışa sunulacağı belirtilen Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4 modeli, AnTuTu testinde son olarak 31491 puan aldı. Exynos 5 Octa işlemcili versiyon ise maksimum 31127 puan alabilmişti.
Samsung SHV-E330S modeli WiFi ve DLNA sertifika başvurularından da başarıyla geçti. Bu bakımdan modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Snapdragon 800 yongasetinin yılın en iyi performans gösteren işlemcisi olması bekleniyor. Qualcomm'un da beklentilerinin yüksek olduğu Snapdragon 800, Galaxy S4 Güney Kore versiyonu yanında Galaxy Note 3, HTC One Max, LG Optimus G2 gibi muhtemel modellerde de yer alacak.
http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-800-based-Samsung-Galaxy-S4-breaks-benchmark-records_id44063 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
snapdragon 800,
exynos 4 octa,
active ,
zoom,
mini
daha kaçtane Galaxy s4 çıkacak?
edit: Exynos 5 olacaktı. Yanlış yazmışım.
bitmedi tegra 4
intel atom
amd de girer ise işin içine amd xxx editon :)
valla arkadaş elde kalan plastikleri böyle eritiyorlar demekki pardon polikarbonat :)
arkadaşlar artık sadece mhz ve çekirdek yarışına girmişler.
bazıları full hd olmayan telefona bakmıyorlar bile kullandığı laptop 1366*768 halbuki.bir kişi bile cep telefonunda full hd nin mantıklı acıklamasını yapamadı donanım yarışı dışında, halbuki 720p fazla bile benim kanaatim.eğer full hd telefonu savunuyorsan git evine 4k tv al yada tüm filmleri bluray izle:
s800 de rekor kırdı diye gider millet alır.
bence cep telefonları artık kullanım yönünden aşırı fazla mesela 2 gb ram olsun s3 te işlemcisi çift çekirdek olsun daha fazla performans alırsınız
SONUÇ OLARAK FİRMALAR BİLE NE YAPTIĞINI ŞAŞIRMIŞ ÖZELLİKLE SAMSUNG bizim insanımız da burda birbirini yiyiyor.
saygılar herkese