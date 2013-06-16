Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4, benchmark testlerinde rekor kırıyor

Samsung'un Snapdragon 800 yongaseti barındıran LTE Advanced destekli bir Galaxy S4 versiyonunu Güney Kore'de piyasaya süreceği ihtimali bir süre önce benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı.





O testlerde Exynos 5 Octa ve Snapdragon 600 yongasetli versiyonlardan düşük bir skor alan yeni versiyon son testlerde ise rekor kırdı.





İki Güney Koreli operatör tarafından satışa sunulacağı belirtilen Snapdragon 800 yongasetli Galaxy S4 modeli, AnTuTu testinde son olarak 31491 puan aldı. Exynos 5 Octa işlemcili versiyon ise maksimum 31127 puan alabilmişti.





Samsung SHV-E330S modeli WiFi ve DLNA sertifika başvurularından da başarıyla geçti. Bu bakımdan modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.





Snapdragon 800 yongasetinin yılın en iyi performans gösteren işlemcisi olması bekleniyor. Qualcomm'un da beklentilerinin yüksek olduğu Snapdragon 800, Galaxy S4 Güney Kore versiyonu yanında Galaxy Note 3, HTC One Max, LG Optimus G2 gibi muhtemel modellerde de yer alacak.



