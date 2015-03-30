Snapdragon 815 yongaseti standart çekirdek mimarisini kullanmaya devam edebilir

Uzun yıllar üst seviye Snapdragon ailesinde özelleştirilmiş çekirdekler kullanan Qualcomm, 64-bitlik Snapdragon 808/810 ile birlikte ARM'ın standart Cortex çekirdekleri üzerinde optimizasyon yapmaya başlamıştı. Gelecek yıl Snapdragon 820 ile birlikte yine özelleştirilmiş çekirdeklere geçiş olacak. Ancak Snapdragon 815 yine bu yıl ki çizgiyi koruyabilir.





Sızdırılan yeni sunumlara göre 8 çekirdekli Snapdragon 815 yongasetinde Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formatında çalıştırılacak. Mevcut ARM mimarisindeki en güçlü çekirdek olan Cortex-A72 sayesinde Snapdragon 815, Apple çözümlerini saymazsak, bazı optimizasyonlarla en iyi yongaseti konumuna geçecek. Elbette Snapdragon 820 gelene kadar.





Yongasetinde Adreno 450 grafik biriminin kullanılacağı ve Snapdragon 820 ile birlikte 5xx serisine geçiş yapılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Qualcomm üretim tarafında yüzgeçli yapısı sayesinde güç sızıntılarını azaltan ve enerji tasarrufunu artıran FinFET teknolojisine geçiş yapıyor. Bu konuda Samsung'un 14nm FinFET veya TSMC'nin 16nm FinFET ile bu işi üstleneceği tahmin ediliyor.





Qualcomm'un aslında önümüzdeki dönemde epey kafa karıştıracağını söyleyebiliriz. Orta seviyeye hitap ediyor görünen Snapdragon 618 ve 620 yongasetlerinde hızı düşürülmüş Cortex-A72 çekirdeği kullanılıyor. Üst seviye Snapdragon 815 yongasetinde ise hızı artırılmış Cortex-A72 olacak. Bunun üzerine bir de özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti gelecek.





Snapdragon 6xx serisi bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağı için kendisine hızlı bir şekilde alan açacağını söyleyebiliriz. Ancak Snapdragon 815 ve Snapdragon 820 yongasetleri gelecek yıl başlarını hedefliyor. Bu bakımdan üretici tarafında da bir tereddüt olabilir. Geçen yıl yaşanan Snapdragon 805 faciası Snapdragon 815'le de yaşanabilir.

http://www.gizmochina.com/2015/03/29/details-about-snapdragon-815-emerge/