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Snapdragon 815 yongaseti standart çekirdek mimarisini kullanmaya devam edebilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 815 yongaseti standart çekirdek mimarisini kullanmaya devam edebilir

Uzun yıllar üst seviye Snapdragon ailesinde özelleştirilmiş çekirdekler kullanan Qualcomm, 64-bitlik Snapdragon 808/810 ile birlikte ARM'ın standart Cortex çekirdekleri üzerinde optimizasyon yapmaya başlamıştı. Gelecek yıl Snapdragon 820 ile birlikte yine özelleştirilmiş çekirdeklere geçiş olacak. Ancak Snapdragon 815 yine bu yıl ki çizgiyi koruyabilir. 

Sızdırılan yeni sunumlara göre 8 çekirdekli Snapdragon 815 yongasetinde Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formatında çalıştırılacak. Mevcut ARM mimarisindeki en güçlü çekirdek olan Cortex-A72 sayesinde Snapdragon 815, Apple çözümlerini saymazsak, bazı optimizasyonlarla en iyi yongaseti konumuna geçecek. Elbette Snapdragon 820 gelene kadar. 

Yongasetinde Adreno 450 grafik biriminin kullanılacağı ve Snapdragon 820 ile birlikte 5xx serisine geçiş yapılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Qualcomm üretim tarafında yüzgeçli yapısı sayesinde güç sızıntılarını azaltan ve enerji tasarrufunu artıran FinFET teknolojisine geçiş yapıyor. Bu konuda Samsung'un 14nm FinFET veya TSMC'nin 16nm FinFET ile bu işi üstleneceği tahmin ediliyor. 

Qualcomm'un aslında önümüzdeki dönemde epey kafa karıştıracağını söyleyebiliriz. Orta seviyeye hitap ediyor görünen Snapdragon 618 ve 620 yongasetlerinde hızı düşürülmüş Cortex-A72 çekirdeği kullanılıyor. Üst seviye Snapdragon 815 yongasetinde ise hızı artırılmış Cortex-A72 olacak. Bunun üzerine bir de özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti gelecek. 

Snapdragon 6xx serisi bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağı için kendisine hızlı bir şekilde alan açacağını söyleyebiliriz. Ancak Snapdragon 815 ve Snapdragon 820 yongasetleri gelecek yıl başlarını hedefliyor. Bu bakımdan üretici tarafında da bir tereddüt olabilir. Geçen yıl yaşanan Snapdragon 805 faciası Snapdragon 815'le de yaşanabilir. 

http://www.gizmochina.com/2015/03/29/details-about-snapdragon-815-emerge/ Yorum Yaz
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Guaire 4 yıl en beğenilen
Exynos 7420'ye karşı böyle rezil olmalarının 14nm FinFET ile bir alakası yok. Note 4, Exynos 5433 ile geçen Ekim ayında piyasaya çıktı. Snapdragon 810'lu cihazlar yeni piyasaya çıkıyor. Arada 6 ay fark var. Exynos 5433 de 20nm ile üretiliyor ve ısınma problemi olmadan aynı performansı veriyorsa Qualcomm başka bir yerde hata yapıyor demektir.

Snapdragon 820'yi yetiştirebilirlerse 2015'in sonuna yetiştirmeye çalışıyorlar. Araya bir başkasını nasıl sıkıştıracaklar? Nisan'a geldik.

İsimsiz birisi 2 grafik gönderiyor, sorgusuz sualsiz hemen 815 gerçek olarak kabul ediliyor.

Exynos 7420'ye karşı böyle rezil olmalarının 14nm FinFET ile bir alakası yok. Note 4, Exynos 5433 ile geçen Ekim ayında piyasaya çıktı. Snapdragon 810'lu cihaz...
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volkan_kolay 4 yıl
Samsung'a teşekkür etmek lazım eğer böyle bir iş çıkarmasaydı Qualcomm istediği gibi at koşturup şu anda olması gerekenleri belkide bize 2017 yılında falan sunacaktı. Onun için diyoruz ki..

Rekabet iyidir..
Samsung'a teşekkür etmek lazım eğer böyle bir iş çıkarmasaydı Qualcomm istediği gibi at koşturup şu anda olması gerekenleri belkide bize 2017 yılında falan sun...
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Masquerade89 4 yıl
ekrem= Samsung düşmanı
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DH Misafiri 4 yıl
Ağızı olan konuşuyor Exynos işlemciler ellerinizde patlayacak haberiniz yok bence herkes bildiği işi yapmalı Samsung leğen üretmeye devam etsin!!! madem samsung iyi bir işlemci üretiyor neden kasım kasım kasılıyor ? Yazılım optimizasyon vs diyeceksıniz onlarda işin içinde ama Exynos işlemciler çokta iyi değil bence ;) Şuan Htc One M8 kullanıyorum samsung'un çıkardığı tüm telefonlarda daha stabil... Htc kullanmayan bilmez yada alamayan 1000 tl bile etmeyen telefonları kıyaslamayın. İşlemcilerde şuan Qualcomm ileride Kirin işlemcileride görürüz piyasada Exynos ölmeye mahkumdur.
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Guaire 4 yıl
Qualcomm'un halkla ilişkiler genel müdürü Jon Carvill, Qualcomm'un üzerinde çalıştığı Snapdragon 815 diye bir çipinin olmadığını açıklamış.

http://www.fudzilla.com/news/mobile/37406-there-is-no-snapdragon-815-qualcomm-confirms
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silver0021 4 yıl
Samsung tokatlar 7420 tokatladi hepsini. İşleri cok zor.
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Fenomenon 4 yıl
S815 ve 820 ile toparlar heralde.
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Masquerade89 4 yıl
ekrem= Samsung düşmanı
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koyunsavar 4 yıl
810 ile karizmayi çizdirdilr 815 ile kutarmayi deneyecekler
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volkan_kolay 4 yıl
Samsung'a teşekkür etmek lazım eğer böyle bir iş çıkarmasaydı Qualcomm istediği gibi at koşturup şu anda olması gerekenleri belkide bize 2017 yılında falan sunacaktı. Onun için diyoruz ki..

Rekabet iyidir..
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Angel of the Lord 4 yıl
Merak ettigim bir sey var. Exynos 7420, surekli snapdragon 810 ile karsilasitirildi ve 14nm ile daha performansli ve daha az guc tuketiyor seklinde sunuldu(sanirsam). Peki iphone 6'da kullanilan A9 islemcisine kiyasla ne durumda?
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volkan_kolay 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Merak ettigim bir sey var. Exynos 7420, surekli snapdragon 810 ile karsilasitirildi ve 14nm ile daha performansli ve daha az guc tuketiyor seklinde sunuldu(sanirsam). Peki iphone 6'da kullanilan A9 islemcisine kiyasla ne durumda?

Bu konuda kıyaslamak doğru olmaz android ve ios sistemini kıyaslamak için bir kıstas yok ama kullanım tecrübesi ekran kalitesi fotoğraf kalitesi video kalitesi indirme hızı vs vs bunlar kıyaslanabilir ve bu konuda S6 şu anda kağıt üzerinde üstün görünüyor her haliyle ama bakalım testler ve kullanıcı tecrübesi ne diyecek.
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freudunpiposu 4 yıl Angel of the Lord
Çoklu performansta Bir Apple Çekirdeği kadar fark var hemen hemen. Bunu en fazla video işlerken hissedersin. Son kullanıcıya da Browser ve Multitasking konusunda küçük farklar sağlar. Apple'ı kanallar açısında çift çekirdek düşünmek doğru ama Zar alanı çok büyük. Doğal olarak tek çekirdek performansı güçlü.
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benhuraxu 4 yıl
Exynos 7420 çok sükse yaptı. s6 uzun kullanım testlerinde olumlu şeyler görürsek qualcomm'un işi zorlaşacak.
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King Stannis 4 yıl
815i erken çıkarsa hali hazırda amiral gemilerini çıkarmış üreticilere kazık atmış olucak, geç çıkarsa 820nin yanında bir anlamı olmayacak, 815le uğraşmak yerine 820ye odaklansa daha iyi olur.
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freudunpiposu 4 yıl
Ekrem71 yine karalamış Samsung'u. Qualcomm şu CPU argesiyle biraz zor geçer Exynos 7420'yi. 5433'ü geçer anca.
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