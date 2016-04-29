Snapdragon 830 sekiz adet Kryo CPU çekirdeğine sahip olabilir

Qualcomm'dan haberler getiren endüstri analisti Pan Juitang bu kez şirketin yaklaşan Snapdragon 830 işlemcisi hakkındaki tahminleriyle gündeme geldi. Juitang, şirket içinde MSM8998 olarak bilinen yeni yonga setinin (SD820 de MSM8996 olarak biliniyor) çok sayıdaki kilit yönleriyle selefinden farklı olduğunu söylüyor.

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Rapora göre yeni yonga seti, SD820'yi üretmek için kullanılan 14nm süreci yerine daha yeni 10nm teknolojisiye imal edilecek. Ayrıca üzerinde bir LTE Cat. 16 modem yer alacak. Snapdragon 820'de Cat. 12 modem kullanılmıştı. Belki de en önemlisi SD830'un tam 8 özelleştirilmiş Kryo CPU çekirdeği içerecek olması. Böylece yeni yonga seti bu sayıyı selefine oranla iki katına çıkarmış olacak.

Mobil cihaz üreticilerinin 2016 sonunda ve 2017'nin ilk çeyreğinde Snapdragon 830'a yönelmeye başlayacakları söylense de Juitang yonga seti için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

http://www.phonearena.com/news/Doubling-down-the-Snapdragon-830-processor-might-feature-eight-custom-Kryo-CPU-cores_id80644