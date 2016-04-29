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Snapdragon 830 sekiz adet Kryo CPU çekirdeğine sahip olabilir

Endüstri analisti Pan Juitang, Snapdragon 830 ile ilgili haberler sunmaya devam ediyor. Juitang'a göre yeni yonga seti SD820'ye oranla iki kat fazla özelleştirilmiş Kyro CPU çekirdeğine sahip olabilir
3 yıl
5,4b
1
45
İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm'dan haberler getiren endüstri analisti Pan Juitang bu kez şirketin yaklaşan Snapdragon 830 işlemcisi hakkındaki tahminleriyle gündeme geldi. Juitang, şirket içinde MSM8998 olarak bilinen yeni yonga setinin (SD820 de MSM8996 olarak biliniyor) çok sayıdaki kilit yönleriyle selefinden farklı olduğunu söylüyor.
Ayrıca Bkz. "MediaTek'in Helio X30 yonga seti Snapdragon 820'yi solladı iddiası"
Rapora göre yeni yonga seti, SD820'yi üretmek için kullanılan 14nm süreci yerine daha yeni 10nm teknolojisiye imal edilecek. Ayrıca üzerinde bir LTE Cat. 16 modem yer alacak. Snapdragon 820'de Cat. 12 modem kullanılmıştı. Belki de en önemlisi SD830'un tam 8 özelleştirilmiş Kryo CPU çekirdeği içerecek olması. Böylece yeni yonga seti bu sayıyı selefine oranla iki katına çıkarmış olacak.
Mobil cihaz üreticilerinin 2016 sonunda ve 2017'nin ilk çeyreğinde Snapdragon 830'a yönelmeye başlayacakları söylense de Juitang yonga seti için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

http://www.phonearena.com/news/Doubling-down-the-Snapdragon-830-processor-might-feature-eight-custom-Kryo-CPU-cores_id80644 Yorum Yaz
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
mu5tafa
Yeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.

sen çok yanlış gelmişsin be genç
820 tokatlıyor zaten çoğunu 830 2 kat olacak diyor
hani okuma-anlama sorunu olanlar için yardımcı olayım dedim
mu5tafaYeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.sen çok yanlış g...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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Lana-Del-Rey 3 yıl
Bu nasıl iş anlamıyorum arkadaş.

G2 kullanıcısıyım. Qualcomm işlemcisi var 4 çekirdekli Krait 400 2.3 Ghz , adreno 330 GPU'su var.

1080P'de mobil platformda kök ayarda açamadığı açıp da kastığı oyun yok.

Mobil cihazdaki parçaların bu kadar abartılmasının sebebi ne anlamış değilim.
Bu nasıl iş anlamıyorum arkadaş.G2 kullanıcısıyım. Qualcomm işlemcisi var 4 çekirdekli Krait 400 2.3 Ghz , adreno 330 GPU'su var.1080P'de...
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Yanıtla +17
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mu5tafa 3 yıl
Yeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.
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DH Misafiri 3 yıl
snapdragon 830 çıkarsa snapdragon 820 li cihazların fiyatı düşer 3000 lira olan cihaz 2000 liraya düşer herhalde
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aycibin 3 yıl
oyun oun oyun yahu bu telefonlara bunca parayı vakit öldürmek için mi alıyorsunuz?yazık be oyun özelliğine göre telefon mu seçilir?
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FreeRun 3 yıl
adam gibi oyun yok yav android de, real racing yada Asphalt dan fenalık geldi, bu işlemcilerin güçünden tam olarak faydanılması lazım, oyun üreticileri de bu işi biliyor, telefon üreticileri işlemci üreticileri hepsi birlikte hareket ediyor.
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kmlhyt 3 yıl
Önemli olan çekirdek değilki. Ayçiçeğimi kabakmı ? Bilmem ama çekirdek muhabbeti kabak tadı vermeye başladı.
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MrKemal17 3 yıl
wolferto
8 cekirdege neden tekrar donus yapiyor diye sorarsaniz hemen yapistirayim vulkan teknolojisi adreno 400 500 serisi gpu lara geldi ve vulkan burtun cekirdekleri kullaniyor bilmem anlatabildim mi bu yuzden tekrar cekirdekleri arttirma girisiminde bulunuyorlar

Marketteki uygulamaların tahmini yüzde kaçında vulkan desteği var?
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Batuist 3 yıl
Benim esas merak ettim konu android kaç çekirdeğe kadar işlemci desteği sunuyor? Yada yazılan adroid programlarının ne kadarı bütün çekirdekleri kullanıyor?
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Guest-BF8E9B238 3 yıl Batuist
Batuist

Benim esas merak ettim konu android kaç çekirdeğe kadar işlemci desteği sunuyor? Yada yazılan adroid programlarının ne kadarı bütün çekirdekleri kullanıyor?

Sistem kaynaklarını Linux kernel yönetir ve cpu sayısında herhangi bir sınırlama getirmez.

Multimedya uygulamaları haricinde hiçbir uygulama bütün çekirdeklere eşit seviyede yüklenemez çünkü pratikte bir problemi eşit parçalara bölebilmek çoğu zaman mümkün olamıyor. Problem bölünemiyorsa thread sayısı, yani kullanılabilecek çekirdek sayısı düşük kalır ve kaba kuvvete ihtiyaç duyulur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Burada "android 8 çekirdek kullanıyor..." diye bol keseden sallayan arkadaşlar arka planda işlerin nasıl yürüdüğü bilmiyor. 8 çekirdek çok küçük zaman dilimlerinde, yani anlık olarak kullanıldığında işin hiçbir esprisi kalmıyor, aynı şeyi tek çekirdek te işlemleri sırayla yaparak gerçekleştirebilir. 8 çekirdeğe 1'er milisaniyelik görev yüklemekle 4 çekirdeğe 2'şer ms lik görev yüklemek arasında fark yok. 8 adet küçük görevi tek cpu da çalıştırabilir ama bölünemeyen büyük bir problemi zayıf bir çekirdeğe verirseniz eziyet çekersiniz.

Zaten durum böyle olmasaydı ne apple ne qualcomm ne de başkası çekirdek kuvvetini arttırmak için uğraşmazdı. 8 tane cortex a53 ün toplam gücü 4 adet a72 den yüksek olduğu gibi maliyeti, güç tüketimi ve yaydığı ısı da daha düşüktür. Buna rağmen güçlü çekirdekler kullanılıyor ve daha da güçlüleri geliştirilmeye çalışılıyorsa bunun sebebi bölünemeyen problemlerin kaba güç ihtiyacını karşılamak içindir.
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OneMinuteTR 3 yıl
caneycaney
mu5tafaYeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.
sen çok yanlış gelmişsin be genç820 tokatlıyor zaten çoğunu 830 2 kat olacak diyorhani okuma-anlama sorunu olanlar için yardımcı olayım dedim

Sen çok yanlış gelmişsin diyen ama aslında kendisinin çok yanlış geldiğini farketmeyen kardeşim benim:) Bana göre Snapdragon 820 senenin en kötü işlemcisi hani kimse için milisaniyelerin farkedeceğini zannetmiyorum ama Snapdragon 820 ne Exynos 8890 ı ne Kirin 950 yi ne Apple A9 u uygulama açılış, internet sayfası yükleme, oyun açılış yükleniş, ve pil ömrünün uzunluğu bakımından geçemiyor. Hani bunu 130 bin antutu puanı alan S820 li bir telefon için söylüyorum. Youtubedaki milyon tane olan karşılaştırma videolarına bakarak neyin ne olduğunu anlayabilirsin:) S820 nin en iyi olduğu yer GPU
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freudunpiposu 3 yıl
mu5tafa
caneycaney
mu5tafa Yeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.
sen çok yanlış gelmişsin be genç 820 tokatlıyor zaten çoğunu 830 2 kat olacak diyor hani okuma-anlama sorunu olanlar için yardımcı olayım dedim
1 tane video göstersene 820 nin exynos 8890 u ezdiği? 820 ile exynos karşılaştırması. Exynos dakikaya varacak kadar fark atıyor totalde. Yine exynos s7 ile 820li g5 ve htc 10 un kıyası. S7 yine eziyor.. Bir şeyden çaktığın yok ezbere konuşma bari. Bu da gsmarena exynos vs 820 pil testleri. Exynos yine önde.
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Bu da s7 edge nin iki farklı versiyonu üstünden pil testi.. Exynos
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S820
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ama tek çekirdek skoru daha önemli, tek çekirdek çok daha önemli, çekirdekler değil çekirdek önemli, uygulamalar çoklu çekirdeği desteklemiyor, olur mu tek çekirdek önemli, tek çekridek diyorum, snapdragon en iyisi, snapdragonlu versiyon istiyorum ben, bizim ülkeye neden snapdragonlu gelmiyor ya !
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canguler917 3 yıl
yapması gerekende bu olurdu. ya hız arttıracak çekirdek arttıracak ya da yeni mimari yapacaktı. eldeki mimari gayet iyi zaten. her sene baştan mimari mi tasarlasın yani
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silversmith 3 yıl
Hazır S820 iyiyken alın kullanın arkadaşlar. Sayılara takılmayın! :)
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
mu5tafa
Yeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.

sen çok yanlış gelmişsin be genç
820 tokatlıyor zaten çoğunu 830 2 kat olacak diyor
hani okuma-anlama sorunu olanlar için yardımcı olayım dedim
1 Yanıt Yanıtla +24
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Lana-Del-Rey 3 yıl
Bu nasıl iş anlamıyorum arkadaş.

G2 kullanıcısıyım. Qualcomm işlemcisi var 4 çekirdekli Krait 400 2.3 Ghz , adreno 330 GPU'su var.

1080P'de mobil platformda kök ayarda açamadığı açıp da kastığı oyun yok.

Mobil cihazdaki parçaların bu kadar abartılmasının sebebi ne anlamış değilim.
Yanıtla +17
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mu5tafa 3 yıl caneycaney
caneycaney

mu5tafa

Yeniden 8 çekirdeğe dönmek hata bence ama klasik qualcomm. Exynos ile Apple A serisi yine tokatı basacaktır.


sen çok yanlış gelmişsin be genç

820 tokatlıyor zaten çoğunu 830 2 kat olacak diyor

hani okuma-anlama sorunu olanlar için yardımcı olayım dedim

1 tane video göstersene 820 nin exynos 8890 u ezdiği?

820 ile exynos karşılaştırması. Exynos dakikaya varacak kadar fark atıyor totalde.




Yine exynos s7 ile 820li g5 ve htc 10 un kıyası. S7 yine eziyor.. Bir şeyden çaktığın yok ezbere konuşma bari.



Bu da gsmarena exynos vs 820 pil testleri. Exynos yine önde.

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Bu da s7 edge nin iki farklı versiyonu üstünden pil testi..

Exynos

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S820

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