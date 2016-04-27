MediaTek'in Helio X30 yonga seti Snapdragon 820'yi solladı iddiası

Geçen ayın sonlarında MediaTek'in Helio X30 yonga seti üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün ise analist Pan Jiutang çipin varlığını doğruladı. Helio X30'un Helio X20'den iki kat daha verimli olmasını sağlayacak 10nm FinFET üretim süreciyle TSMC tarafından üretilmesi bekleniyor. Yeni SoC eski Cortex çekirdekleri ile birlikte ARM'in yeni Artemis çekirdeklerini barındıracak ve selefi tarafından kullanılan üç kümeli tasarımı kullanmaya devam edecek.

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Jiutang'ın Weibo gönderisi, X30'un teknik özelliklerini listelemese de gelen bilgiler yonga setinin bir çift 2.8GHz Artemis, dört 2.2GHz Cortex A53 ve dört 2GHz Cortex A35 çekirdeklerini içereceğini ortaya koyuyordu. PowerVR 7XT GPU'ya sahip olan Helio X30, çift kamera, 26 MP kamera, VR bağlantıları, LTE Cat.13 bağlantısı ve 8GB RAM'i destekleyecek.

Jiutang ayrıca kendi sosyal medya hesabından yonga setlerinin AnTuTu benchmark skorlarını karşılaştıran bir grafik yayınladı. Helio X30 testlerde aldığı 160 bin skorla listenin tepesinde yer alıyor. Hemen arkasında ise 130 bin skorla Samsung Galaxy S7 (ABD ve Çin versiyonlarında), LG G5 ve HTC 10 gibi cihazlarda yer alan Qualcomm'un en yeni ve en iyi yonga seti Snapdragon 820 SoC bulunuyor. Bu ikiliyi ise 100 bin skorlu MediaTek'in ilk 10 çekirdekli işlemcisi olma özelliği taşıyan Helio X20'nin takip ettiğini görüyoruz.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-Helio-X30-chipset-beats-Snapdragon-820-in-AnTuTu-benchmark-testing_id80568