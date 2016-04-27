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MediaTek'in Helio X30 yonga seti Snapdragon 820'yi solladı iddiası

Analist Pan Jiutang, MediaTek'in Helio X30 yonga setini doğrularken, AnTuTu performans test sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar Helio X30'un Snapdragon 820'yi geride bıraktığını gösteriyor.
3 yıl
8,4b
1
42
İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen ayın sonlarında MediaTek'in Helio X30 yonga seti üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün ise analist Pan Jiutang çipin varlığını doğruladı. Helio X30'un Helio X20'den iki kat daha verimli olmasını sağlayacak 10nm FinFET üretim süreciyle TSMC tarafından üretilmesi bekleniyor. Yeni SoC eski Cortex çekirdekleri ile birlikte ARM'in yeni Artemis çekirdeklerini barındıracak ve selefi tarafından kullanılan üç kümeli tasarımı kullanmaya devam edecek.
Ayrıca Bkz. "Hindistan'da telefonlara panik butonu geliyor"
Jiutang'ın Weibo gönderisi, X30'un teknik özelliklerini listelemese de gelen bilgiler yonga setinin bir çift 2.8GHz Artemis, dört 2.2GHz Cortex A53 ve dört 2GHz Cortex A35 çekirdeklerini içereceğini ortaya koyuyordu. PowerVR 7XT GPU'ya sahip olan Helio X30, çift kamera, 26 MP kamera, VR bağlantıları, LTE Cat.13 bağlantısı ve 8GB RAM'i destekleyecek.
Jiutang ayrıca kendi sosyal medya hesabından yonga setlerinin AnTuTu benchmark skorlarını karşılaştıran bir grafik yayınladı. Helio X30 testlerde aldığı 160 bin skorla listenin tepesinde yer alıyor. Hemen arkasında ise 130 bin skorla Samsung Galaxy S7 (ABD ve Çin versiyonlarında), LG G5 ve HTC 10 gibi cihazlarda yer alan Qualcomm'un en yeni ve en iyi yonga seti Snapdragon 820 SoC bulunuyor. Bu ikiliyi ise 100 bin skorlu MediaTek'in ilk 10 çekirdekli işlemcisi olma özelliği taşıyan Helio X20'nin takip ettiğini görüyoruz.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-Helio-X30-chipset-beats-Snapdragon-820-in-AnTuTu-benchmark-testing_id80568 Yorum Yaz
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Geçtide nerede kullanılıyor. 2017de kullanılsa rakibi 820 değil 830 olacak.
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Nf 3 yıl
intel - amd tartışmaları yerini qualcomm - mediatek meselesine bırakmış.
elin tayvan'ı abd'si üretir, bize de tasası kalıyor değil mi?
sonra ülke neden gelişmiyor.
intel - amd tartışmaları yerini qualcomm - mediatek meselesine bırakmış.elin tayvan'ı abd'si üretir, bize de tasası kalıyor değil mi?sonra ülke neden g...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Guaire 3 yıl ozkn_s
ozkn_s

Guaire

ozkn_s
H
Guaire

Helio X20'yi Snapdragon 820'nin rakibi zanneden dehalar X30'u da Snapdragon 830'un rakibi zannedip yorum döşüyorlar.

Aynı şahıslar Helio X10'u da Snapdragon 810'a rakip zannediyordu muhtemelen.

Bu öğrenmeye kapalı insanlara nasıl anlatmak lazım bilemiyorum Helio X serisinin maliyet yönünden başka bir pazara hitap ettiğini.

Bakın arkadaşlar, Snapdragon 830'lu cihazları batıda 650$'dan başlayan fiyatlarla, Çin'de ise en ucuz 310$ (2000 yuan) fiyatıyla görebileceksiniz.

Helio X30'lu cihazları ise Çin'de en ucuz 155$'a kadar (1000 yuan) fiyatlarla göreceksiniz.

Bak birader seni her yerde samaroglani yaptilar ama sen hala akillanmiyorsun.

Mediatek eskiden alt segmentle ugrasiyordu.simdilerde ise durum degisti.artik orta ve ust segmente yonelik urunler piyasaya suruyorlar.rakibide guclu tecrubeli qualcomm .
mediatek helio x20 ve helo x25 ve helio p10 serilerinde muthis bir basari gosterdiler.yakinda cikacak olan helio p20 ve helio x30 'la piyasayi paramparca edecekler.
Mediatek artik qualcomm gibi yuksek donanima sahip yongalar uretiyor.

mesela helio x30 ufs 2.1 standartla gelecek

ayrica dort kanalli ddr4 ramlari ilk defa gorecegiz
ustelik 8gb 'a kadar destekleyecek

Lte cat13 ( max download 400 mps
max upload 150 mps) standartla gelecek.

ustelik biz 200-300 dolar arasinda
bu donanima sahip telefonlari alabilecegiz.

bu donanimi bu fiyatlara almak muthis bir olay.

Mediatek firmasini teknolojiden anlayan insanlar takdir ediyor.

Birincisi beni başkasıyla karıştırıyorsun besbelli. Birader diye hitap etme hakkını sana vermedim. Muhtemelen daha yirmili yaşlarında bir delikanlısın. Haddini bil. Git akranlarınla yüz göz ol.

İkincisi Mediatek'i kötülediğimi zannedecek kadar okuma yazma özürlüsün.

Üçüncüsü Helio X30'un gelecek yılın ilk çeyreğine hedeflendiğini bilmiyorsun. Besbelli ki bu konuda cahilsin.

Dördüncüsü 10nm FinFET'in ne zaman çıkacağından da habersizsin, kısa zamanda piyasada olduğunu zannediyorsun. Bu konuda da cahilsin.

Beşincisi bir firmayı takdir etmekle fanboyluğunu yapmak arasındaki farkı bilmiyorsun.

Altıncısı Mediatek'in hala en üst seviyeye oynayacak bir ürün yapmadığını, bunu da beceremediği için değil bilinçli olarak maliyeti düşük tutmak için yapmadığını farklı bir kulvarda oynadığını göremeyecek kadar cahilsin.

Hadi yumuşak şekilde ifade edeyim. İddia sahibi ispatla yükümlüdür. Bir şekilde şamar oğlanı yapıldığım mesajları göstermek NAMUS ve ŞEREF borcun olsun.

Bak cocuk!
Tutturmussun maliyet maliyet maliyet
Sd820 nin maliyeti kac kurus bilirmisin acaba
Ya da helio x25 'in maliyetini.
ancak ezberden atip tutarsin.
Helio x30'un ozelliklerini yazdik.bu ozellikler hangi seviyeye hitap ediyor acaba.
Son olarak mediatek qualcomm rekabetinde bizleri ilgilendiren esas nokta en yeni donanimlari en uygun fiyatlara alabilmek olmali.ben buna bakarim her zaman.belkide mediatek sayesinde qualcomm 'da fiyat indirimine gidecek ve yine kazanan biz tuketiciler olacagiz.


Benim yaşım 36. Üslubun senin 20 yaşlarının başından daha büyük olmadığını gösteriyor.

Her ne kadar üslubunla beni kızdırmış olsan da kelime anlamıyla söylüyorum. CAHİLSİN.

Bilmemek ayıp değil güzel kardeşim, ama öğrenmeye kapalısın. Üstelik bilmediğin için öfkelenip saldırganlaşıyorsun. Bu daha da ayıp.

Söyleneni yok sayamazsın. Benim hakkımda ortaya bir iddia attın. İddia sahibi ispatla mükelleftir. Benim şamar oğlanı olduğumu ispatlayacak linkleri göndermeni bekliyoruz. Yoksa iftiracı olduğuna dair buradaki yazışmalar ispat olacaktır.

Snapdragon 810/820 50$ seviyesinde. Çinli kaynaklar zaman zaman bundan bahseder. Helio X20 ise Snapdragon 652 civarında bir maliyete sahip. Bunu LeEco Le 2 cihazı açıkça gösterdi.

10nm FinFET çiplerin Temmuz-Ağustos gibi piyasada olacağını geçelim, bu yıl içerisine yetişeceğini söyleyenler alay konusu olur güzel kardeşim. Hatta ağzıyla gülmezler sana.

Fanatizmi bir yana bırak. Gözünü hırs bürümüş, Mediatek'in gerçek amacını ve piyasa koşullarını açıklayıp savunana saldırıyorsun.

Snapdragon 805'ten bu yana UFS hızlı dahili depolama birimlerine destek veriyor. Yani 2014'ten beri. Bak, yıl olmuş 2016... Helio X20'de UFS desteği hala yok. X30'da olacak UFS desteği de, modem de hali hazırda Snapdragon 820'de zaten var. X30 gelecek yılın ilk çeyreğinden önce gelmeyecek.

X30'un yakında geleceği tamamen uydurma bir haber. Başka yerde de görmedim. Ya güvenilmez bir kaynaktan gelen dedikoduya aldandın, ya da kendin uydurdun. Her iki şekilde de saldırganlığın affedilemez.

X30'un daha önceden ortaya çıkan özelliklerine göre 2 adet Artemis kodlu stok ARM CPU çekirdeği olacak ve 4 küme PowerVR 7XT GPU'su olacak. PowerVR 7XT öncelikle 1 nesil kadar eski olacak. Iphone 6s'te 2015 sonunda ilk kez kullanılmaya başlanmışken Mediatek 2017 başlarında bunu kullanacak. Iphone 6s'te 6 küme 7XT varken, X30'da 4 küme olacak. Yani hem 1 nesil eski bir GPU kullanmış olacak, hem de %50 daha az küme kullanmış olacak.

CPU tarafına gelirsek 2*Artemis + 4*Cortex-A53 + 4*Cortex-A35'ten oluşacak bir sistem var. A53'ü zaten biliyoruz. Düşük kuvvetli, big.LITTLE konfigürasyonundaki küçük, daha çok güç tasarrufuna yönelik CPU çekirdekleri. A35 ise A53'ün daha tasarruflu versiyonu olacak.

Mediatek, tıpkı Qualcomm gibi tasarımlarını TSMC, Samsung gibi dökümcülerde ürettirir. Bu üretimin de kendilerine bir maliyeti vardır. Bu maliyet üretim teknolojisi ve zar alanına bağlı olarak değişir. Daha gelişmiş teknoloji genellikle daha pahalıdır. Daha çok zar alanı da daha çok maliyet demektir.

X20'de örneğin Snapdragon 820 veya Exynos 8890 ile kıyaslanırsa maliyeti düşürmek için tasarruf ettikleri yerler zar alanı + üretim teknolojisi. 20nm planar teknolojisi 14/16nm FinFET'ten daha ucuz ve tabi ki daha az gelişmiş bir teknoloji. Cortex-A72 çekirdeklerinin her ne kadar ekstra 4 Cortex-A53 çekirdeği olsa da Cortex-A72 çekirdeklerinin sayısını 4 yerine 2'de tutarak zar alanından tasarruf ettiler. Zira her çekirdek birbirine eşit değildir. Cortex-A72, A53'e nazaran çok daha geniştir. Exynos 8890'da Adreno 530'a benzer bir performans almak için 12 adet Mali-T880 çekirdeği kullanılmıştır, oysa X20'de 4 çekirdek Mali-T880 vardır.

X20'de Cat. 6 modem vardır, Snapdragon 820'de Cat. 12/13 modem. Hani şu senin X30'da olacak diye böbürlendiğin...

X20 LPDDR3 RAM ve eMMC 5.1 depolama desteği verir, Snapdragon 820 LPDDR4 ve UFS...

Bunun gibi pek çok şey X20'nin Mediatek'e olan üretim maliyetini, Snapdragon 820'nin Qualcomm'a olandan düşük tutmasını sağlar.

Neticede telefon üreticileri daha düşük maliyetli çip, RAM ve depolama ile diğer komponentlerin maliyetini de bunlara endeksli tutarak (örneğin QHD yerine FHD ekran gibi) cihazlarını çok daha ucuza piyasaya sürebilirler.

İki çip farklı maliyetlerle farklı pazarlara hitap ettiği için ikisi de varlığını sürdürüyor. Tıpkı daha önce Snapdragon 810/808 ve Helio X10'da olduğu gibi.

Helio X10'un önceli olan MT6595'te 4 çekirdek Cortex-A17 ile o mesafe biraz kapandığında, yani maliyeti yaklaştığında MT6595 birkaç telefon hariç pazarda kendine yer bulamamıştı.

Dün Helio X30 hakkında yeni şeyler ortaya çıkarken Snapdragon 830'un da 8 çekirdekli Kryo CPU'ya sahip olacağı ve Cat. 16 LTE modeme sahip olacağı ortaya çıktı. Bunu demişken şunu da söylemek lazım, X30'un Cat. 13 LTE modeme sahip olacağı yönünde bir haber çıkmış değil.

Helio X20'nin Snapdragon 820'den geride olması ayıp değil. Zira onun rakibi değil. Direk onun rakibi olmak için tasarlansaydı 2 tane Cortex-A72 yerine 4 adet Cortex-A72 ile gelirdi. GPU'su en az 12 çekirdek Mali-T880 veya 6 küme PowerVR 7XT olurdu. LPDDR4 RAM ve UFS depolama desteklerdi. 14/16nm FinFET teknolojisi ile üretilirdi.

Gelecek sene belki de Snapdragon 830 Wide I/O RAM ve UFS 3.0 ve nVME depolama destekleriyle gelecek. Zira takvim onların çıkış zamanlarına yaklaşıyor.

Sana birkaç tavsiyem var:

1. Öncelikle ne yazıldığını iyice oku, anlamaya çalış. Yanlış anlayıp kendini zor durumda bırakma.
2. Tanımadığın insanlara saldırgan bir üslupla yaklaşma. Ummadık taş baş yarar.
3. Her konuda fikir beyan etme. Konuya fazla hakim değilsen fazla iddialı olma. Rezil olursun.
4. Hata yaptığını anladığında özür dileme erdeminden yoksunsan, bari sus. Sıvama.
ozkn_sGuaireozkn_sHGuaireHelio X20...
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fbyram 2 yıl
Benim için isim önemli değil. performans ve şarjda c sd ile yarış edecek seviyede olsun bize de uygun fiyattan sunsunlar
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wolfestein 2 yıl
Telefonlarda bu işlemci olayı fazla abartılmıyor mu?

Yok sekiz çekirdek yok şöyle özellikler yani elimizdeki altı üstü bir telefon standart bir işlemci de iş görür.

Amaç bana kalırsa, piyasa oluşturmak, reklam vs.
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kivanc1988 2 yıl
Şu telefonlara artık skyrim filan gibi oyunları cıkartsınlar da hangi cpu ne iş yapıyor görelim, bu şekilde bana göre hepsi aynı.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Onu diyen kimse neresinden uydurmuş acaba.
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OnderT 2 yıl
2017 olacak daha adı okunmuyor
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hidrojennn 3 yıl
Eeltorm
Akıllı telefonlar içinde APU lar üretilse keşke.

telefonların işlemcileri soc'tur. içinde işlemci, vga, modem, wifi v.s. herşey var.
"Çip üzerinde sistem" veya "System on Chip", kısaltılmış haliyle SoC, bugün milyonlarca mobil cihazda kullanılıyor. Çip üzerinde sistem, çok temel bir anlatımla bir bilgisayarı çalıştırabilmek için gerekli tüm bileşenleri üzerinde barındıran bir mikroçiptir."
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Rubisco 3 yıl
Kyro ile Krait arasında feci bi mimari fark yok.
Throttle olmadan uzun çalışma süresine yüksek frekansda dayanabilmesi için yeni üretim teknoloji mecburiyet, bu da büyük maliyet demek. Mecbur kalmadığı sürece kimse yeni üretim teknlojisine geçmek istemiyor. Bunun üretim maliyeti de geliştirme maliyeti de çok yüksek çünkü. 14/16nm ile 28 nm arasın da 2-3 kat geliştirme maliyeti ve zamanı farkları var. İmkan bulabilenin 20nm de kalması, işini görebildiği kadar burdan devam etmesi, yada 22nm FD-SOI'ye geçmesi gayet mantıklı şeyler. Qcomm için 14nm bi nevi zorunluluk. Bunu karşılık da premium ücret talep etmek zorunda kalıyor. ARM temeline daha sadık devam edenler de yerine göre bi tık düşük frekans,bi tık throttledan korunma daha düşük güç tüketimini kabul ediyor. Yüksek frekans sürerken de hala Qcomm'dan bi tık daha iyi durumda olmalılar güç tüketimi açısından. A72 bu yüzden gayet iyi durumda bence.
Qcomm, 28nm de premium ürün yolundan gidebilirken düz ARM temelli rakip olacak çok fazla seçenek yoktu. Daha farklı mimari ile de fazla gidilemedi, 28 nm de ayrıca engel oldu. Şimdi ise A57-A72 var. 28nm'den 14nm'ye kadar seçenekler var. Qcomm güvencede olacaksa daha iyi üretim teknolojisi ile üretim yapmak isteyeceklerin maliyetlere katlanmaları gerektiğini bildiğinden güvende olacak, çok daha iyi çekirdek altyapıları olduğundan dolayı değil.
Qcomm'un 14nm'den öteye uzun bi süre yolu olmayacak gibi. 10nm - 7nm devamında sırf tasarım maliyetlerinin temeli 300 milyon $'ı geçiyor. Buna %60 yazılım maliyeti ekleniyor. Fiziksel tasarım- maskeleme vs ile düşük noklarda soc fiyatlarının hiç hoş olmayacağı da ortada.
Ama daha iyi üretim teknolojisi için ürününden premium ücret talep edecekler için 14-16nm ürün üretme imkanı var ve bu sefer A57-A72 vs. şeklinde Qcomm'u zorlayacak alternatif yaklaşımlar da var. 28 nm'de olduğu zamanlarına pek geri dönebilir gibi gelmiyor bana.
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Eeltorm 3 yıl
Akıllı telefonlar içinde APU lar üretilse keşke.
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Master_Evil 3 yıl
kağıt üzerinden konuşmak kolay, çıksın sahada görelim
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JoeyBane 3 yıl
Henüz çıkmayan bir ürünü nasıl kıyaslıyorsunuz. Bunun rakibi SD823 veya SD830 olacaktır
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stalker(1979) 3 yıl
Snapdrogon 820'yu Gpu olarak da geçerse ve ucuz olursa başarılı olur bu işlemci.
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