MediaTek'in Helio X30 yonga seti Snapdragon 820'yi solladı iddiası

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Geçen ayın sonlarında MediaTek'in Helio X30 yonga seti üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün ise analist Pan Jiutang çipin varlığını doğruladı. Helio X30'un Helio X20'den iki kat daha verimli olmasını sağlayacak 10nm FinFET üretim süreciyle TSMC tarafından üretilmesi bekleniyor. Yeni SoC eski Cortex çekirdekleri ile birlikte ARM'in yeni Artemis çekirdeklerini barındıracak ve selefi tarafından kullanılan üç kümeli tasarımı kullanmaya devam edecek.Ayrıca Bkz. "Hindistan'da telefonlara panik butonu geliyor"
Jiutang'ın Weibo gönderisi, X30'un teknik özelliklerini listelemese de gelen bilgiler yonga setinin bir çift 2.8GHz Artemis, dört 2.2GHz Cortex A53 ve dört 2GHz Cortex A35 çekirdeklerini içereceğini ortaya koyuyordu. PowerVR 7XT GPU'ya sahip olan Helio X30, çift kamera, 26 MP kamera, VR bağlantıları, LTE Cat.13 bağlantısı ve 8GB RAM'i destekleyecek.
Jiutang ayrıca kendi sosyal medya hesabından yonga setlerinin AnTuTu benchmark skorlarını karşılaştıran bir grafik yayınladı. Helio X30 testlerde aldığı 160 bin skorla listenin tepesinde yer alıyor. Hemen arkasında ise 130 bin skorla Samsung Galaxy S7 (ABD ve Çin versiyonlarında), LG G5 ve HTC 10 gibi cihazlarda yer alan Qualcomm'un en yeni ve en iyi yonga seti Snapdragon 820 SoC bulunuyor. Bu ikiliyi ise 100 bin skorlu MediaTek'in ilk 10 çekirdekli işlemcisi olma özelliği taşıyan Helio X20'nin takip ettiğini görüyoruz.
http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-Helio-X30-chipset-beats-Snapdragon-820-in-AnTuTu-benchmark-testing_id80568 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
elin tayvan'ı abd'si üretir, bize de tasası kalıyor değil mi?
sonra ülke neden gelişmiyor.
Benim yaşım 36. Üslubun senin 20 yaşlarının başından daha büyük olmadığını gösteriyor.
Her ne kadar üslubunla beni kızdırmış olsan da kelime anlamıyla söylüyorum. CAHİLSİN.
Bilmemek ayıp değil güzel kardeşim, ama öğrenmeye kapalısın. Üstelik bilmediğin için öfkelenip saldırganlaşıyorsun. Bu daha da ayıp.
Söyleneni yok sayamazsın. Benim hakkımda ortaya bir iddia attın. İddia sahibi ispatla mükelleftir. Benim şamar oğlanı olduğumu ispatlayacak linkleri göndermeni bekliyoruz. Yoksa iftiracı olduğuna dair buradaki yazışmalar ispat olacaktır.
Snapdragon 810/820 50$ seviyesinde. Çinli kaynaklar zaman zaman bundan bahseder. Helio X20 ise Snapdragon 652 civarında bir maliyete sahip. Bunu LeEco Le 2 cihazı açıkça gösterdi.
10nm FinFET çiplerin Temmuz-Ağustos gibi piyasada olacağını geçelim, bu yıl içerisine yetişeceğini söyleyenler alay konusu olur güzel kardeşim. Hatta ağzıyla gülmezler sana.
Fanatizmi bir yana bırak. Gözünü hırs bürümüş, Mediatek'in gerçek amacını ve piyasa koşullarını açıklayıp savunana saldırıyorsun.
Snapdragon 805'ten bu yana UFS hızlı dahili depolama birimlerine destek veriyor. Yani 2014'ten beri. Bak, yıl olmuş 2016... Helio X20'de UFS desteği hala yok. X30'da olacak UFS desteği de, modem de hali hazırda Snapdragon 820'de zaten var. X30 gelecek yılın ilk çeyreğinden önce gelmeyecek.
X30'un yakında geleceği tamamen uydurma bir haber. Başka yerde de görmedim. Ya güvenilmez bir kaynaktan gelen dedikoduya aldandın, ya da kendin uydurdun. Her iki şekilde de saldırganlığın affedilemez.
X30'un daha önceden ortaya çıkan özelliklerine göre 2 adet Artemis kodlu stok ARM CPU çekirdeği olacak ve 4 küme PowerVR 7XT GPU'su olacak. PowerVR 7XT öncelikle 1 nesil kadar eski olacak. Iphone 6s'te 2015 sonunda ilk kez kullanılmaya başlanmışken Mediatek 2017 başlarında bunu kullanacak. Iphone 6s'te 6 küme 7XT varken, X30'da 4 küme olacak. Yani hem 1 nesil eski bir GPU kullanmış olacak, hem de %50 daha az küme kullanmış olacak.
CPU tarafına gelirsek 2*Artemis + 4*Cortex-A53 + 4*Cortex-A35'ten oluşacak bir sistem var. A53'ü zaten biliyoruz. Düşük kuvvetli, big.LITTLE konfigürasyonundaki küçük, daha çok güç tasarrufuna yönelik CPU çekirdekleri. A35 ise A53'ün daha tasarruflu versiyonu olacak.
Mediatek, tıpkı Qualcomm gibi tasarımlarını TSMC, Samsung gibi dökümcülerde ürettirir. Bu üretimin de kendilerine bir maliyeti vardır. Bu maliyet üretim teknolojisi ve zar alanına bağlı olarak değişir. Daha gelişmiş teknoloji genellikle daha pahalıdır. Daha çok zar alanı da daha çok maliyet demektir.
X20'de örneğin Snapdragon 820 veya Exynos 8890 ile kıyaslanırsa maliyeti düşürmek için tasarruf ettikleri yerler zar alanı + üretim teknolojisi. 20nm planar teknolojisi 14/16nm FinFET'ten daha ucuz ve tabi ki daha az gelişmiş bir teknoloji. Cortex-A72 çekirdeklerinin her ne kadar ekstra 4 Cortex-A53 çekirdeği olsa da Cortex-A72 çekirdeklerinin sayısını 4 yerine 2'de tutarak zar alanından tasarruf ettiler. Zira her çekirdek birbirine eşit değildir. Cortex-A72, A53'e nazaran çok daha geniştir. Exynos 8890'da Adreno 530'a benzer bir performans almak için 12 adet Mali-T880 çekirdeği kullanılmıştır, oysa X20'de 4 çekirdek Mali-T880 vardır.
X20'de Cat. 6 modem vardır, Snapdragon 820'de Cat. 12/13 modem. Hani şu senin X30'da olacak diye böbürlendiğin...
X20 LPDDR3 RAM ve eMMC 5.1 depolama desteği verir, Snapdragon 820 LPDDR4 ve UFS...
Bunun gibi pek çok şey X20'nin Mediatek'e olan üretim maliyetini, Snapdragon 820'nin Qualcomm'a olandan düşük tutmasını sağlar.
Neticede telefon üreticileri daha düşük maliyetli çip, RAM ve depolama ile diğer komponentlerin maliyetini de bunlara endeksli tutarak (örneğin QHD yerine FHD ekran gibi) cihazlarını çok daha ucuza piyasaya sürebilirler.
İki çip farklı maliyetlerle farklı pazarlara hitap ettiği için ikisi de varlığını sürdürüyor. Tıpkı daha önce Snapdragon 810/808 ve Helio X10'da olduğu gibi.
Helio X10'un önceli olan MT6595'te 4 çekirdek Cortex-A17 ile o mesafe biraz kapandığında, yani maliyeti yaklaştığında MT6595 birkaç telefon hariç pazarda kendine yer bulamamıştı.
Dün Helio X30 hakkında yeni şeyler ortaya çıkarken Snapdragon 830'un da 8 çekirdekli Kryo CPU'ya sahip olacağı ve Cat. 16 LTE modeme sahip olacağı ortaya çıktı. Bunu demişken şunu da söylemek lazım, X30'un Cat. 13 LTE modeme sahip olacağı yönünde bir haber çıkmış değil.
Helio X20'nin Snapdragon 820'den geride olması ayıp değil. Zira onun rakibi değil. Direk onun rakibi olmak için tasarlansaydı 2 tane Cortex-A72 yerine 4 adet Cortex-A72 ile gelirdi. GPU'su en az 12 çekirdek Mali-T880 veya 6 küme PowerVR 7XT olurdu. LPDDR4 RAM ve UFS depolama desteklerdi. 14/16nm FinFET teknolojisi ile üretilirdi.
Gelecek sene belki de Snapdragon 830 Wide I/O RAM ve UFS 3.0 ve nVME depolama destekleriyle gelecek. Zira takvim onların çıkış zamanlarına yaklaşıyor.
Sana birkaç tavsiyem var:
1. Öncelikle ne yazıldığını iyice oku, anlamaya çalış. Yanlış anlayıp kendini zor durumda bırakma.
2. Tanımadığın insanlara saldırgan bir üslupla yaklaşma. Ummadık taş baş yarar.
3. Her konuda fikir beyan etme. Konuya fazla hakim değilsen fazla iddialı olma. Rezil olursun.
4. Hata yaptığını anladığında özür dileme erdeminden yoksunsan, bari sus. Sıvama.