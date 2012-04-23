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Snapdragon S4'lü Samsung SCH-i200 modeli, Verizon operatörüyle piyasaya sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni Galaxy modeli hakkındaki iddialar devam ederken, ABD'de iddialı olacak farklı bir model Bluetooth SIG başvurusu ve GL Benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.

SCH-i200 Jasper adı verilen model Android 4.0.3 işletim sistemi, 800 x 480 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Modeli ilginç yapan ayrıntı Qualcomm'un Snapdragon S4 MSM8960 çift çekirdekli işlemcisini kullanıyor olması.

Model Verizon Wireless operatörü ile piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Ancak zaman belli değil. Modelin yeni Galaxy modelinin LTE versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Ancak yeni Galaxy modelinin aynı işlemciyle hem LTE hem 3G ağlarına uygun olarak piyasaya sürüleceği uzun zamandır dile getiriliyor.

SCH-i serileri genelde firmanın orta ve giriş seviyesi modellerinden oluşuyor. Bu yongayı kullanan modelin bu seri içerisinde yer alması biraz şaşırtıcı. Ancak Snapdragon S4 yongası kullanan bir modelin orta seviye fiyatlardan sunulması rekabeti de hareketlendirecektir.

http://pocketnow.com/android/samsung-jasper-sch-i200-uncovered-with-snapdragon-s4-for-verizon Yorum Yaz
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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Dh nin orta seviye anlayisi 1000-1300 tl arasi
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DH Misafiri 7 yıl
samsungdan 512 ram li bir android 4 telefon gelirse Allah bin belasını versin batsın inşallah.
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Cyber wise 7 yıl
Hacı bela okuma yahu.
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allking 7 yıl
eğer samsung 512 ram li android 4.0 bi cihaz çıkarırsa bir daha samsung markalı bir cihaz almam. Allah belasını da versin. :D
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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Dh nin orta seviye anlayisi 1000-1300 tl arasi
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manyakurt 7 yıl
Orta seviyede S4 varsa, üst seviyede ne vardır acaba
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gunman233 7 yıl
Süper haber, samsung, orta segment ve Snapdragon S4 süper Cpu, Gpu ve 28 nm. düşük enerji tüketimi ile.
4.0 inçlik bir modeldir tahminim, umarım.
O çözününürlükte bu telefon performans 'manyağı' olacaktır. Ama QHD çözünürlük olsa daha iyiydi, bari Pentile olmasa Super Amoled PLUS ile gelse.
Sadece 3g+4g modemli model yanısıra sadece 3g destekli bir model de olacak anlaşılan, maliyetler açısından olumlu. 4g'yi 4 sene sonra bile göremeyiz zaten olsa da fiyatlar belli, 3g hızı(adam akıllı) cepte yeterli.

Bu arada bu telefon 4,3 inç ekran ve qHD gibi bir çözünürlükle gelseydi SIII yerine çoğu kişi bunu alırdı herhalde:) İşlemci çok güzel ama diğer yerlerden baya kırpacaklardır ekran gibi, kamera vs.. Fiyat düşecekse kırpsınlar kamera vs çok önemli değil zaten bence.
999 liraya gelse (artık gelmeli de aslında) ne güzel diyeceğim de gelmez herhalde fiyatları yüksek tutarlar 1299'dan girer:/

Fazla tahmin yürüttüm bakalım, çoğu tutar bence:)
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gFalcon 7 yıl
Bence Samsung donanım alanında çok iyi olmasına rağmen Pentile ve 480x800 panellere sahip telefonlar üreterek hata ediyor. Ya da etmiyordur. Ne bileyim.
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