Snapdragon S4'lü Samsung SCH-i200 modeli, Verizon operatörüyle piyasaya sunulacak

Samsung'un yeni Galaxy modeli hakkındaki iddialar devam ederken, ABD'de iddialı olacak farklı bir model Bluetooth SIG başvurusu ve GL Benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.





SCH-i200 Jasper adı verilen model Android 4.0.3 işletim sistemi, 800 x 480 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Modeli ilginç yapan ayrıntı Qualcomm'un Snapdragon S4 MSM8960 çift çekirdekli işlemcisini kullanıyor olması.





Model Verizon Wireless operatörü ile piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Ancak zaman belli değil. Modelin yeni Galaxy modelinin LTE versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Ancak yeni Galaxy modelinin aynı işlemciyle hem LTE hem 3G ağlarına uygun olarak piyasaya sürüleceği uzun zamandır dile getiriliyor.





SCH-i serileri genelde firmanın orta ve giriş seviyesi modellerinden oluşuyor. Bu yongayı kullanan modelin bu seri içerisinde yer alması biraz şaşırtıcı. Ancak Snapdragon S4 yongası kullanan bir modelin orta seviye fiyatlardan sunulması rekabeti de hareketlendirecektir.