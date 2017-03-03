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Snap'in 2 milyar dolar ödediği Google Bulut, şirkete neler kazandırıyor?

Snap, bu ayın başında Google Bulut hizmeti için 5 yıllık bir anlaşma karşılığında 2 milyar dolar ödeyeceğini açıklamıştı. Peki Google Bulut bu miktar karşılığında Snap’e neler vadediyor?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Snap'in 2 milyar dolar ödediği Google Bulut, şirkete neler kazandırıyor?
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Snapchat’in çatı şirketi olan Snap, bu ayın başında halka arz dosyalarıyla beraber Google ile yaptığı anlaşmayı da paylaşmıştı. Anlaşmaya göre Snap, Google Bulut hizmetini 5 yıl boyunca kullanmak için 2 milyar doları gözden çıkarmış. Peki halihazırda bulut sektörünün önde gelen ismi Amazon Web Services ile 1 milyar dolarlık anlaşması bulunan Snap’in, Google ile olan anlaşması neleri kapsıyor?

Google her ne kadar Snap’in anlaşma kapsamında hangi hizmetlerden yararlanacağını paylaşmasa da Google’ın bulut servisi içinde sunduğu dört temel hizmet var: Google tarafından yönetilen sunuculardaki verileri depolamak için Bulut Depolama, veriyi almak ve yönetmek için Hesaplama Motoru, uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için Uygulama Motoru ve son olarak veri analizi için BigQuery hizmeti. Tüm bu dört ana hizmetin yanında Google ayrıca bir takım makine öğrenme araçlarını da kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Hızlı ve Verimli Uygulama için Google Bulut Şart 

Bu dört temel hizmetten özellikle Uygulama Motoru’nun Snap tarafından kullanıldığı düşünülüyor zira uygulamanın, gerektiğinde daha fazla sunucu kullanmasına izin vererek uygulamanın daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak sağlayan bu hizmet Snap’in sadece kendi sunucularını kullanarak üstesinden gelebileceği trafik akışından daha fazlasını vadediyor. Ayrıca kullanıcıların yeni özellikleri test edebilmesi için araçlar sunan Uygulama Motoru verdiği yazılım ve güvenlik desteği ile de Snap için oldukça kullanışlı bir hizmet olsa gerek.

Bununla birlikte reklam gelirlerini arttırmak için hangi reklamın kullanıcıların tepkisini çekeceğini ve reklamların hitap ettiği kitleleri öğrenmek isteyen Snap’in, Google’ın makine öğrenme yazılımlarını da kullandığı düşünülüyor.

Spotfiy da Google Bulut’u Kullanıyor

Google Bulut hizmetini kullanan tek ünlü uygulama Snap değil. Popüler müzik servisi Spotify da Google Bulut’tan faydalanıyor. Google Bulut’un BigQuery hizmetini kullanan şirket bu veri analizi hizmetiyle sadece birkaç dakika içinde yaş, cinsiyet ve pazara göre en iyi şarkıları içeren sorgulamalar yapabiliyor.

Google Bulut servisine ödenen para Snap için ciddi bir ağırlık teşkil ediyor zira gelirlerini arttırarak geçtiğimiz yıl gerçekleşen 514 milyon dolarlık zararın tekrarının yaşanmamasını isteyen şirket için Google’a ödenen miktar oldukça yüksek. Bugünden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak olan Snap’in amacı hem şirketin en önemli çalışma alanı olan Snapchat ile daha fazla reklam gelirlerine sahip olmak hem de farklı alanlara yatırımlar yaparak zararını azaltmak olacağa benziyor.


http://www.recode.net/2017/3/1/14661126/snap-snapchat-ipo-spending-2-billion-google-cloud Yorum Yaz
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Roark 2 yıl en beğenilen nefendim
nefendim

Google cloud olmasın o...



icloud 'u da Ay Bulut olarak çevirirsen kabulüm ..

"i" türkçeye ay diye değil, ben diye çevrilir.
nefendimGoogle cloud olmasın o...icloud 'u da Ay Bulut olarak çevirirsen kabulüm .."i" türkçeye ...
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burakk, 2 yıl
Google Cloud reklamı gibi olmuş, bence ciddi bir kısmı makine öğrenmesinde. Diğer açılardan aradığı her şey daha da geniş kapsamla AWS'de var zaten. Daha da ucuz.
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nefendim 2 yıl
Google cloud olmasın o...
icloud 'u da Ay Bulut olarak çevirirsen kabulüm ..
1 Yanıt Yanıtla
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Roark 2 yıl nefendim
nefendim

Google cloud olmasın o...



icloud 'u da Ay Bulut olarak çevirirsen kabulüm ..

"i" türkçeye ay diye değil, ben diye çevrilir.
1 Yanıt Yanıtla +12
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