Snoop Dogg'un ritim tabanlı dövüş oyunu Way of the Dogg, Appstore'daki yerini aldı.

Popüler Rap sanatçısı Snoop Dogg'un 70'lerin Kung Fu filmlerinden esinlenen ritim tabanlı dövüş oyunu "Way of the Dogg" Appstore'daki yerini aldı.





Snoop Dogg'un müzik anlayışının bir ürünü olan Way of the Dogg, mobil oyuncuları sevgilisi kötü adamlar tarafından öldürülen sokak dövüşçüsü America Jones'in intikam dolu macerasına ortak ediyor. Toplamda 34 farklı bölümün yer aldığı oyunda bu bölümlerin 19'u hikaye kalan 15'i ise, ekstra başlığı altında yer ediniyor.





Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, cel-shaded grafik yapısıyla çizgi roman havasında bir görsellikle oyuncuları karşılıyor. Ancak, müziklerin oyunun ortalama düzeydeki görselliğini ikinci plana ittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada Way of the Dogg'da America Jones'i kontrol etmek için tek bir dokunuşun yeterli olduğunu da belirtelim.





Müzikleriyle etkileyici bir deneyim sunsa da içerik ve hikaye sunumu konusunda pek de başarılı bulmadığımız Way of the Dogg'u sanatçının hayranlarına öneriyoruz. Bu arada henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, Way of the Dogg'un Android versiyonunun da geleceğini hatırlatalım.

Way of the Dogg - 5.49 TL (Oyun iOS 5.1 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch ve üzeri cihazlar için optimize edilmiştir.)

https://itunes.apple.com/tr/app/id635451623