Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snoop Dogg'un ritim tabanlı dövüş oyunu Way of the Dogg, Appstore'daki yerini aldı.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
800
1
15
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snoop Dogg'un ritim tabanlı dövüş oyunu Way of the Dogg, Appstore'daki yerini aldı.
Popüler Rap sanatçısı Snoop Dogg'un 70'lerin Kung Fu filmlerinden esinlenen ritim tabanlı dövüş oyunu "Way of the Dogg" Appstore'daki yerini aldı.

Snoop Dogg'un müzik anlayışının bir ürünü olan Way of the Dogg, mobil oyuncuları sevgilisi kötü adamlar tarafından öldürülen sokak dövüşçüsü America Jones'in intikam dolu macerasına ortak ediyor. Toplamda 34 farklı bölümün yer aldığı oyunda bu bölümlerin 19'u hikaye kalan 15'i ise, ekstra başlığı altında yer ediniyor. 

Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, cel-shaded grafik yapısıyla çizgi roman havasında bir görsellikle oyuncuları karşılıyor. Ancak, müziklerin oyunun ortalama düzeydeki görselliğini ikinci plana ittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada Way of the Dogg'da America Jones'i kontrol etmek için tek bir dokunuşun yeterli olduğunu da belirtelim.

Müzikleriyle etkileyici bir deneyim sunsa da içerik ve hikaye sunumu konusunda pek de başarılı bulmadığımız Way of the Dogg'u sanatçının hayranlarına öneriyoruz. Bu arada henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, Way of the Dogg'un Android versiyonunun da geleceğini hatırlatalım.
  •  Way of the Dogg - 5.49 TL (Oyun iOS 5.1 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch ve üzeri cihazlar için optimize edilmiştir.)

https://itunes.apple.com/tr/app/id635451623 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CEO 6 yıl
Hele bir çıksın da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızgınjapon 6 yıl MAVİT
MAVİT






 

Popüler Rap sanatçısı Snoop Dogg'un 70'lerin Kung Fu filmlerinden esinlenen ritim tabanlı dövüş oyunu "Way of the Dogg" Appstore'daki yerini aldı.



Snoop Dogg'un müzik anlayışının bir ürünü olan Way of the Dogg, mobil oyuncuları sevgilisi kötü adamlar tarafından öldürülen sokak dövüşçüsü America Jones'in intikam dolu macerasına ortak ediyor. Toplamda 34 farklı bölümün yer aldığı oyunda bu bölümlerin 19'u hikaye kalan 15'i ise, ekstra başlığı altında yer ediniyor. 



Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, cel-shaded grafik yapısıyla çizgi roman havasında bir görsellikle oyuncuları karşılıyor. Ancak, müziklerin oyunun ortalama düzeydeki görselliğini ikinci plana ittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada Way of the Dogg'da America Jones'i kontrol etmek için tek bir dokunuşun yeterli olduğunu da belirtelim.



Müzikleriyle etkileyici bir deneyim sunsa da içerik ve hikaye sunumu konusunda pek de başarılı bulmadığımız Way of the Dogg'u sanatçının hayranlarına öneriyoruz. Bu arada henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, Way of the Dogg'un Android versiyonunun da geleceğini hatırlatalım.

 



  •  Way of the Dogg - 5.49 TL (Oyun iOS 5.1 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch ve üzeri cihazlar için optimize edilmiştir.)



 


iphone 4 için yokmu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Çıkınca deneriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OdanınKöşesi 6 yıl
Androide bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Cracklisi düşmüşse indireyim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 6 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet
Cracklisi düşmüşse indireyim.

İphone u olupta fakir takilan naber

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 6 yıl
Legend.
androidboy lara yazık

hadi androide geç çıkar ama iphone 4, ipod 4.nesil ve altı modeller ne yapsın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evolution 6 yıl
App store daki yerini aldi konularinin altina "android icin de bekliyoruz" yazmak moda oldu galiba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yehenebe 6 yıl
Androide çıktığında ilk ben denerim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 6 yıl
Snoop Dogg'a böyle bir oyun yaraşırdı. Fight!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ileri iade 6 yıl
adama normalde tahammül edilmiyo bide oyununumu oynayacaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normsoner 6 yıl
snoop adamım be :D bir an önce androide gelsin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl
Deneyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
800 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
4 etiket daha ios xbox playstation android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz 6 yıl 2si1 "Şekli Yeten" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim