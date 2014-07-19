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Snowden : Dropbox kullanıcı gizliliğini ihlal etme eğiliminde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Snowden : Dropbox kullanıcı gizliliğini ihlal etme eğiliminde

İtirafları ile teknoloji gündemine bomba gibi düşen ve güvenlik konusunda yeni bir dönem başlatan Edward Snowden, bulut depolama platformları hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

En önemli bulut depolama platformları arasında yer alan Dropbox Snowden'e göre istihbarat ajanslarının izinsiz erişimine imkan tanıyan PRISM programına katılmayı istiyor ve bu bakımdan gizlilik ihlalleri yaşanması kaçınılmaz.

Ayrıca Bush döneminde izleme programlarının başındaki isim olan Condoleezza Rice da geçtiğimiz ay Dropbox'un yönetim kuruluna katılmıştı. Snowden Rice'nin yönetim kuruluna girmesinin firmanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu belirtiyor. 

Snowden bu tarz firmaların hiçbir şekilde kullanıcı bilgisine erişecek imkanının olmaması gerektiğini ifade ederken, hükümetlerin de bu sayede kişisel bilgilere erişemeyeceğini dile getiriyor. 

Dropbox ise bu iddialar karşısında uluslararası pazarlardaki tecrübesinin ve şirket politikasını belirleyen dinamiklerin büyümeleri için hayati önem taşıdığını belirtmekle yetiniyor. 

Gizliliğin ihlali problemlerinin son dönemde sık sık tartışma konusu olacağı anlaşılıyor ve hiçbir şekilde bu probleme bir çözüm bulunacağı da düşünülmüyor.  

http://www.zdnet.com/snowden-wannabe-prism-partner-dropbox-is-hostile-to-privacy-7000031740/ Yorum Yaz
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Elsa 5 yıl en beğenilen
Hep reddederler bunu biz de biliyoruz şirketler.

İnternete ve diğer ağlara bağlanan hiç bir bilgisayar telefon güvende değil
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SahiNN1 5 yıl
bulut sistemlerini hic kullanmadim kullanmayida dusunmuyorum
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TheAtom 5 yıl SahiNN1
SahiNN1
bulut sistemlerini hic kullanmadim kullanmayida dusunmuyorum

bende oyle dusunuyordum. sonra sd card'im bozulunca ve oradaki gb'lar dolusu belge gidince kullanmaya basladim. bir kere canim yandi benim artik birakmam
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.PanxeR. 5 yıl SahiNN1
SahiNN1
bulut sistemlerini hic kullanmadim kullanmayida dusunmuyorum

Iki yil once 1tb hdd mi ve onunla birlikte tum resim ve belgelerimi kaybene kadar bende bunu onemsememiştim.

şimdi ise 3 farklı bulut depolama birden kullanıyorum. Şahsi ve başkalarının asla erişmesini istemediğim veriler şifrelenmiş ve sıkıştırılmış şekilde güvendeler. Kullsndıklarım dropbox , google drive , yandex disk. Biri patlasa diğeri var. Ancak yedeklemez isem verilerimin geri dönüşü yok.
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Virinom 5 yıl
Güvenlik istiyorsanız MEGA yı kullanın. Ücretsiz 50 Gb alan ve her türlü warez ve pornografik içeriğin paylaşımına izin veriyor.
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Elsa 5 yıl en beğenilen
Hep reddederler bunu biz de biliyoruz şirketler.

İnternete ve diğer ağlara bağlanan hiç bir bilgisayar telefon güvende değil
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