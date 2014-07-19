Snowden : Dropbox kullanıcı gizliliğini ihlal etme eğiliminde





İtirafları ile teknoloji gündemine bomba gibi düşen ve güvenlik konusunda yeni bir dönem başlatan Edward Snowden, bulut depolama platformları hakkında da önemli açıklamalar yaptı.





En önemli bulut depolama platformları arasında yer alan Dropbox Snowden'e göre istihbarat ajanslarının izinsiz erişimine imkan tanıyan PRISM programına katılmayı istiyor ve bu bakımdan gizlilik ihlalleri yaşanması kaçınılmaz.





Ayrıca Bush döneminde izleme programlarının başındaki isim olan Condoleezza Rice da geçtiğimiz ay Dropbox'un yönetim kuruluna katılmıştı. Snowden Rice'nin yönetim kuruluna girmesinin firmanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu belirtiyor.





Snowden bu tarz firmaların hiçbir şekilde kullanıcı bilgisine erişecek imkanının olmaması gerektiğini ifade ederken, hükümetlerin de bu sayede kişisel bilgilere erişemeyeceğini dile getiriyor.





Dropbox ise bu iddialar karşısında uluslararası pazarlardaki tecrübesinin ve şirket politikasını belirleyen dinamiklerin büyümeleri için hayati önem taşıdığını belirtmekle yetiniyor.





Gizliliğin ihlali problemlerinin son dönemde sık sık tartışma konusu olacağı anlaşılıyor ve hiçbir şekilde bu probleme bir çözüm bulunacağı da düşünülmüyor.

http://www.zdnet.com/snowden-wannabe-prism-partner-dropbox-is-hostile-to-privacy-7000031740/