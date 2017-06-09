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SoftBank, Boston Dynamics’i satın aldı

Japon telekomünikasyon ve teknoloji devi olan SoftBank, ünlü robot geliştirme şirketi Boston Dynamics’i Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’ten satın aldığını duyurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Robot üretme ve geliştirme işi Google’ın son yıllarda yaptığı en yenilikçi işlerden biri olarak kabul ediliyordu. Google’ın çatı şirketi olan Boston Dynamics’in ürettiği insansı robotlar ve hayvanlara benzeyen robotlar oldukça ilgi çekerken bu robotların Google’a maddi bir katkı sağlamıyor oluşu, geçtiğimiz yıl Boston Dynamics’in satılacağı yönünde haberler çıkmasına neden olmuş hatta Toyota’nın bir teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü. Bugün yapılan açıklamalara göre ise Boston Dynamics bir diğer Japon teknoloji devi SoftBank’a satıldı.

 

Boston Dynamics'in kurucusu ve CEO'su olan Marc Raibert, teknoloji alanında devrim yaratma potansiyeline sahip olan SoftBank’ın bir parçası oldukları için heyecan duyduklarını ve birlikte gelişmiş robotlar üretmek için sabırsızlandıklarını dile getirirken SoftBank CEO’su Masayoshi Son ise satın alma kararını günümüzde insanların çözemediği problemlerde robotların kilit rol üstleneceğini ve dünyanın en gelişmiş, dinamik robotlarını üreten şirketle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağını söyleyerek açıkladı.

İnsansı Robotlara Ağırlık Verebilir

Satın alma sonucunda SoftBank’ın ne kadar ödeyeceği henüz belli değil ancak şirketin son yıllarda yaptığı milyarlarca dolar tutarlarındaki satın almaları düşünürsek (ARM’yi 24 milyar dolara satın alması gibi) yine oldukça yüksek bir miktarı Boston Dynamics için kullandığını görebiliriz. Halihazırda Pepper isimli insansı bir robot geliştiren ve bu robotu havalimanları, restoranlar gibi kalabalık noktalarda insanlarla etkileşime sokan SoftBank Boston Dynamics’le birlikte, 2014 yılında Google’ın satın aldığı 2 ayaklı robot geliştirme şirketi olan Schaft'ı da satın aldı.

BigDog, WildCat gibi dört ayaklı robotların yanı sıra Atlas isimli iki ayaklı, insansı robotuyla ilgili görüntüleri paylaşınca da oldukça olumlu tepkiler alan Boston Dynamics son olarak geçtiğimiz aylarda Handle isimli yeni robotunu tanıtmıştı. Handle’ın ticari kullanıma uygun oluşu, Google’ın bu robottan para kazanabileceği ve Boston Dynamics’i satmaktan vazgeçeceği iddialarına neden olmuştu ancak görünen o ki Handle da Google’ın istediği maddi katkıyı şirkete kazandırmadı. 


https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sb/2017/20170609_01/ Yorum Yaz
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Bluflame 1 yıl
bizim tübitak niye satın almaz bu tip şirketleri anlamıyorum, yeri geldimi konuşurken mangalda kül bırakmazlar.
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firat_kilic 1 yıl
robotlar robot olduklarını anlamaz... kendini sorgulamak zordur...
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CRhackSH 1 yıl
ülkemizden çok farklı bir yer japonya. adamları anlamak gerçekten çok
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DSG1 1 yıl
Japon= robot, sonunda robot çıkacak bu japonlar görürsünüz.
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orientem 1 yıl
Geçen yıllar Japonların robot sevgisinden bir şey eksiltmemiş demek ki.
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