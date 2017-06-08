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Sony PlayStation VR satışları 1 milyonu aştı

Rakiplerine kıyasla fiyat avantajına sahip olan Sony PlayStation VR satışları 1 milyonu geçti. Sanal gerçeklik gözlüğü sadece bir yılda satış hedeflerine ulaşmış durumda.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon teknoloji devi Sony'nin raporlarına göre, sanal gerçeklik aksesuarı Sony PlayStation VR, 1 milyon satış rakamına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. 2016 yılında piyasaya çıkan ve sadece bir yılda satış hedeflerine ulaşan ürün şirketin yüzünü güldürmüş durumda. Sanal gerçeklik teknolojisinin nispeten daha yavaş benimsendiği söylense de Sony'nin elde ettiği satış rakamlarının, kesinlikle sektör için cesaret verici olduğunu söyleyebiliriz.
Sony PlayStation VR, PS4 ve PS4 Pro gibi diğer cihazların popülaritesiyle kendisine pazarda sağlam bir yer edinmiş gibi duruyor. Ayrıca, sanal gerçeklik için geliştirilmiş bir sürü oyun var ve bu da şüphesiz ki aksesuarı daha ilgi çekici hale getirdi. Sony bunun da desteğiyle piyasaya sürülmesinden bu yana geçen kısa bir süre içinde, beklenen satış rakamını geçmeyi başarmış durumda.
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PSVR için diğer bir güçlü nokta da rakip cihazlarla kıyasla avantajlı bir fiyatının olması. Ürün şu anda ülkemizde 1.900 TL'ye satın alınabiliyor. Sony'nin VR segmentinde yarıştığı HTC Vive'in 4.800 TL, Facebook Oculus Rift'in ise 4.500 TL fiyat etiketi taşıdığını belirtelim. Yani çoğu kişi için PSVR, diğer ikisinin tüm fonksiyonlarını destekleyen en uygun seçenek olarak ön plana çıkmış gibi görünüyor. Öte yandan IDC'nin son raporuna göre Sony'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde, önceki satış rakamlarının tümünü aşarak yaklaşık 2 milyon VR gözlük sevkiyatı yaptığını da ekleyelim.

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St Batuhan 1 yıl
Şu an vr cihazları yetersiz istenilen fiyatlara karşılık. Özellikle PC cephesinde tam olarak prototip gibi. Çözünürlük olayının artması ve kablosuz özelliğinin gelmesiyle tam olarak oturmaya yönelik bir piyasa olacak. O zamanlar da umarım yakındadır da monitörlerden de ayrılırız oyun konusunda. HDR lı monitörler zaten yeterince gecikti, oled pc sektörüne bir türlü tam olarak giremedi derken vr da olamadı :(
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kadirirdem 1 yıl
Çevremde alan birilerini görmedim henüz...
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ozbey08 1 yıl
normal masaüstü bilgisayar kasasına takılabilen VR gözlük var mı?
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serhat_ps3 1 yıl ozbey08
ozbey08

normal masaüstü bilgisayar kasasına takılabilen VR gözlük var mı?

Tabiki Htc vive ki helede psvr a bin takar.
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fotifoti 1 yıl ozbey08
ozbey08

normal masaüstü bilgisayar kasasına takılabilen VR gözlük var mı?

HTC vive yada oculus rift. ama sony içerik daha kuvvetli sanıyorum.
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