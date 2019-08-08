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Son 8 yılda uçaklarda yakıt verimliliği %12 arttı

IATA, 2018 yılı yolcu ve yük trafiği rakamlarını paylaştı. Geride bıraktığımız yılda 4.4 milyar kişi uçakla seyahat ederken, yakıt verimliliği 2010 yılına kıyasla %12 daha iyi hale geldi.
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havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son 8 yılda uçaklarda yakıt verimliliği %12 arttı
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2018 yılı için gerçekleşen rakamları paylaştı. 4.4 milyar yolcunun havayolu ulaşımını kullandığı yılda, %81.9’luk koltuk doluluk oranıyla rekor kırıldı. Dünya genelinde 22 bin şehir direkt uçuşlar ile birbirine bağlanmış durumda. 2017 yılına kıyasla bu rakam 1300 şehir çifti olarak artış göstermiş. Aynı rakam 1998’de 10 bin 250 olarak kayıtlara geçmiş.

Gelişen teknolojiler ile birlikte havacılıkta hem kargo hem de yolcu taşımacılığında maliyetler ciddi oranda düşmeye başlamış durumda. IATA’ya göre son 20 yılda yarı yarıya bir maliyet avantajı oluşmuş durumda. Yakıt verimliliği sadece geride kalan 8 yılda %12 iyileşmiş.

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Rakamlarla ilgili konuşan IATA CEO’su Alexandre de Juniac, 2020 yılına kadar karbon emisyon artışlarını sınırlayacaklarını, 2050 yılına gelindiğinde ise 2005 yılının yarısına kadar düşürülmüş olacağını iddia ediyor.  

IATA istatistiklerinden bazı ilgi çekici maddeler şöyle sıralanmış:

  • Hava yolu şirketleri 2018 yılında 4.4 milyar yolcu taşımış. Bu rakam 2017 yılına kıyasla %6.9’luk bir artış anlamına geliyor.
  • Asya Pasifik %37.1 pazar payı ile yolcu taşımacılığının en yoğun olduğu bölge olmuş. Avrupa %26.2, Kuzey Amerika %22.6 paya sahip.
  • En fazla havayolları ile seyahat eden milletler Birleşik Krallık (126.2 milyon, tüm yolcuların %8.6’sı), ABD (111.5 milyon, tüm yolcuların %7.6’sı), Çin (97 milyon, tüm yolcuların %6.6’sı)


https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-07-31-01.aspx Yorum Yaz
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