Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor

Baykar Makina’nın 4,5 tonluk dev insansız hava aracı, Ukrayna üretimi motorlar ile test ediliyor. Çok yakında ilk uçuşunu yapması beklenen İHA, yüklü olarak 24 saat havada kalabilecek.
9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
4,4b
18
40
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor
Tam Boyutta Gör

Bayraktar TB-2 ile Türkiye’yi aktif İHA kullanımında üst sıralara taşıyan Baykar Makina, savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenebilecek meziyetlerde dev bir insansız hava aracı geliştiyor. Bir süre önce duyurulan Akıncı İHA, ilk uçuşunu yapmak için geri sayıma geçmişken test uçuşunda kullanılacak motorlar da netleşemeye başladı.

Sızan bilgilerden ve Selçuk Bayraktar’ın Twitter’da paylaştığı gönderilerden derlenen verilere göre Akıncı İHA’ya ilk uçuşta Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich tarafından üretilmiş ekipmanlar güç sağlayacak. Sızan bilgilere göre MS-500V-S ile AI-450C turboprop motorlar teste alınmış durumda.

Bu motorlardan büyük olan etkin çalışma irtifalarında 950-1050 shp arası güç üretebilirken küçük versiyon 450-630 shp güç sağlayabiliyor. Turan Oğuz tarafından paylaşılan bilgilere göre daha büyük motorlar da Akıncı İHA’da test edilecek. 

Motor Sich AI-450C

130kg ağırlığa sahip olan bu motor, kalkışta 450 beygir güç sağlayabiliyor. Kesintisiz olarak sağlayabileceği maksimum güç ise 350 shp olarak belirtilmiş. Seyir esnasında ise uygun irtifada havada kalış süresi boyunca aralıksız olarak 250 shp ile çalışabiliyor.

Motor Sich MS-500V-S

6 tonun üzerinde bir kalkış ağırlığına sahip hava araçları için geliştirilen bu turbo şaft motor, ilk testini 2008 yılında yapmış. Yakıt tüketim verimliliği ile öne çıktığı söylenen motorun farklı versiyonları 950 ile 1050 shp güç ortaya koyabiliyor. Daha detaylı bilgiye ise üreticinin resmi sayfalarından ne yazık ki ulaşamadık. 

Baykar Makina, Bayraktar TB-2’nin ilk versiyonlarında 80 hp güç üretebilen Rotax 912 motorunu tercih etmişti. 4 silindirli bu motor, 56.6kg ağırlığa sahip. Rotax Aircraft Engines, Avusturya ve Kanada ortaklığında bir şirket.



https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/1159017793234321408 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Farwynd 8 sa. en beğenilen Eeltorm
Ukrayna dediğin ülkenin uçağı var uçağı... Sovyetlerin havacılık merkezidir Ukrayna. Yılların know how var. Ama karşılaştıkları durumlar ve sovyetlerin dağıtımından sonra yeterince birikimlerini arttıramadılar. Türkiye işlerin donanım, yazılım vb. işlerini hallederken Ukrayna motor kısmını halledecek muhtemelen. İş birliği başka alanlarda da artacak.
Ukrayna dediğin ülkenin uçağı var uçağı... Sovyetlerin havacılık merkezidir Ukrayna. Yılların know how var. Ama karşılaştıkları durumlar ve sovyetlerin dağıtım...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baxa 8 sa. Eeltorm
Ukraynanin bile ?
Bilgisizliginizi alenen soylemeyin , herkes benim gibi karsilamaz.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 7 sa.
Tasarım, yazılım, mühimmat yerli olsun da motoru isterse Mars' dan gelsin. Baktık olmadı, Ukrayna ile anlaşamadık; parayı bastırır alternatiflere yöneliriz.
Hem daha önceki yerli İHA ların motoru da ithaldi, sonradan yerlisi üretildi. Zaman içerisinde bu motorun da yerlisi üretilir merak etmeyin.
Tasarım, yazılım, mühimmat yerli olsun da motoru isterse Mars' dan gelsin. Baktık olmadı, Ukrayna ile anlaşamadık; parayı bastırır alternatiflere yöneliriz.
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 15 dk.
Ukraynaya yatırım önemli.
Sıkıntılı durumda benim malımı kullanma demediği sürece alınsın tabii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AqRaMa 3 sa.
"1988 yılında yapılan Ukrayna uçağı Antonov An-225, hala dünyanın en büyük uçağı."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü Nemlendirici 3 sa.
Bizim forumun gerizekalisi da saniyor ki birileri bir sey yapmak icin ugrasiyorsa aninda mukemmel bi urun sunmali, aninda Lockheed Martin olmali, mevcut teknolojinin otesine gecip IHA, jet falan tasarlamali. Dunya bizi konusup hemen siparisleri gecmeli. Bi birakin emekliyor daha sektor, hemen kosalim dunya devi olalim istiyosunuz. Elindeki kaynak kisitli, bilgi birikimin kisitli, yetismis adamin kisitli. O senin dusundugunu ABD, Cin yapabiliyor anca.
Bir diger gerizekali tipi ise saniyor ki Lockheed Martin olduk dunyanin en iyisi biziz. Herseyi biliyoruz, herseyi biz uretiyoruz. Bi yerinizi, yurdunuzu, kapasitenizi bilin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adminia 3 sa.
bu forumdaki psikolojisi bozuk kronik muhalifleri görünce elhamdülillah diyorum. Bir ampul bile değiştirmekten aciz güruh insansız siha için istemezük çekiyor.
Allaha şükür baykar ve anka çalışanları bunları insan yerine koyup ciddiye almıyor da çalışıyorlar.
Sizler gerçekten balatayı sıyımışsınız. Bu insanlar başka ülkelerde olsalar muhtemelen sosyo-ekonomik açıdan çok daha iyi durumda olacakken onlar burada bu ülkeye bir şeyler katmaya çalışıyorlar.
Allah sizlerden bu ülkeyi korusun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Organismus 4 sa.
Yerli ve milli.
Motor ukraynadan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 4 sa.
Ukrayna dediğiniz ülkede ProgressTech gibi; gayet başarılı turbofan, turboşaft ve turboprop motorlar yapan bir firma mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 4 sa.
Arkadaslar lutfen dalga gecmeyin ama, insansiz hava araci motoru bunlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 4 sa.
Az once bir aktrol, nicki Phoebe miydi neydi, bu motorlarin Akinci tesislerinde uretildigini kendi uretmis gibi ballandira ballandira soyluyordu, buradaki resimlerin aynisini paylasiyordu. Buraya gel bakalim aktrol. Hani Akinci tesislerinde uretiliyordu?? Bir de surekli kuduz hayvanlar gibi saldiriyordun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cimerci 3 sa. csh
PD 170 yani 170 hp.Eskiden heykel yapmaktan başka bir iş yapmayan arkadaşlar saolsun Akıncı için gereken hp'de motoru yeni yapmaya başladık. O zamana kadar bu güçlerdeki motorları alım yolu ile hallediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 sa.
Dünyanın en büyük nakliye uçağı Ukrayna'da.
Skorsky için Rus deniyor ama Ukraynalılar büyük habalimanlarından birine Skorsky adını verdiler.
Altay tankının motorunda da bir ara Ukraynalıların adı geçiyordu.
Ama bizdeki İHAlardan yapamadılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_34 6 sa.
En önemli parçası yerli olmadıktan sonra yerli olsa ne olur olmazsa ne olur. Diğer parçaları bile dışardan geliyordur kesin.
Sonra diyorlar ki Yerli ve Milli. Tabi yersen.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patavatlı 5 sa. Black_34
Bi ürünün kanunlarımıza göre yerli sayılabilmesi için içeriğinin %51'inin yerli olması gerekiyor, bunu %100 olarak kabul eden ülke yok diye biliyorum hatta Almanya'daki bi ürünün Alman malı sayılması için %1 yerlilik + Almanya'da sertifikasyonu yapılmasını yeterli görüyorlar.
Kaldı ki böyle önemli projeleri tamamen yerli kaynaklarla üretebilen pek Avrupa ülkesi yok. Çoğu projede 3-4 ülke birleşip yaparlar. Bu yerlilik olayını yapabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor ABD, Rusya, Çin, Japonya vs.
Sen bu ülkeleri rakip olarak görüyorsan bu seviyeye ulaşmamız şuan için imkansız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Üye, 16 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4372 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, insansız hava aracı ve
9 etiket daha savunma sanayii baykar makina bayraktar tb-2 akıncı iha akıncı Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek! 3 sa. Note 10+ ön inceleme | En hızlı, en büyük, en yetenekli Note burada 3 sa. Note 10 ön inceleme | Tek elle kullanıma uygun yeni Note 3 sa. Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu 4 sa. Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha 5 sa. Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu 5 sa. Xiaomi'nin güneş enerjili telefonu ortaya çıktı 6 sa. 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri] 6 sa. Alzheimer araştırmaları için yeni fare modelleri üretiliyor 7 sa. Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi 7 sa. Twitter, verilerinizi izinsiz kullanmış olabileceğini açıkladı 8 sa. Facebook sahte reklam tıklaması yaptıran geliştiricilere dava açtı 8 sa. Motorola One Action tüm detayları ile ortaya çıktı 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor Sonraki 108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun 10 sa. Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek 10 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 11 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi 1 gün Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı 1 gün Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu 1 gün Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı 1 gün Oppo Reno Z elimizde | Şık tasarım, farklı işlemci Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
2 doğuluyu evimden kovdum.
DH Forum
Hava atmak insanlarda hastalık olmuş
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim