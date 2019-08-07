Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor

Sızan bilgilerden ve Selçuk Bayraktar’ın Twitter’da paylaştığı gönderilerden derlenen verilere göre Akıncı İHA’ya ilk uçuşta Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich tarafından üretilmiş ekipmanlar güç sağlayacak. Sızan bilgilere göre MS-500V-S ile AI-450C turboprop motorlar teste alınmış durumda.
Bu motorlardan büyük olan etkin çalışma irtifalarında 950-1050 shp arası güç üretebilirken küçük versiyon 450-630 shp güç sağlayabiliyor. Turan Oğuz tarafından paylaşılan bilgilere göre daha büyük motorlar da Akıncı İHA’da test edilecek.
Motor Sich AI-450C
Motor Sich MS-500V-S6 tonun üzerinde bir kalkış ağırlığına sahip hava araçları için geliştirilen bu turbo şaft motor, ilk testini 2008 yılında yapmış. Yakıt tüketim verimliliği ile öne çıktığı söylenen motorun farklı versiyonları 950 ile 1050 shp güç ortaya koyabiliyor. Daha detaylı bilgiye ise üreticinin resmi sayfalarından ne yazık ki ulaşamadık.
Baykar Makina, Bayraktar TB-2’nin ilk versiyonlarında 80 hp güç üretebilen Rotax 912 motorunu tercih etmişti. 4 silindirli bu motor, 56.6kg ağırlığa sahip. Rotax Aircraft Engines, Avusturya ve Kanada ortaklığında bir şirket.
https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/1159017793234321408 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgisizliginizi alenen soylemeyin , herkes benim gibi karsilamaz.
Hem daha önceki yerli İHA ların motoru da ithaldi, sonradan yerlisi üretildi. Zaman içerisinde bu motorun da yerlisi üretilir merak etmeyin.