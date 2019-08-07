Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor

Tam Boyutta Gör



Bayraktar TB-2 ile Türkiye’yi aktif İHA kullanımında üst sıralara taşıyan Baykar Makina, savaş uçaklarının bazı görevlerini üstlenebilecek meziyetlerde dev bir insansız hava aracı geliştiyor. Bir süre önce duyurulan Akıncı İHA, ilk uçuşunu yapmak için geri sayıma geçmişken test uçuşunda kullanılacak motorlar da netleşemeye başladı.

Sızan bilgilerden ve Selçuk Bayraktar’ın Twitter’da paylaştığı gönderilerden derlenen verilere göre Akıncı İHA’ya ilk uçuşta Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich tarafından üretilmiş ekipmanlar güç sağlayacak. Sızan bilgilere göre MS-500V-S ile AI-450C turboprop motorlar teste alınmış durumda.

Bu motorlardan büyük olan etkin çalışma irtifalarında 950-1050 shp arası güç üretebilirken küçük versiyon 450-630 shp güç sağlayabiliyor. Turan Oğuz tarafından paylaşılan bilgilere göre daha büyük motorlar da Akıncı İHA’da test edilecek.

Motor Sich AI-450C

130kg ağırlığa sahip olan bu motor, kalkışta 450 beygir güç sağlayabiliyor. Kesintisiz olarak sağlayabileceği maksimum güç ise 350 shp olarak belirtilmiş. Seyir esnasında ise uygun irtifada havada kalış süresi boyunca aralıksız olarak 250 shp ile çalışabiliyor.

Motor Sich MS-500V-S

6 tonun üzerinde bir kalkış ağırlığına sahip hava araçları için geliştirilen bu turbo şaft motor, ilk testini 2008 yılında yapmış. Yakıt tüketim verimliliği ile öne çıktığı söylenen motorun farklı versiyonları 950 ile 1050 shp güç ortaya koyabiliyor. Daha detaylı bilgiye ise üreticinin resmi sayfalarından ne yazık ki ulaşamadık.

Baykar Makina, Bayraktar TB-2’nin ilk versiyonlarında 80 hp güç üretebilen Rotax 912 motorunu tercih etmişti. 4 silindirli bu motor, 56.6kg ağırlığa sahip. Rotax Aircraft Engines, Avusturya ve Kanada ortaklığında bir şirket.

https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/1159017793234321408