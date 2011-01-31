Son Dakika: Intel'in 6 serisi yonga setleri sorunlu, tüm satışlar durduruldu!

Gün ışığına çıkan resmi dökümanlara göre doğal USB 3.0 desteğine 2012'de çıkaracağı 7 serisi yonga setleriyle geçmeye hazırlanan Intel'de önemli bir gelişme yaşandı ve Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemcileri için hazırlanan 6 serisi çipsetlerin sorunlu olduğu anlaşıldı. Intel tarafından doğrulanan bu bilgiye göre, geliştirme sürecinde Cougar Point olarak anılan 6 serisi yonga setlerinde, SATA performansına ciddi derecede etki eden tasarım problemi olduğu bildirildi. Çipsetin katmanlarından birinde yer alan hata nedeniyle, destek sunulan dört adet SATA-II portunun performansı olumsuz anlamda etkilenirken, doğal destek sunulan çift SATA-III portunda ise sorun bulunmuyor.
Silikon tabanlı yani donanımsal çözüm için çalışmalara başlayan Intel, hatadan arındırılmış yeni revizyon yonga setlerini ay sonuna doğru sağlamayı planlarken, geçiş sürecinin tam anlamıyla gerçekleşmesinin Nisan ayını bulması bekleniyor. Sandy Bridge platformuna geçiş yapan yani ikinci nesil Core işlemcileriyle 6 serisi yonga setli anakarta sahip olan kullanıcıların, üreticilerle iletişime geçmesi, ürünlerini değiştirmesi tavsiye ediliyor. Bu konuda da hazırlık içerisinde olan Intel'in, sistem üreticileri ve donanım partneriyle ortak hareket edeceği ve etkilenen tüm kullanıcılar için durumun değiştirme yoluyla telafi edileceği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından 2011 mali yılı ilk çeyrek finansal hedeflerini revize etmek zorunda kalan Intel, beklentilerini 300 milyon dolar aşağı çekerken, çözüme yönelik toplam maliyetin 700 milyon doları bulacağı açıklandı.
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elimde sony vaio vpcf13z1e mevcut ve fazla da anlamam laptoptan fln. benim laptop, üretim hatası olanların içinde yer alıyor mu bir fikrim yok açıkcası. bu konuda bana yardım olabilecek birisi varmı? ona göre elden çıkarmayı düşünüyorum..
laptop özellikleri şöyle:
forum.donanimhaber.com/...
Mail Adresi:caglarozturkler@gmail.com
Ad Soyad:. -----
Telefon:----
Merhaba Sayın Yetkili; Ben Seri No: ACMOAD380285 Asus P8p67 Deluxe Anakart sahibiyim.. BU ürünü yaklasık 7 gün önce sizden aldım fakat ürünlerin arızasını öğrendim ve değişim yada iade konusunda sizlerin acıklamasını okudum.. Benim bilmek istediğim ve teyit etmek istediğim durum şudur ki anakart yenisi ile değişim zamanı geldiğinde bir sorun oluştururlar mı.. Yada direk değişim gerçekleşir mi.. Şuan sistemim kurulu olduğu için iade etmek istemiyorum.Eğer bir sorun olma ihtimali varsaiade edeyim. Ücretimi firma geri ödermi? Esas istediğim iki ay kullanmak ve iki ay bitiminde değişimini yapmaktır.. Yeni revisyon anakartların çıktığında değişimi teyit ediyorsanız ve değişim olacaktır diyorsanız suanda bu sistemi kullanmaya devam edeceğim.. Saygılarımla Çağlar
Cevap:
Merhaba Çağlar Bey,
P67 Chipsetli ASUS marka Anakartlar ile ilgili bize gelen bilgilendirme şu şekildedir.
Değişim işlemi ASUS servislerince yapılacaktır. Ürünü direk ASUS servisine gönderip değiştirebiliyor olacaksınız.
Aynı şekilde bizimde değişim yapmamız mümkün olacak fakat yeni Anakartlar gelmediği için henüz değişim prosedürü tam belli değildir.
Bilgilerinize sunarım,
Saygılarımla
Emre SÖKEN
Satış Temsilcisi
Eksen Bilgisayar Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sk. No:1 Mecidiyeköy / İSTANBUL
en iyisi yazın tatile gideceğin zaman ver, döndüğünde sıfır bir şekilde kartını al
Turkiye'ye ne zaman gelir?
yaklaşık olarak 3 hafta en geç 1 ay sonrasında Türkiye'de olur.
Sorun daha yukarıya iletildi. Gelişmeleri haber vereceğim.
Saygılar,
Ooo süper.
Niyazi bey, ilginiz ve desteğiniz için teşekkürler.
eğer ben işlemcimi satmamış olsaydım daha çok sevinecektim bu duruma.
Ancak bu sistemi kuran ve bu sorun yüzünden anakartını iade edemeyen arkadaşlarımız için bir çözüm yoludur.
Tekrar teşekkürler.
Test yapmadım ama ssd kullandığımdan sanırım sorunu algılamıyorum.
Asus ve Çizgi'ye, ayrica satinaldigim Exa'ya güveniyorum.
Mayısa kadar mevcut ile devam edip değisim yapacagım.
SATA III portuna tak SSD ni yada HDD ni.. herkes böyle yapsın şimdilik sorun olmuyor... ama 2 den fazla HDD SSD siolnalar için sorun var çünkü SATA III poru sadece 2 tane mevcut
sorunlu kısım sadece 4 tane SATA II portu o kadar... port değil ama chipset bi yer sorunlu buda sata II leri etkiliyor...
teknik serviste hiç bişiden çakmayanların calistigi bir yer
eğer kartlari iade edip degistirebilirsek sansliyiz derim
Benim şahsi tavsiyem ise bu chipsetli anakartları (ve tabi ki NoteBook'ları) mümkün olan en kısa zamanda satın aldığınız yere iade etmenizdir. Nedenini burada anlatamayacağım tecrübelerden dolayı tüm kullanıcılar için doğrusu budur. Bildiğiniz gibi 2000 yılında benzer bir Intel MTH hatasında 4,000 anakartı değiştirmiştik. Değişimi kabul etmeyen ve o an için kârlı çıkacağını zannedip bekleyenlerin başına ne geldiğini ben detaylı biliyorum.
Aşağıdaki mesaj ise bayi kanalına gönderdiğimiz bir mesajdır. Belki yararlanan olur :)
donanimhaber.com/...