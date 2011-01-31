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Son Dakika: Intel'in 6 serisi yonga setleri sorunlu, tüm satışlar durduruldu!

8 yıl
15,7b
1
216
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gün ışığına çıkan resmi dökümanlara göre doğal USB 3.0 desteğine 2012'de çıkaracağı 7 serisi yonga setleriyle geçmeye hazırlanan Intel'de önemli bir gelişme yaşandı ve Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemcileri için hazırlanan 6 serisi çipsetlerin sorunlu olduğu anlaşıldı. Intel tarafından doğrulanan bu bilgiye göre, geliştirme sürecinde Cougar Point olarak anılan 6 serisi yonga setlerinde, SATA performansına ciddi derecede etki eden tasarım problemi olduğu bildirildi. Çipsetin katmanlarından birinde yer alan hata nedeniyle, destek sunulan dört adet SATA-II portunun performansı olumsuz anlamda etkilenirken, doğal destek sunulan çift SATA-III portunda ise sorun bulunmuyor.

Silikon tabanlı yani donanımsal çözüm için çalışmalara başlayan Intel, hatadan arındırılmış yeni revizyon yonga setlerini ay sonuna doğru sağlamayı planlarken, geçiş sürecinin tam anlamıyla gerçekleşmesinin Nisan ayını bulması bekleniyor. Sandy Bridge platformuna geçiş yapan yani ikinci nesil Core işlemcileriyle 6 serisi yonga setli anakarta sahip olan kullanıcıların, üreticilerle iletişime geçmesi, ürünlerini değiştirmesi tavsiye ediliyor. Bu konuda da hazırlık içerisinde olan Intel'in, sistem üreticileri ve donanım partneriyle ortak hareket edeceği ve etkilenen tüm kullanıcılar için durumun değiştirme yoluyla telafi edileceği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından 2011 mali yılı ilk çeyrek finansal hedeflerini revize etmek zorunda kalan Intel, beklentilerini 300 milyon dolar aşağı çekerken, çözüme yönelik toplam maliyetin 700 milyon doları bulacağı açıklandı.


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meke 8 yıl
Senin Sony h55 chipsetli ve Sandy Bridge işlemci kullanmıyor, sorun yok
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bokumon 8 yıl
selam arkadaşlar.

elimde sony vaio vpcf13z1e mevcut ve fazla da anlamam laptoptan fln. benim laptop, üretim hatası olanların içinde yer alıyor mu bir fikrim yok açıkcası. bu konuda bana yardım olabilecek birisi varmı? ona göre elden çıkarmayı düşünüyorum..

laptop özellikleri şöyle:
forum.donanimhaber.com/...
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Caglarca 8 yıl
EKsen ve Asus a attıgım maıl.. Eksenden Cevap geldi.. ASusdan daha yanıt alamadım.. BU maılı en azından belge olarak saklayacagım ...

Mail Adresi:caglarozturkler@gmail.com
Ad Soyad:. -----
Telefon:----

Merhaba Sayın Yetkili; Ben Seri No: ACMOAD380285 Asus P8p67 Deluxe Anakart sahibiyim.. BU ürünü yaklasık 7 gün önce sizden aldım fakat ürünlerin arızasını öğrendim ve değişim yada iade konusunda sizlerin acıklamasını okudum.. Benim bilmek istediğim ve teyit etmek istediğim durum şudur ki anakart yenisi ile değişim zamanı geldiğinde bir sorun oluştururlar mı.. Yada direk değişim gerçekleşir mi.. Şuan sistemim kurulu olduğu için iade etmek istemiyorum.Eğer bir sorun olma ihtimali varsaiade edeyim. Ücretimi firma geri ödermi? Esas istediğim iki ay kullanmak ve iki ay bitiminde değişimini yapmaktır.. Yeni revisyon anakartların çıktığında değişimi teyit ediyorsanız ve değişim olacaktır diyorsanız suanda bu sistemi kullanmaya devam edeceğim.. Saygılarımla Çağlar

Cevap:

Merhaba Çağlar Bey,

P67 Chipsetli ASUS marka Anakartlar ile ilgili bize gelen bilgilendirme şu şekildedir.
Değişim işlemi ASUS servislerince yapılacaktır. Ürünü direk ASUS servisine gönderip değiştirebiliyor olacaksınız.
Aynı şekilde bizimde değişim yapmamız mümkün olacak fakat yeni Anakartlar gelmediği için henüz değişim prosedürü tam belli değildir.


Bilgilerinize sunarım,

Saygılarımla




Emre SÖKEN
Satış Temsilcisi

Eksen Bilgisayar Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sk. No:1 Mecidiyeköy / İSTANBUL
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Zemox 8 yıl
değiştirecekleri kesin, zaten orda herkes hem fikir. ama kimsenin düşünmediği şu! değişim süreci ne kadar olacak? yani sen bırak mayısı farz edelim ki 2012 mayısında götürdün kartı, işte o zaman da değişim olacak, bir şey değişmeyecek ama garanti kapsamında değerlendirilecek. yani ürünü vereceksin onlarda gerekli yere yollacak ve 30 güne yakın bekleyeceksin. şimdi vermenin avantajı para iadesi alabiliyor oluşun ama bildiğim kadarıyla intel bunun için bir süre belirlemiş bu süre bitiminden sonra artık garanti kapsamında değerlendirilecek ve kartın parasını alamayacaksın 30 gün içerisinde değiştirilecek. bu kadar basit her şey. yani mayıs ayında hadi aldığım yere götüreyim, aynı gün bana yenisini versinler olmayacak. bekleyeceksin. şimdi ver, paranı geri al, ya da mayıstan sonra "istedğin zaman" ver 1 ay bekle.
en iyisi yazın tatile gideceğin zaman ver, döndüğünde sıfır bir şekilde kartını al
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meke 8 yıl
Habere göre Intel 14 Şubat'ta sevkıyata başlıyor.
Turkiye'ye ne zaman gelir?
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dhgon 8 yıl

meke

Habere göre Intel 14 Şubat'ta sevkıyata başlıyor.
Turkiye'ye ne zaman gelir?


yaklaşık olarak 3 hafta en geç 1 ay sonrasında Türkiye'de olur.
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Niyazi Saral 8 yıl
Dün akşam saat 21:30'a kadar Intel ile görüşmelerer devam etti. Dürüst söylemek gerekirse beklediğimden çok daha ciddi olarak ele aldılar sorunu. Bir haftadır ne yazık ki bu kadar sert çıkan olmamış ve dinletememişler kendilerini.
Sorun daha yukarıya iletildi. Gelişmeleri haber vereceğim.
Saygılar,
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İstan34bul 8 yıl

Niyazi Saral
Dün akşam saat 21:30'a kadar Intel ile görüşmelerer devam etti. Dürüst söylemek gerekirse beklediğimden çok daha ciddi olarak ele aldılar sorunu. Bir haftadır ne yazık ki bu kadar sert çıkan olmamış ve dinletememişler kendilerini.
Sorun daha yukarıya iletildi. Gelişmeleri haber vereceğim.
Saygılar,

Ooo süper.
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halepce 8 yıl
Niyazi Saral

Dün akşam saat 21:30'a kadar Intel ile görüşmelerer devam etti. Dürüst söylemek gerekirse beklediğimden çok daha ciddi olarak ele aldılar sorunu. Bir haftadır ne yazık ki bu kadar sert çıkan olmamış ve dinletememişler kendilerini.



Sorun daha yukarıya iletildi. Gelişmeleri haber vereceğim.



Saygılar,

Niyazi bey, ilginiz ve desteğiniz için teşekkürler.
eğer ben işlemcimi satmamış olsaydım daha çok sevinecektim bu duruma.
Ancak bu sistemi kuran ve bu sorun yüzünden anakartını iade edemeyen arkadaşlarımız için bir çözüm yoludur.
Tekrar teşekkürler.
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aceleciburak 8 yıl
bunun faturası ivy bridge 22 nm işlemcileri piyasaya daha geç sürmek olacak yol haritası sapacak 2011 sonu 2012 başı gibi piyasada olması planlanan 22 nm ivy bridge ailesi planlananda geçe sarkacak intel toparlar çünkü arkasında siyonist ekonomi var ve çok uçuk rakamlardan ürünleri piyasaya sürerek bu açığı 1 sene olmadan kapatır.belkide Bu yeni bi AMD Athlon 64 için bi fırsattır AMD nin o ihtişamlı günleri yaklaşıyo olabilir
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aceleciburak 8 yıl
bu olay bana i820 camino yonga seri ve RD-Ramleri hatırlattı ve 2000-2001 idi ne tevafuktur ki 2010 - 2011 de kendini tekrarladı bu olayı 1056 alanların bedduası olarak nitelendiriyorum ayrıca pahalı işlemci sattığını düşünenlerinde ahını almış olabilr :)
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DriLL3R 8 yıl
Notebook'umdaki HDD ve Optik sürücünün SATA 2'ye mi yoksa SATA 3'e mi bağlı olduğunu nasıl anlayabilirim. Çünkü şuan benim yeni aldığım notebook da Intel 6 yonga setli, Sandy Bridge işlemcili...
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meke 8 yıl
Ben de yeni sistem kuranlardanim.
Test yapmadım ama ssd kullandığımdan sanırım sorunu algılamıyorum.

Asus ve Çizgi'ye, ayrica satinaldigim Exa'ya güveniyorum.
Mayısa kadar mevcut ile devam edip değisim yapacagım.
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X-FI 8 yıl
meke

Ben de yeni sistem kuranlardanim.
Test yapmadım ama ssd kullandığımdan sanırım sorunu algılamıyorum.

Asus ve Çizgi'ye, ayrica satinaldigim Exa'ya güveniyorum.
Mayısa kadar mevcut ile devam edip değisim yapacagım.



SATA III portuna tak SSD ni yada HDD ni.. herkes böyle yapsın şimdilik sorun olmuyor... ama 2 den fazla HDD SSD siolnalar için sorun var çünkü SATA III poru sadece 2 tane mevcut



sorunlu kısım sadece 4 tane SATA II portu o kadar... port değil ama chipset bi yer sorunlu buda sata II leri etkiliyor...
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CeFurkan 8 yıl
burası Türkiye

teknik serviste hiç bişiden çakmayanların calistigi bir yer


eğer kartlari iade edip degistirebilirsek sansliyiz derim
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zymrdvn 8 yıl
İntel'e bu durum müstahak diyorum. Daha neredeyse çıkalı bir yıl olmadan 1156 pinli sistemleri eskiterek yeni 1155 pinli sistem çıkartırsalar böyle olur işte. Benim gibi eski (P55) çipsetliler içten içe bu duruma gülüyorlardır sanırım ;)
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Niyazi Saral 8 yıl
Değerli Müşterimiz,

INTEL P67/H67 serisi chipsetlerde oluşan bir hatadan dolayı bu chipseti kullanan bazı anakartlarda SATAII (2,3,4,5) portları düzgün işlev görmemektedir.*

Oluşan problem ASUS marka anakartlara özel bir durum olmayıp, tüm P67/H67 chipsete sahip anakartlarda görülebilmektedir.

ASUS Türkiye bu problemi yaşayan müşterilerimizin mağduriyetini en aza indirgemek için elinden geleni yapacaktır.

- Müşterilerimiz satın almış olduğu sorunlu anakartları iade edip paralarını geri alabilirler.
- Müşterilerimiz mevcut sorun yaşadıkları anakartlarını SATAIII(0,1,6,7) portları kullanarak kullanmaya edebilir ve en geç Mayıs 2011'de anakartlarını yeni B3 revizyon anakartlar ile değiştirebileceklerdir.

Para iade ve yeni anakartlar ile mevcut sorunlu anakartlarınızın değişimine dair detayları siz müşterilerimizle paylaşıyor olacağız.

Saygılarımızla,
ASUS Türkiye


* Anakart üzerindeki SATAIII portlar olan 0,1,6,7.portlar bu problemden etkilenmemektedir ve dilendiğinde SATA ve SATAII destekli cihazlar bu portlara takılarak problemsiz kullanılabilir.


Benim şahsi tavsiyem ise bu chipsetli anakartları (ve tabi ki NoteBook'ları) mümkün olan en kısa zamanda satın aldığınız yere iade etmenizdir. Nedenini burada anlatamayacağım tecrübelerden dolayı tüm kullanıcılar için doğrusu budur. Bildiğiniz gibi 2000 yılında benzer bir Intel MTH hatasında 4,000 anakartı değiştirmiştik. Değişimi kabul etmeyen ve o an için kârlı çıkacağını zannedip bekleyenlerin başına ne geldiğini ben detaylı biliyorum.

Aşağıdaki mesaj ise bayi kanalına gönderdiğimiz bir mesajdır. Belki yararlanan olur :)

Merhaba,

Çin’den yapılan ithalatlarda ciddi bir fiyat artışı eğitimi bilişim sektörünü de doğrudan etkilemektedir. İşçi ücretlerindeki artış ve Çin para birimi Yuan (renbinmi) üzerindeki baskı sonucu tüm fiyatlar artmaktadır. Detaylı açıklama için:

nytimes.com/...

Size sadece şunu söylemeliyim. Çin yeni yıl tatili dönüşü birçok işçinin fabrikasına geri dönemeyeceğini ve ailesinin yanında (çok şükür) iş bulabileceğini bu işçileri avlamak için tren istasyonlarında fabrika yöneticilerinin kamp kurduğunu bilmelisiniz.

Kıssadan Hisse: %10 zam hemen, %20-30 göreceli zam yıl sonuna kadar. Özellikle çok ucuza satılan giriş seviyesi ürünleri artık bu fiyatlardan alamayacağız ve satamayacağız.

P67/H67 Sorunu: Özellikle Q2’de ciddi bir Socket 1156 CPU ve anakart sorunu olacaktır. Bu sorun sektörde NoteBook’tan aşağıya kadar tüm ürünlere yansıyacaktır. G31 ve G41 fiyatlarında ciddi etkileri gözükecektir.

Bilgilerinize.
Niyazi Saral
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canpinar 8 yıl
Ne yapalım beklicez artık bin küsür tl veripde sata sorunlu kart ve cpu almak mantıksız tabiki yeni revizyon ne zaman gelir acaba :(
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setek01 8 yıl
MSI da gerekli açıklamayı yaptı.

donanimhaber.com/...
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