Son Dakika: Intel'in 6 serisi yonga setleri sorunlu, tüm satışlar durduruldu!

Gün ışığına çıkan resmi dökümanlara göre doğal USB 3.0 desteğine 2012'de çıkaracağı 7 serisi yonga setleriyle geçmeye hazırlanan Intel'de önemli bir gelişme yaşandı ve Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemcileri için hazırlanan 6 serisi çipsetlerin sorunlu olduğu anlaşıldı. Intel tarafından doğrulanan bu bilgiye göre, geliştirme sürecinde Cougar Point olarak anılan 6 serisi yonga setlerinde, SATA performansına ciddi derecede etki eden tasarım problemi olduğu bildirildi. Çipsetin katmanlarından birinde yer alan hata nedeniyle, destek sunulan dört adet SATA-II portunun performansı olumsuz anlamda etkilenirken, doğal destek sunulan çift SATA-III portunda ise sorun bulunmuyor.

Silikon tabanlı yani donanımsal çözüm için çalışmalara başlayan Intel, hatadan arındırılmış yeni revizyon yonga setlerini ay sonuna doğru sağlamayı planlarken, geçiş sürecinin tam anlamıyla gerçekleşmesinin Nisan ayını bulması bekleniyor. Sandy Bridge platformuna geçiş yapan yani ikinci nesil Core işlemcileriyle 6 serisi yonga setli anakarta sahip olan kullanıcıların, üreticilerle iletişime geçmesi, ürünlerini değiştirmesi tavsiye ediliyor. Bu konuda da hazırlık içerisinde olan Intel'in, sistem üreticileri ve donanım partneriyle ortak hareket edeceği ve etkilenen tüm kullanıcılar için durumun değiştirme yoluyla telafi edileceği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından 2011 mali yılı ilk çeyrek finansal hedeflerini revize etmek zorunda kalan Intel, beklentilerini 300 milyon dolar aşağı çekerken, çözüme yönelik toplam maliyetin 700 milyon doları bulacağı açıklandı.