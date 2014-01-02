Sonic & All-Stars Racing: Transformed artık mobil cihazlarda(Güncellendi)

Sonic ve Sega'nın önemli karakterlerini yarış pistlerine taşıyan Sonic & All-Stars Racing: Transformed, iOS platformu için de yayımlandı.





Halihazırda PC, PS3, Xbox 360, 3DS ve Vita için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, iOS için yayımlanmasıyla birlikte akıllı telefonlara ve tabletlere ilk adımını atmış oldu. Üç boyutlu kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerine çeken karting oyunu dönüşüm temasıyla farklı bir deneyim vaat ediyor.





Sonic & All-Stars Racing: Transformed, tek oyunculu modun yanı sıra; 4 kişiye kadar destek veren yerel ve çevrimiçi çok oyunculu modları da bünyesinde barındırıyor. Sanal butonlar veya jiroskop yardımıyla sağlanan iki farklı kontrol şemasına sahip olan yapım, mobil cihazlarda rahatlıkla kontrol edilebiliyor.





iOS 7 ve üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışan oyun, Appstore'da 8.99 TL'den oyuncularla buluşuyor. Bu arada oyunun iCloud desteğine sahip olduğunu da belirtelim.