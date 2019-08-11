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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sonos, ortama göre sesini ayarlayan taşınabilir hoparlör tanıtacak

Sonos firmasının, bulunduğu ortama göre sesi ayarlayan taşınabilir hoparlör geliştirdiği ortaya çıktı. Bluetooth’lu taşınabilir hoparlör firma için bir ilk konumunda.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sonos, ortama göre sesini ayarlayan taşınabilir hoparlör tanıtacak
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Hoparlör dendiğinde ilk akla gelen firmalardan biri hiç şüphesiz Sonos oluyor. Ülkemizde de oldukça fazla sayıda seveni olan firma, bu sefer taşınabilir hoparlör tanıtma hazırlığında. Üzerinde bulunan mikrofonlar yardımıyla bulunduğu ortama göre sesini ayarlayabiliyor.

Firma için bir ilk konumunda

Çeşitli hoparlörler üreten Sonos, taşınabilir hoparlör pazarına ise adım atmamış durumda. Bu bakımdan yeni ortaya çıkan cihaz firma için bir ilk konumda. Ayrıca bulunduğu ortama göre sesi ayarlama özelliğini, Apple HomePod ve Google Home Max gibi ürünlerde halihazırda görsek de taşınabilir bir hoparlörde ilk defa yer alacak.

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Bluetooth'la bağlanılabilen cihazın ayrıca Alexa ve Google Asistan desteğine sahip olması bekleniyor. Tabii ki yalnızca WiFi’ye bağlıyken sesli asistanlardan yararlanabileceksiniz. Ek olarak Apple cihaz sahipleri AirPlay de kullanabilecekler.

Sonos, ortama göre sesini ayarlayan taşınabilir hoparlör tanıtacak
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Taşınabilir hoparlörlerin genelde su geçirmez yapıda olduğunu görüyoruz. Sonos da benzeri bir özelliği yeni hoparlörleri için sunacak olabilir. Ancak şimdilik duyumlar bunun tersi yönünde. Henüz resmi bir tanıtım tarihi bulunmayan hoparlör, geçtiğimiz günlerde FCC sertifikası almıştı. Dolayısıyla Eylül ayında gerçekleşecek IFA’da sergilenmesi şaşırtıcı olmayacaktır.



https://www.engadget.com/2019/08/10/sonos-portable-speaker-leak/ Yorum Yaz
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