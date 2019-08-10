HarmonyOS işletim sistemli Honor Vision TV tanıtıldı

Geçtiğimiz gün tanıtılan HarmonyOS’un ilk defa televizyonlarda kullanılacağını sizlere aktarmıştık. Bugün gerçekleşen etkinlikle birlikte HarmonyOS’lu ilk cihazı fazla beklemeden görme şansı yakalamış olduk. Honor Vision ve Honor Vision Pro televizyon modellerinin özelliklerine yakında bakalım.

Açılır kapanır kameralı televizyon

Standart Honor Vision ve Pro modellerinin arasında temel manada farklılık yok. Her ikisi de 55 inç boyutunda 4K panele sahip. NTSC renk paletinin yüzde 87’si karşılayan bu ekran, 16:9 en boy oranında. 60 Hz tazeleme hızı, 400 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısı ekranın diğer özellikleri olarak sıralanabilir.

Tasarım tarafında da oldukça şık ve hafif olduklarını söyleyebiliriz. Yalnızca 6.9 mm kalınlığında olan televizyonun ekran çerçeveleri oldukça ince. İç tarafa geçtiğimizde ise Huawei üretimi Honghu 818 yonga setini görüyoruz. 28 nm üretim süreci sonucunda ortaya çıkan Honghu 818, dört çekirdekli ve 4K 60 FPS videoları H.265 desteğiyle oynatmada görev alıyor. Yonga setine 2 GB RAM ve 16 GB depolama eşlik ediyor.

Honor Vision modeli dört adet 10W hoparlöre sahip. Tam bu noktada Pro modelle farklılaşmalar görüyoruz. Çünkü Honor Vision Pro altı adet 10W hoparlörle geliyor. Hi-Res kablosuz ses aktarma, altı adet mikrofon gibi özellikler ise her iki cihazda da yerini almaya devam ediyor. Honor Vision Pro’yu gerçek manada farklılaştıran özelliği ise açılır kapanır yapıdaki 1080p kamerası. Video görüşmelerde kullanabileceğiniz kamera, maalesef standart Honor Vision’da mevcut değil.

HarmonyOS

Tabii ki televizyonun en çok merak edilen tarafı, Huawei’nin yeni tanıttığı HarmonyOS işletim sistemi oluyor. Özel bir arayüz giydirilmiş olan HarmonyOS, Çin pazarı için televizyon hizmetleriyle donatılmış. Firmanın en büyük iddiası HarmonyOS’lu cihazların birbiriyle etkileşiminin üst düzeyde olacağıydı. Bugünkü tanıtımda da bunun altı çizildi. İleride HarmonyOS’lu bir telefonu kumanda haline getirme, ekran yansıtma gibi özelliklerin kullanımının oldukça kolay olacağı söyleniyor.

HarmonyOS için işler iyi giderse, yeni çıkan televizyonların da gösterdiği üzere Huawei kendine güçlü bir ekosistem oluşturmayı başaracak. Cihazlar arasındaki iletişim bunun temel noktası gözüküyor.

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Son olarak tanıtılan televizyonların fiyatlarına bakarsak, standart Honor Vision modelinin 537 dolar ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Açılır kapanır kamera, 6 adet hoparlör, 32 GB hafıza gibi noktalarda farklılaşan Honor Vision Pro ise 680 dolardan satılacak. Her iki televizyon 15 Ağustos tarihinde ön siparişe açılıyor.

https://www.xda-developers.com/honor-vision-tv-huawei-harmony-os/