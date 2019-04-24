Sony 98 inç 8K OLED TV, 70 bin dolar fiyatıyla ağlatıyor

2019 model TV serilerini satışa sunmaya hazırlanan Sony, yeni ürün hattını tanıttı. 8K destekli Master Series Z9G, 13 bin dolardan 85 inç boyutla başlarken 98 inç boyuta kadar ulaşıyor. Bu en büyük modelin fiyatı ise göz yaşartıcı 70 bin dolar. En üst seviye bu modeller Haziran’da satışta olacak. İşin ilginç (ya da üzücü) tarafı ise bu en pahalı model bile hâlâ Samsung’un 100 bin dolarlık Q900 modelinden daha ucuz.

Özet fiyat tablosu:

85 inç, Haziran’da satış - $13.000

98 inç, Haziran’da satış - $70.000

55 inç, Mayıs’ta satış - $3.500

65 inç, Mayıs’ta satış - $5.000

77 inç, Haziran’da satış - $8.000

55 inç, Mayıs’ta satış - $2.500

64 inç, Mayıs’ta satış - $3.500

55 inç - $1.400

65 inç - $2.200

75 inç - $3.500

85 inç - $5.000

85 inç - $3.500

43 inç - $650

49 inç - $750

55 inç - $900

65 inç - $1.200

75 inç - $2.000

Sony’nin 2019 TV’leri arasında neyse ki daha ucuz alternatifler de yer alıyor. Master Series A9G OLED serisi, geçen yılın A8F serisinden daha pahalı başlıyor ve 55 inçlik modelde 3.500 dolarlık etiket bulunuyor. Bu serideki en yüksek fiyat ise 77 inçlik modelde 8 bin dolar. Bu fiyatlar hâlâ son derece pahalı olsa da amiral gemisi Z9G serisiyle aynı görüntü işlemcisi, X1 Ultimate, yer alıyor. Bu işlemcinin yanında yine Sony’nin iyi avantajlarından olan Netflix Kalibre Modu, IMAX Enhanced ve AirPlay 2 ile HomeKit desteği bulunuyor. A9G serisi Mayıs-Haziran arasında 55 inç ile başlayarak satışa sunulacak.

Bu seri Sony’nin tabii ki en ucuz modellerini içermiyor. A8G serisi diğerleri gibi muhteşem bir işlemciye sahip olmasa da 4K HDR Processor X1 Extreme ile geliyor. Buna ek olarak Sony’nin OLED TV’lerinde görülen avantajlar bu seride de mevcut. Bu avantajlardan biri Akustik Yüzey Sesi (ekranı titreştirerek hoparlör yerine kullanmak) oluyor ve bu seri 2.500 dolara 55 inç boyutta geliyor. 65 inç boyutlu model ise bunun üzerine bin dolar daha ekliyor. Serideki iki TV de Mayıs’ta satışa sunulacak.

Eğer OLED bizi aşar diyorsanız, firmanın yeni ürün serisinde 4K LCD TV’ler de bulunuyor. X950G modelleri X1 Ultimate çipiyle geliyor ve 1.400 dolardan 55 inçle başlayıp 5 bin dolarlık 85 inçe kadar çıkıyor. Bu serinin tüm ürünlerini Nisan sonunda satın alabiliyorsunuz.

85 inçlik X850G ise daha düşük seviye 4K HDR Processor X1 işlemcisini kullanıyor ve IMAX Enhanced gibi özelliklere sahip değil. Bu kısıtlamaların karşılığında 85 inçlik TV’yi 3.500 dolara satın alabiliyorsunuz.

Sony’nin yeni TV’lerinden sadece temel özellikler benim işimi görür diyenler için de X800G modelleri, 4K HDR kapasiteli 43 inçten başlıyor ve taban fiyat 650 dolar. Serinin en büyük modeli 75 inç ve fiyatı ise 2 bin dolar.

https://www.prnewswire.com/news-releases/sony-electronics-unveils-pricing-and-availability-for-new-flagship-master-series-tvs-and-other-2019-models-300835346.html