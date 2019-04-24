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Sony 98 inç 8K OLED TV, 70 bin dolar fiyatıyla ağlatıyor

Sony'nin 2019 TV serileri, 8K çözünürlüğü evlere (ya da bu durumda malikanelere) taşımayı hedefliyor. Üst seviye modellerin fiyatları göz yaşartsa da ürün gamında nispeten ucuz modeller de var.
1 ay
4,2b
1
24
Televizyonlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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2019 model TV serilerini satışa sunmaya hazırlanan Sony, yeni ürün hattını tanıttı. 8K destekli Master Series Z9G, 13 bin dolardan 85 inç boyutla başlarken 98 inç boyuta kadar ulaşıyor. Bu en büyük modelin fiyatı ise göz yaşartıcı 70 bin dolar. En üst seviye bu modeller Haziran’da satışta olacak. İşin ilginç (ya da üzücü) tarafı ise bu en pahalı model bile hâlâ Samsung’un 100 bin dolarlık Q900 modelinden daha ucuz.

Özet fiyat tablosu:

Master Series Z9G 8K HDR OLED
  • 85 inç, Haziran’da satış - $13.000
  • 98 inç, Haziran’da satış - $70.000
Master Series A9G 4K OLED
  • 55 inç, Mayıs’ta satış - $3.500
  • 65 inç, Mayıs’ta satış - $5.000
  • 77 inç, Haziran’da satış - $8.000
A8G 4K OLED
  • 55 inç, Mayıs’ta satış - $2.500
  • 64 inç, Mayıs’ta satış - $3.500
X950G 4K HDR LCD
  • 55 inç - $1.400
  • 65 inç - $2.200
  • 75 inç - $3.500
  • 85 inç - $5.000
X850G 4K HDR LCD
  • 85 inç - $3.500
Z800G 4K HDR LCD
  • 43 inç - $650
  • 49 inç - $750
  • 55 inç - $900
  • 65 inç - $1.200
  • 75 inç - $2.000
Sony’nin 2019 TV’leri arasında neyse ki daha ucuz alternatifler de yer alıyor. Master Series A9G OLED serisi, geçen yılın A8F serisinden daha pahalı başlıyor ve 55 inçlik modelde 3.500 dolarlık etiket bulunuyor. Bu serideki en yüksek fiyat ise 77 inçlik modelde 8 bin dolar. Bu fiyatlar hâlâ son derece pahalı olsa da amiral gemisi Z9G serisiyle aynı görüntü işlemcisi, X1 Ultimate, yer alıyor. Bu işlemcinin yanında yine Sony’nin iyi avantajlarından olan Netflix Kalibre Modu, IMAX Enhanced ve AirPlay 2 ile HomeKit desteği bulunuyor. A9G serisi Mayıs-Haziran arasında 55 inç ile başlayarak satışa sunulacak.
Bu seri Sony’nin tabii ki en ucuz modellerini içermiyor. A8G serisi diğerleri gibi muhteşem bir işlemciye sahip olmasa da 4K HDR Processor X1 Extreme ile geliyor. Buna ek olarak Sony’nin OLED TV’lerinde görülen avantajlar bu seride de mevcut. Bu avantajlardan biri Akustik Yüzey Sesi (ekranı titreştirerek hoparlör yerine kullanmak) oluyor ve bu seri 2.500 dolara 55 inç boyutta geliyor. 65 inç boyutlu model ise bunun üzerine bin dolar daha ekliyor. Serideki iki TV de Mayıs’ta satışa sunulacak.
Eğer OLED bizi aşar diyorsanız, firmanın yeni ürün serisinde 4K LCD TV’ler de bulunuyor. X950G modelleri X1 Ultimate çipiyle geliyor ve 1.400 dolardan 55 inçle başlayıp 5 bin dolarlık 85 inçe kadar çıkıyor. Bu serinin tüm ürünlerini Nisan sonunda satın alabiliyorsunuz.
85 inçlik X850G ise daha düşük seviye 4K HDR Processor X1 işlemcisini kullanıyor ve IMAX Enhanced gibi özelliklere sahip değil. Bu kısıtlamaların karşılığında 85 inçlik TV’yi 3.500 dolara satın alabiliyorsunuz.
Sony’nin yeni TV’lerinden sadece temel özellikler benim işimi görür diyenler için de X800G modelleri, 4K HDR kapasiteli 43 inçten başlıyor ve taban fiyat 650 dolar. Serinin en büyük modeli 75 inç ve fiyatı ise 2 bin dolar.

https://www.prnewswire.com/news-releases/sony-electronics-unveils-pricing-and-availability-for-new-flagship-master-series-tvs-and-other-2019-models-300835346.html Yorum Yaz
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Gt95 1 ay en beğenilen
bunu alacaklar belli futbolcular iş adamlar Araplar multi zenginler
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sistemli adam 1 ay
O ayaklığı sanayide mi yaptırmışlar ?
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CWaRRioR 1 ay
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Daha kötü bir ayak tasarımı bulamamışlar mı? Piknik masası gibi duruyor.
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esmerbuyucu 3 hf.
70 bin dolares vereceksin içinden Android tabanlı os çıkıcak, vaysss 😂
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medverdev 4 hf.
98 inç ne abi sonu yok mu 20 sene sonra 200 inç tv mi görcez yani
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xml-arif 4 hf.
piyasada 4k yayın yapan kanal yok bunlar neyin kafasında
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intel7mix 1 ay
2000 dolar 75 inç olan dışındaki diğerleri alırı derece pahalı. Aslında o bile pahalı ama diğerlerinin yanında ucuz kalıyor.
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T Square 1 ay
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Bay Robot 1 ay
O televizyon bir devrilse gitti. Bir de çoluğun çocuğun üstüne devrilirse...
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sniper23 1 ay
8K daha fazla yaygınlaşması lazım. Böylece alt kademe de bulunan TV'ler daha alınabilir fiyatlara sahip olacaktır. (Global için bir durum, Türkiye'yi ilgilendirmiyor).
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Digital Reaction 1 ay
OLED değil LCD TV..
Z serisi Sony'nin LCD segmentinde.
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Lene 1 ay
Türkiye fiyatı 999.000 ₺/ Kargo Bedava..
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Bloodin 1 ay
4K televizyonlar çıktığı günlerde Passat ile aynı fiyattı hatırlatırım, şimdi hepimizin evindeler :) Ucuzlama sadece biraz beklemeye bakıyor
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sony tv, 4k oled ve
11 etiket daha 8k oled sony z9g sony a9g sony a8g sony x950g sony x850g sony z800g hdr tv Televizyonlar Ev Elektroniği Çağrı Babuçcuoğlu
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