Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII duyuruldu

Sony’nin kompakt kamera dünyasına sunduğu 1 inçlik sensöre sahip kompakt kamera serisinin yedincisi karşınızda. Cyber-shot DSC-RX100 VII modeli entegre mikrofona yer vermesi ile de dikkat çekiyor.

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII özellikleri ve fiyatı

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII modeli önceki neslin 24-200mm F2.8-4.5 yakınlaştırma lensini kullanmaya devam ediyor. Farklı olarak 20MP çözünürlüğündeki 1 inçlik yığın CMOS sensör yeni geliştirilmiş.

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Yeni sensör daha fazla faz algılamalı otomatik odaklama noktasına sahip ve gerçek zamanlı nesne takip ile gerçek zamanlı göz takip sistemini aynasız kamera modellerinden miras alıyor. Bunlar hem videoda hem de fotoğrafta kullanılabiliyor. Ayrıca vizör bulanıklığı olmadan saniyede 20 kare çekim ve saniyede 90 kare hızında 7 çekim yapabiliyor.

4K video kaydı ve Full HD 120 fps kaydı sunan kamera ayrıca 1000 fps’ye kadar hızlı çekim de yapabiliyor. Görüntü sabitleme modu dijital ve optik düzeltmeyi harmanlayarak çalışıyor.

Diğer taraftan dönebilir dokunmatik ekran, çıkarılabilir elektronik vizör, batarya kapasitesi önceki nesil ile aynı. Çekimleri kontrol eden dahili inter valometre de dikkat çeken detaylar arasında. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII modeli 1200$ fiyat etiketine sahip. Özel vlogger çekim akseuarı ile 1300$ şeklinde satılacak.