Kim Nerede? 275 Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 80 Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor 53 Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII duyuruldu

1 inçlik sensör serisinin son modelinde Sony geri bildirimleri dikkate almış ve bir mikrofon entegre etmiş. Ayrıca sensör de eskiye oranla daha yetenekli hale getirilmiş.
52 dk.
173
25
1
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony’nin kompakt kamera dünyasına sunduğu 1 inçlik sensöre sahip kompakt kamera serisinin yedincisi karşınızda. Cyber-shot DSC-RX100 VII modeli entegre mikrofona yer vermesi ile de dikkat çekiyor.

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII özellikleri ve fiyatı

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII modeli önceki neslin 24-200mm F2.8-4.5 yakınlaştırma lensini kullanmaya devam ediyor. Farklı olarak 20MP çözünürlüğündeki 1 inçlik yığın CMOS sensör yeni geliştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor"

Yeni sensör daha fazla faz algılamalı otomatik odaklama noktasına sahip ve gerçek zamanlı nesne takip ile gerçek zamanlı göz takip sistemini aynasız kamera modellerinden miras alıyor. Bunlar hem videoda hem de fotoğrafta kullanılabiliyor. Ayrıca vizör bulanıklığı olmadan saniyede 20 kare çekim ve saniyede 90 kare hızında 7 çekim yapabiliyor.

4K video kaydı ve Full HD 120 fps kaydı sunan kamera ayrıca 1000 fps’ye kadar hızlı çekim de yapabiliyor. Görüntü sabitleme modu dijital ve optik düzeltmeyi harmanlayarak çalışıyor.

Diğer taraftan dönebilir dokunmatik ekran, çıkarılabilir elektronik vizör, batarya kapasitesi önceki nesil ile aynı. Çekimleri kontrol eden dahili inter valometre de dikkat çeken detaylar arasında. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII modeli 1200$ fiyat etiketine sahip. Özel vlogger çekim akseuarı ile 1300$ şeklinde satılacak.

 

https://www.dpreview.com/news/6780284613/sony-reveals-cyber-shot-dsc-rx100-vii-super-compact-with-90-fps-bursts-and-mic-socket Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
madmahmutd 27 dk.
4k'da kaç fps çekiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 dk. Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII duyuruldu Sonraki Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor 2 sa. Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı 2 sa. Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 3 sa. Arma 3’e uzaylı dopingi! Contact isimli genişleme paketi yayınlandı 4 sa. Performans İsteyenlere Msi MEG X570 ACE Anakart İncelemesi 4 sa. ASUS'un yeni Pro ART serisi çok iddialı 4 sa. Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor 4 sa. Apple resmen mobil modem pazarına giriyor 5 sa. Çinli uzay şirketi iSpace, ilk kez yörüngeye çıktı 5 sa. Giriş seviyesinde Moto E6 tanıtıldı 6 sa. Hyper Light Drifter, iOS için yayınlandı 7 sa. Intel giriş seviyesi işlemci üretimini arttıracak 8 sa. 11. Kalkınma Planı'ndaki teknolojik hedefler neler? 8 sa. Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R'ın Belçika'daki rekorunu da kırdı 9 sa. İngiltere, FIFA'daki Ultimate Team kartlarının kumar olmadığına hükmetti 10 sa. Rivian'ın elektrikli pickup modeli 'tank dönüşü' özelliğiyle gündemde 18 sa. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, civardaki bir tesise ısı enerjisi takviyesi yapacak 20 sa. Innodisk ekstrem koşullara dayanıklı SSD'sini duyurdu 21 sa. 120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı 21 sa. Xiaomi Mi A3 mercek altında | Yeni nesil saf Android Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor
DonanımHaber
2019 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
DonanımHaber
3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi açığa çıktı
DonanımHaber
Ezanlar Ne Zaman Düzeltilecek
DH Forum
Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketlerini yenilendi:...
DH Forum
GTA San Andreas için Spider-Man Modu Neredeyse Insomniac'ın Oy...
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi 7. Haftası Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Yeni Karakteri Sigma
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim