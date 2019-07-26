Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor

Akıllı telefon pazarında tüketicilerin ince ekrana olan ilgisi arttıkça üreticilerin de yeni çözümlere yönelmesi o derece artıyor. 18:9 görüntü oranı, çentikli ekran, delikli çentik, mekanizmalı kamera derken şimdi hedef tamamen ekrandan oluşan telefonlar.

Vivo NEX 3 neler sunacak?

Sızdırılan yeni bir bilgiye göre Vivo ekran-kasa oranı yüzde 100 civarında yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Vivo NEX 3 olarak adlandırılması beklenen bu yeni telefonun tamamen ekrandan oluşacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Nokia 220 4G ve Nokia 105 telefonları duyuruldu"

Yani geleneksel telefonlarda ekranın bittiği yerde başlayan kasa bu yeni tasarımda mevcut değil. Samsung’un kavisli telefonlarının da aksine ekran arkaya doğru uzayarak tüm yüzeyi kaplıyor. Ekranın bitimi ise üst ve alt kısımlar oluyor. Ön kamera ise yine mekanizma içerisinde.

Vivo daha önce NEX markası altında ilk kez tamamen çerçevesiz, mekanizmalı kamera barındıran ve ekrandan parmak izi okuyan modeller tanıtmıştı. Bu bakımdan iddia gerçeğe yakın gibi duruyor. Yine de tamamen ekrandan oluşan bir konseptin kullanımı konusunda oluşacak sıkıntılara nasıl çare bulunacağı bilinmiyor.