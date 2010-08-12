Sony Ericsson Android 3.0 tabanlı PlayStation telefon hazırlıyor

PlayStation Phone üzerine aylardır çeşitli spekülasyonlar olsa bile Sony Ericsson bu iddiaları doğrulamamış hatta Sony'nin PS markasını ileride kendi üreteceği bir telefon serisinde kullanmak istediği öne sürülmüştü. Engadget genel yayın yönetmeni Joshua Topolsky tarafından kaleme alınan yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü zira habere göre Sony Ericsson yeni bir PlayStation telefon için kolları sıvamış durumda. Sitenin iddiasına göre yeni telefon tasarım olarak Samsung Captivate (Galaxy S) ve PSP Go arasında yer alacak.

Kızaklı tasarıma sahip olacağı belirtilen telefonda, QWERTY klavye yerine PSP tarzı kontrolcülere yer verileceği iddia ediliyor. 3.7-inç ile 4.1-inç arasında ekran boyutuna sahip olması beklenen akıllı telefon muhtemelen WVGA veya üstü çözünürlük seviyesini destekleyecek. Ginderbread kod adlı Android 3.0 platformunu temel alacağı belirtilen yeni telefona HTC HD2 ve Google Nexus One'da da kullanılan 1GHz hızındaki Qualcomm Snapdragon işlemcisi güç verebilir.

Oyunlardaki grafik kalitesinin PSX ve PSP arasında olması beklenen yeni telefonun augmented reality (arttırılmış gerçeklik) özelliklerine sahip olması da bekleniyor. Gelişmiş oyun yeteneklerine ek olarak mobil çoklu ortam üssü olması da beklenen PlayStation markalı yeni telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verileceği belirtiliyor. Bu noktada asıl altı çizilen detay ise çalışmaları devam eden telefon için donanım özelliklerinin henüz tamamlanmadığı dolayısıyla belirtilen özelliklerde değişiklik olabileceği söyleniyor.

Henüz resmi olarak açıklanmış olmasa bile Sony Ericsson'un PSP Go tarzı yeni nesil Android telefonu Ekim ayı içerisinde lanse etmesi bekleniyor.

http://www.engadget.com/2010/08/11/exclusive-sony-ericsson-to-introduce-android-3-0-gaming-platfor/