Sony Ericsson Android 3.0 tabanlı PlayStation telefon hazırlıyor

PlayStation Phone üzerine aylardır çeşitli spekülasyonlar olsa bile Sony Ericsson bu iddiaları doğrulamamış hatta Sony'nin PS markasını ileride kendi üreteceği bir telefon serisinde kullanmak istediği öne sürülmüştü. Engadget genel yayın yönetmeni Joshua Topolsky tarafından kaleme alınan yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü zira habere göre Sony Ericsson yeni bir PlayStation telefon için kolları sıvamış durumda. Sitenin iddiasına göre yeni telefon tasarım olarak Samsung Captivate (Galaxy S) ve PSP Go arasında yer alacak.
Kızaklı tasarıma sahip olacağı belirtilen telefonda, QWERTY klavye yerine PSP tarzı kontrolcülere yer verileceği iddia ediliyor. 3.7-inç ile 4.1-inç arasında ekran boyutuna sahip olması beklenen akıllı telefon muhtemelen WVGA veya üstü çözünürlük seviyesini destekleyecek. Ginderbread kod adlı Android 3.0 platformunu temel alacağı belirtilen yeni telefona HTC HD2 ve Google Nexus One'da da kullanılan 1GHz hızındaki Qualcomm Snapdragon işlemcisi güç verebilir.
Oyunlardaki grafik kalitesinin PSX ve PSP arasında olması beklenen yeni telefonun augmented reality (arttırılmış gerçeklik) özelliklerine sahip olması da bekleniyor. Gelişmiş oyun yeteneklerine ek olarak mobil çoklu ortam üssü olması da beklenen PlayStation markalı yeni telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verileceği belirtiliyor. Bu noktada asıl altı çizilen detay ise çalışmaları devam eden telefon için donanım özelliklerinin henüz tamamlanmadığı dolayısıyla belirtilen özelliklerde değişiklik olabileceği söyleniyor.
Henüz resmi olarak açıklanmış olmasa bile Sony Ericsson'un PSP Go tarzı yeni nesil Android telefonu Ekim ayı içerisinde lanse etmesi bekleniyor.
http://www.engadget.com/2010/08/11/exclusive-sony-ericsson-to-introduce-android-3-0-gaming-platfor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alın size ilk başta yazdığım yazının Sony'nin neden ps lisansını sony ericssona vermediğne dağir ingilizce kaynak.
mobiletoday.co.uk/...
Buda türkçe kaynak
teknoblog.com/...
Bu arada EfeAYDIN'ı destekleyecek bir haber var. Sony bu telefonu android olarak çıkartacaksa z-systems denilen bir şey ile piyasaya sürecek.Herhalde lisanslama ile ilgili engadget.com/...
Dediğim gibi Sony'nin alacağı karar tüm konsolların geleceğini belirleyecek.
Bu kararsızlık sizce nedir? Ne olabilir?
Bu yazıyıda ben burya il yazımı yazmandan önce gördüm. Google da arayın yazıların nerelerde yazdığını görsünüz.
firma cephesinden gelen açıklamalara bakılırsa beklentileri karşılayabilecek bir gelişme yakın zamanda olmayacak. SonyEricsson'un Fransa CEO'su Pierre Perron'un söylemleri, Xperia serisinin Android'de hayat bulmaya devam edeceğini işaret ediyor.
SonyEricsson'u bu kararı almasındaki en önemli konu ise Microsoft'un takındığı katı tutum etkili olmuşa benziyor. Perron yaptığı açıklamada: "Windows Phone 7 ile akıllı telefonların standartlaştırılmasını kendi açımızdan risk olarak görüyoruz." diyor.
EfeAYDIN Aslında genelde haklısın. PSP ve PS3'ün yazılımı gerçekten tatmin edici değil. Tamam Bada'da iyi bir işletim sistemi değil.Fakat ben daha iyi daha kötü diye ayrmadım. Sony yapabilir dedim. Pek tabiki Andoid gerçekten haklı bir başarıya ve uzun bir ar-ge çalışması sonucunda ulaştı.Fakat hepimiz biliyoruzki sızma haberler, şirketler isterse çıkarılıyor.
Sony'nin neyi planladığını hiçbirimiz bilemeyiz, ve şu anki trente bakıldığında android olabileceği büyük bir ihtimal söz konusu telefonun.PSP Phone android olursa peki ps3'ler ne olacak? Sadece arayüz bütünlüğümü? Yani PSP için kendisi işletim sistemi hazırlayan bir firma neden başka bir işletim sistemi kullansır ve hem maliyetini hemde pazasını durduk yere paşka bir firmayla paylaşır?Siz inanıyormusunuz ki android olacak bir psp ile diğer android cihazlarla çalışmayacak bir oyunun yapılabileceğine?
Yukarıdaki yazımda belirtmiştim, kahin veya deha olmaya da gerekyok.Win phon 7 ile xbox destekleniyor, konsolu olmayan firmalar var olan paydan kendileri için düşecek payı almaya çalışıyorlar.Ama sony'nin oyun konsolları var, ve win phone 7 için zor bir karar almak zorunda demiştim.Dün bir teknoloji dergisinin sitesinde Sony Ericsson Ceo'sunun açıklaması vardı. Win phone 7 telefon beklemeyin gibi bri cümle sarfetmiş. Bahane; windows üreticilere esneklik sağlamıyor bu yeni sistemde, hub'ların kullanılmasını istiyro. Özel arayüzlere karşı falan diye.Bu durumda çok çetin bir rekabet olacak üreticiler arasında, çoğu ekran konusunda samsunga,lgye ve birkaç farklı firmaya bağlı.Bir çoğunun kaybetip bir kısmının kazanacağı net bir rekabet.Donanım üretenler daha avantajlı olacak.Sony aslında rakip konsolu desteklemek istemedi!Bu yüzden win phon 7 li bir telefon çıkarma konusunda isteksiz kalacak, zor durumda kalacak.
Nitendo'da birgün ds el tipi konsoluna telefon özelliği sunacağını söylese, bu yinede android mi olacak? Diyelimki oldu, sony'de psp phonda android kullandı.Sonuç: Yüzlerce yeni konsol markası!Yani google konsol pazarınada girmiş olacak. Sony ne yapaca? Ya androide yönelip tüm yeni sistemleri andorid yapıp başka bir kaynaktan işetim sistemi aldığı için maliyetini artıtracak, diğer üreticilerin hayallerinde bile olmayan konsol üretim işine girmelerinin yolunu açacak. Üretilen her bir oyun androidi destekleyecek, ama marka ayrımı yapmayacak, oyun yazanların ve satanların iş hacminin dahada artmasını sağlayacak. Sony bu büyük pazarda birden kan kaybedip pazar payını diğerleri ile paylaşacak.
Tüketiciler için aslında iyi birşey. Düşünsenize; bir oyun alıp istediğiniz markanın konsolunda (aşağı yukarı aynı özelliklerdeki) oynaya bileceksiniz.Oyun yazanlar, yok xbox için ayrı, sony için ayır nitendo için ayrı kalıplar kullanmak zorunda kalmayacak.Maliyetleri düşecek karları artacak.İdealde istedikleri bu.Tek sakıncası, tüm markalar neredeyse aynı performansı sunacak ve performans artışı dönemsel olarak aynı anda yapılacak.Biri diğerinden çokta üstün olmayan teknolojiler bize yutturulacak.
Bence bu psp phone işi sony ile ericssonun geleceklerini ayrı ayrı düşünmeye itebilir.Cybershot işindede, braviaphone işindede ve bu psp phone işindede hep farklı şeyler söyledi iki firma.Sony ericsson enson carlzeis mercekleri en son nezaman kullandı hatırlayanınız var mı?Şimdi neredeyse her telefonunda kullanan hangi firma?Nokia'nın kompak fotoğraf makinesi pazarında ürünü yok, hiç çekinmeden 12mp telefon yaptı ve sundu.(Satio'dan sakın bahsetmeyin nekadar yaygınlaştığını veya performanslı oldu görüldü)handycam işinden hiç bashettimi sony ericsson.Hani video özelliği çok iyi olan bir telefondan bahsettiğini duyan var mı?FAkat Lg zaten bu pazarda ufak bir paya sahşp olduğu için video özelliği çok iyi olan bir telefon çıkarabildi.Sony yapsa daha iyisini yapamaz mıydı?elbette yapardı.Fakat ayrı ürün guruplarında citti pazarı olan bir firma bunların hepsini bir anda pat diye, biz teknoloji severlerin, yapıldımı en son teknolojinin dibine kadar kullanılmasını isteyenlerin beyenisine sunulmayacağıda net bir gerçektir.
Ben bu veriler ışığında ''sony'nin'' ericsson'un sürekli kan kaybettiği bir pazarda( Uzun zamandır Ericsson, sony ve sony ericsson kullanıcısıyım) sadece telefon satışlarını artırmak için sony'nin konsol piyasasındaki pazarını tehlikeye atabileceğini düşümüyorum. Eksikte olsa, gedikde olsa kendi işletim sistemini en azından bu telefonda kullanacağını düşünüyorum.Ama sony eğer gelecek planlarında tüm konsol ailesinde andorid kullacaksa buna diyecek birşeyim yok. Bu telefon için atacağı adım gelecek planlarınıda ortaya koyacaktır.
He tabi önemli bir nokta daha var. Son Ericsson sadece ve sadece adı psp phone olan bir telefon yağar, andorid işletim sistemli olur, ve herkezin oynadığı andoid oyunları için fiziksel bir tuş takımı kullanır(kullanacağıda belli) ama sadece ve sadece andoid oyunlarını psp havası ile oynatır...Yani daha iyisini istiyorsanız sadece psp alın diyebilir. Bu olmaz mı? Balgibide olur.Yani biz gerçek bir konsol değilde, sadece konsol kılıfına sokulmuş bir telefon alırız.
Ayrıca SE Sony'den daha çok istekli psp telefon çıkarmaya, ama sony ps yetkilileri buna sıcak bakmıyordu. Birkaç yıl önce bu haberler çıkmıştı. Ancak o zaman win phone 7, ipohen ve android yoktu. Win phone 7 ile xbox konsol sistemini ve oyunlarını bütüleştirmesi, Iphon'un açıkça psp vs gibi el konsollarını hedef alması ve androidin'de bu pazardan pay kapma yarışı yüzünden Sony mecburen bu işe girmek zorunda kalacak.Aino ile bunun ilk denemesini zaten yaptı.Ama sadece ps3 çoklu ortam kumandası olarak. Konsol pazarına hakim olmak istiyorsa, kati suretle mobil cihazlarıda bu kanala yönlendirmesi gerekecek. Win phone 7 kendi konsolunu desteklemekte, İphone için geliştirilen oyunlar basitlikten sıyrılmaya başladı, eltipi konsollara yaklaştı, keza yakında andorid işletim sistemide bu noktaya gelecek. Sony bu pazarı doğal olarak başka biriyle paylaşmayı istemeyecek. Win phone 7 telefonları üretmekte bile kararsız kalacaklar, çünkü ürettikleri taktirde xbox konsoluna yardım edecekler, üretmeseler pazarı kaybedecekler çünkü apple ve google'ın oyun konsollarına yönelmeyeceğinin bir garantisi yok.Üç ucu pis bir şey ile kala kaldı sony. Yapacağı hamle çok önemli. Bu yüzden bir başka sisteme katkı sağlamaktansa kendi işletim sistemi ile bu işin üstesinden gelmeye çalışacaktır. Bunun dışındaki tüm yollar diğer rakiplerine avantaj sağlayacaktır. Bu telefon üretilirse;telefonculardan ziyade sony yetkili satıcılarından bu ürünü tedarik edebiliriz. SE üretse bile bu telefondan çok bir psp olacaktır, psp'nin ek özelliği telefon olacaktır.
Ayrıca SE Sony'den daha çok istekli psp telefon çıkarmaya, ama sony ps yetkilileri buna sıcak bakmıyordu. Birkaç yıl önce bu haberler çıkmıştı. Ancak o zaman win phone 7, ipohen ve android yoktu. Win phone 7 ile xbox konsol sistemini ve oyunlarını bütüleştirmesi, Iphon'un açıkça psp vs gibi el konsollarını hedef alması ve androidin'de bu pazardan pay kapma yarışı yüzünden Sony mecburen bu işe girmek zorunda kalacak.Aino ile bunun ilk denemesini zaten yaptı.Ama sadece ps3 çoklu ortam kumandası olarak. Konsol pazarına hakim olmak istiyorsa, kati suretle mobil cihazlarıda bu kanala yönlendirmesi gerekecek. Win phone 7 kendi konsolunu desteklemekte, İphone için geliştirilen oyunlar basitlikten sıyrılmaya başladı, eltipi konsollara yaklaştı, keza yakında andorid işletim sistemide bu noktaya gelecek. Sony bu pazarı doğal olarak başka biriyle paylaşmayı istemeyecek. Win phone 7 telefonları üretmekte bile kararsız kalacaklar, çünkü ürettikleri taktirde xbox konsoluna yardım edecekler, üretmeseler pazarı kaybedecekler çünkü apple ve google'ın oyun konsollarına yönelmeyeceğinin bir garantisi yok.Üç ucu pis bir şey ile kala kaldı sony. Yapacağı hamle çok önemli. Bu yüzden bir başka sisteme katkı sağlamaktansa kendi işletim sistemi ile bu işin üstesinden gelmeye çalışacaktır. Bunun dışındaki tüm yollar diğer rakiplerine avantaj sağlayacaktır. Bu telefon üretilirse;telefonculardan ziyade sony yetkili satıcılarından bu ürünü tedarik edebiliriz. SE üretse bile bu telefondan çok bir psp olacaktır, psp'nin ek özelliği telefon olacaktır.
inşallah bu defa adam gibi bir tarayıcı koyarlar [>:]
Evet aynen öyle. Yani belki de böyle değil başka bir şekilde olacak. Bu sadece nasıl olur diyen birisinin fotolar üzerinde oynaması ile oluşturduğu bir resim. Temsili yani, böyle olabilir denilerek bu fotolar koyuluyor.
SE PSP Phone yapacak ve Andorid OS kullanacak öyle mi?
Umarım SE bu haberi uyduran(Artık her kim ortaya attıysa) kadar salak değildir..
SE PSP Phone yapacak ve var olan onca oyunu çöpe atacak öyle mi? Hem de PSP Phone için yazılan oyunları diğer Andorid 3.0 OS kullanan cihazlar ile paylaşacak. İlahi Fx57...