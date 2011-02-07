Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Telefon) resmiyet kazandı, geri sayım başladı

"Android oyun oynamak için hazır" diyen Sony Ericsson, yeni telefonu Xperia Play (bilinen adıyla PlayStation Phone) için ilk resmi duyurusunu Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı olan Super Bowl'da yaparak, Xperia Play'in tanıtım videosunu yayınladı ve 13 Şubat'ta yani Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce lanse edeceğini belirtti.

Android işletim sistemli telefonlar arasında en yüksek oyun deneyimini yaşatmak üzere geliştirildiği belirtilen telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Qualcomm tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Snapdragon MSM8655 işlemci ve Adreno 205 GPU'su ile gelen telefonda 512MB RAM bulunuyor ve Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği ifade ediliyor. PSP tarzı kontrolcüleri ve Android platformuna uyarlanmış PlayStation oyunlar ile fark yaratacağı belirtilen Xperia Play'in, Tegra 2 gibi daha gelişmiş donanım özelliklerine sahip olan rakipleri karşısında, özel kontrol butonları ve oyunları dışında genel grafik performansı olarak nasıl bir portre çizeceği merak konusu.

Sony Ericsson'dan yapılan açıklama eşliğinde, Xperia Play için artık tüm detaylar netlik kazanmış ve geri sayım başlamış durumda. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 13 Şubat'ta lanse edilecek telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.