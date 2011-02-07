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Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Telefon) resmiyet kazandı, geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Telefon) resmiyet kazandı, geri sayım başladı
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"Android oyun oynamak için hazır" diyen Sony Ericsson, yeni telefonu Xperia Play (bilinen adıyla PlayStation Phone) için ilk resmi duyurusunu Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı olan Super Bowl'da yaparak, Xperia Play'in tanıtım videosunu yayınladı ve 13 Şubat'ta yani Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce lanse edeceğini belirtti.

Android işletim sistemli telefonlar arasında en yüksek oyun deneyimini yaşatmak üzere geliştirildiği belirtilen telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Qualcomm tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki Snapdragon MSM8655 işlemci ve Adreno 205 GPU'su ile gelen telefonda 512MB RAM bulunuyor ve Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği ifade ediliyor. PSP tarzı kontrolcüleri ve Android platformuna uyarlanmış PlayStation oyunlar ile fark yaratacağı belirtilen Xperia Play'in, Tegra 2 gibi daha gelişmiş donanım özelliklerine sahip olan rakipleri karşısında, özel kontrol butonları ve oyunları dışında genel grafik performansı olarak nasıl bir portre çizeceği merak konusu.

Sony Ericsson'dan yapılan açıklama eşliğinde, Xperia Play için artık tüm detaylar netlik kazanmış ve geri sayım başlamış durumda. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 13 Şubat'ta lanse edilecek telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.



Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Telefon) resmiyet kazandı, geri sayım başladı
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Oxeman 8 yıl
fatihaky
Bu en cok diger android telefonlara yarar. Kaliteli oyunları belki direk android marketten alırız belki bi emulator kullanarak da oynayabiliriz.

tuşlara basarak oynamanın verdiği ergonomi ve zevki dokunmatikten asla alamazsın.Dokunmatikte oynanabilecek oynların ayrı bir zevki var evet ama tuşlu bir konsolun yerini tutamaz.
1 Yanıt Yanıtla
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Mobile Prof. 8 yıl Oxeman
Oxeman

fatihaky

Bu en cok diger android telefonlara yarar. Kaliteli oyunları belki direk android marketten alırız belki bi emulator kullanarak da oynayabiliriz.


tuşlara basarak oynamanın verdiği ergonomi ve zevki dokunmatikten asla alamazsın.Dokunmatikte oynanabilecek oynların ayrı bir zevki var evet ama tuşlu bir konsolun yerini tutamaz.

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se(dd)at 8 yıl
Telefon 30 dk sonra açıklanıyor....
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Volkanbaba 8 yıl
Gelsin bakalım ileriki sürümleri daha güzel olur
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DH Misafiri 8 yıl
donanım olarak sönük bir cihaz olduğuna göre bu oyunlar aynı donanıma yakın her android telefonda çalışacak.hadi gene iyisiniz androidciler :D bu arada geçmiş olsun ip4 cüler :D microsoft ile imza atan nokiacılarında başı sağolsun :D yaşasın ev telefonuuuuuuuuuuuuuuu!!!! :D
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Gray Owl 8 yıl
Videoyu izleyemiyoruz.
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kadirt 8 yıl
N-gage den sonra adam gibi kontrollere sahip 2. cihaz. Rakipleri de inşallah örkek alırlar. Sabırsızlıkla bekliyorum.
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Lath.Crusader 8 yıl
Bu telefonun PSP oyunlarını oynatıp oynatmadığı konusu artık bir cevap bulmalı...
Ayrıca benim bildiğim SE, isterse PSP oyunlarının hepsini bu telefonda oynatmayı becerebilir.

Burada açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla PSP oyunlarının hepsi değil ama sadece popüler olanları
bu telefonda çalıştırılabilir duruma getirilecek. Eğer SE'nin dönüştürdüğü bu oyunlar Sadece bu telefonda
oynatılabilecekse, bu telefon çok ciddi anlamda rakiplerini alt eder. Yok SE dönüştürülen bu oyunların
farklı androidli modellerde de çalışmasını isterse, buradan şu anlaşılır ki, şirket daha çok oyun satarak
kar etmek istiyor. Tabi tersine mühendisler bu işin içine de dalmazsa...

Umarım SE akıllı, çok akıllı davranır. Yoksa en geç bir yıl içinde forumlarda illegal biçimde full hale
getirilmiş Play Station Phone oyunları ve bu kırılmış oyunların yüklenebilmesi için düzenlenmiş
ROM paylaşımları başlar.
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saijero 8 yıl
işlemci ve gpu seçimleri daha yüksek olabilirdi ama belki cebi yakmayan bi ürün yapmayı düşünmüşlerdir. oyun oynansın ama cebi yakmasın :) eee oyunda biraz kalitesiz oluversin canım demişlerdir. ayrıca android sistemi alır yürür aga önünde durulmaz bu dalganın :) şimdi androide kötü diyenler iki sene sonra cebinde androidli cihaz taşırlarsa hiç şaşırmam :)
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boorce 8 yıl
anladığım kadarıyla pspde oynadığımız oyunları değil de xpreia play için özel oyunları çalıştırcak galiba. eğer böyleyse iphone mobil oyunda yine lider demektir.
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asphendus 8 yıl
Fiyatını uçurmazlarsa almayı düsünüyorum
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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
Bence de telefon güzel inşallah türkiye ye gelir
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roox 8 yıl
Sony şimdiye kadar hep donanıma yüklendi böyle konularda. bu açıdan çok mantıklı bi hamle çünkü her şey donanım değil.oyunun içine çekebilmek lazım oyuncuyu biraz sadece görselde iş bitmiyor. Oyunla etkileşim çok önemli...
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Bilemedinotur0 8 yıl
Telefon güzel görünüyor ama oyun destegi iyi olursa bide fiyatı uçuk olmazsa tutulur.
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fatihaky 8 yıl
Bu en cok diger android telefonlara yarar. Kaliteli oyunları belki direk android marketten alırız belki bi emulator kullanarak da oynayabiliriz.
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Reddemon35 8 yıl
Fiyatı adam gibi olursa her türlü götürür O ortadaki yuvarlaklarda dokunmatik joyistik gibi duruyor.
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