Sony Ericsson Xperia Pro'nun İngiltere çıkışı eylül ayının da sonuna ertelendi

Haber Editörü
İngiltere'nin en büyük satış mağazalarından Carphone Warehouse'ın, Sony Ericsson Xperia Pro'nun ağustos ayında değil, eylül ayında stoklara gireceğini açıklamasının ardından Sony Ericsson'un resmi sitesinden yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre telefonun İngiltere çıkışı eylül ayının da sonuna sarkacak.
Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilen telefonun yaygın satışı, Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketinden dolayı daha önce ertelenmişti. Yeni ertelemelerin nedeni ise bilinmiyor.
Sony Ericsson Xperia Pro için 349,99 Pound'dan ön sipariş alınmakta.
http://www.se-store.co.uk/go/handset/xperia-pro/sony-ericsson-xperia-pro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizde aynı şeyi söylüyoruz,haber baştan yanlış ertelenen model pro'dur. DH Pro fotosunu koyup Neo diye yazmış.
Haklısın, ben haberi okumadım zaten
Yunus, bari çift çekirdekle çıkarsa bu kadar gecikti yahu.
Haberdeki foto Xperia Pro'ya ait.
Dikkatli bakın.
Xperia Neo:
Özellikle Türkiye'ye 900 TL'den fazla bir fiyata gelirse alıcı istisna çıkar
O fiyata çok daha sağlam donanımlar var. Ben Sony Ericsson tutkunu olarak bunu diyorsam gerisini siz düşünün. (Sıradan kullanıcılar için)