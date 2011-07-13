Sony Ericsson Xperia Pro'nun İngiltere çıkışı eylül ayının da sonuna ertelendi

İngiltere'nin en büyük satış mağazalarından Carphone Warehouse'ın, Sony Ericsson Xperia Pro'nun ağustos ayında değil, eylül ayında stoklara gireceğini açıklamasının ardından Sony Ericsson'un resmi sitesinden yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre telefonun İngiltere çıkışı eylül ayının da sonuna sarkacak.

Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilen telefonun yaygın satışı, Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketinden dolayı daha önce ertelenmişti. Yeni ertelemelerin nedeni ise bilinmiyor.

Sony Ericsson Xperia Pro için 349,99 Pound'dan ön sipariş alınmakta.

http://www.se-store.co.uk/go/handset/xperia-pro/sony-ericsson-xperia-pro