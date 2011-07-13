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Sony Ericsson Xperia Pro'nun İngiltere çıkışı eylül ayının da sonuna ertelendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İngiltere'nin en büyük satış mağazalarından Carphone Warehouse'ın, Sony Ericsson Xperia Pro'nun ağustos ayında değil, eylül ayında stoklara gireceğini açıklamasının ardından Sony Ericsson'un resmi sitesinden yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre telefonun İngiltere çıkışı eylül ayının da sonuna sarkacak.
Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilen telefonun yaygın satışı, Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve depremin getirdiği tsunami felaketinden dolayı daha önce ertelenmişti. Yeni ertelemelerin nedeni ise bilinmiyor.
Sony Ericsson Xperia Pro için 349,99 Pound'dan ön sipariş alınmakta. 

http://www.se-store.co.uk/go/handset/xperia-pro/sony-ericsson-xperia-pro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
moon5 8 yıl
_Krst_
moon5 haberde ismi geçen cihazla fotoğrafını koyduğunuz fotoğroflar farklı!..bence haberinizdede yanlışlık var...ertelenen Neo değil Produr!!!
Haberdeki foto Xperia Proya ait. Dikkatli bakın. Xperia Neo:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bizde aynı şeyi söylüyoruz,haber baştan yanlış ertelenen model pro'dur. DH Pro fotosunu koyup Neo diye yazmış.
1 Yanıt Yanıtla
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..Knight.. 8 yıl
Bir anlık dalgınlığıma gelmiş, uyardığınız için teşekkürler. Xperia Neo şu anda satılmaktadır, görseldeki telefon Xperia Pro'dur.
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TheValoran 8 yıl moon5
moon5

_Krst_

moon5 haberde ismi geçen cihazla fotoğrafını koyduğunuz fotoğroflar farklı!..bence haberinizdede yanlışlık var...ertelenen Neo değil Produr!!!
Haberdeki foto Xperia Proya ait. Dikkatli bakın.


bizde aynı şeyi söylüyoruz,haber baştan yanlış ertelenen model pro'dur. DH Pro fotosunu koyup Neo diye yazmış.


Haklısın, ben haberi okumadım zaten


Yunus, bari çift çekirdekle çıkarsa bu kadar gecikti yahu.
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moon5 8 yıl
haberde ismi geçen cihazla fotoğrafını koyduğunuz fotoğroflar farklı!..bence haberinizdede yanlışlık var...ertelenen Neo değil Pro'dur!!!
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TheValoran 8 yıl

moon5

haberde ismi geçen cihazla fotoğrafını koyduğunuz fotoğroflar farklı!..bence haberinizdede yanlışlık var...ertelenen Neo değil Pro'dur!!!


Haberdeki foto Xperia Pro'ya ait.
Dikkatli bakın.

Xperia Neo:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gurkan__252 8 yıl
Satılmaz bu telefon böyle sürekli ertelenirse.
Özellikle Türkiye'ye 900 TL'den fazla bir fiyata gelirse alıcı istisna çıkar

O fiyata çok daha sağlam donanımlar var. Ben Sony Ericsson tutkunu olarak bunu diyorsam gerisini siz düşünün. (Sıradan kullanıcılar için)
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