Sony Ericsson yoluna Sony olarak devam edecek; Ericsson hisselerini satıyor

İlk detaylarına video haberlerimizde yer verdiğimiz gelişme gerçekleşti ve Ericsson'un, Sony Ericsson'daki hisseleri, mobil cihaz dünyasında güçlü bir gelecek stratejisi oluşturmak isteyen Sony tarafından satın alınacağı resmiyete kavuşmuş oldu.

Yapılan açıklamalara göre Ericsson, Sony Ericsson'daki %50 hissesi karşılığında Japon üreticiden yaklaşık 1 milya Avro (1,05 milyar Avro) alacak. Android işletim sistemiyle çıkışa geçen ve Xperia serisi ile üst seviye telefon segmentinde adından söz ettiren Sony Ericsson, Tablet S ile tablet bilgisayar pazarına adım atan ve yeni yıla Tablet P modeliyle girmeyi planlayan Sony kontrolünde nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Elindeki güçlü teknolojileri (Bravia ve PlayStation gibi) farklı ürünlere yansıtma yoluna giden Sony'nin, orta-uzun gelecekte farklı mobil cihazlar sunması bekleniyor.