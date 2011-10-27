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Sony Ericsson yoluna Sony olarak devam edecek; Ericsson hisselerini satıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,9b
1
159
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk detaylarına video haberlerimizde yer verdiğimiz gelişme gerçekleşti ve Ericsson'un, Sony Ericsson'daki hisseleri, mobil cihaz dünyasında güçlü bir gelecek stratejisi oluşturmak isteyen Sony tarafından satın alınacağı resmiyete kavuşmuş oldu. 
Yapılan açıklamalara göre Ericsson, Sony Ericsson'daki %50 hissesi karşılığında Japon üreticiden yaklaşık 1 milya Avro (1,05 milyar Avro) alacak. Android işletim sistemiyle çıkışa geçen ve Xperia serisi ile üst seviye telefon segmentinde adından söz ettiren Sony Ericsson, Tablet S ile tablet bilgisayar pazarına adım atan ve yeni yıla Tablet P modeliyle girmeyi planlayan Sony kontrolünde nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Elindeki güçlü teknolojileri (Bravia ve PlayStation gibi) farklı ürünlere yansıtma yoluna giden Sony'nin, orta-uzun gelecekte farklı mobil cihazlar sunması bekleniyor. 

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der_Kaiser 8 yıl en beğenilen
Sony olarak devam etmesi hoş olur bence.Sony kelimesi insanda fantastik, gizemli bi etki bırakıyor.
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blue_key 8 yıl
8 yıllık bir sonyericson kullanıcısı olaraktan sonyericssonun tarih olacağını blmek doğrusu biraz hüzünlendirdi beni ama bundan böyle daha güçlü bir sony geliyor kanısındayım.
8 yıllık bir sonyericson kullanıcısı olaraktan sonyericssonun tarih olacağını blmek doğrusu biraz hüzünlendirdi beni ama bundan böyle daha güçlü bir sony geliyo...
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Lepanto 8 yıl
Ericsson da artık kendi markası altında cep telefonu ve akıllı telefon üretmeye başlarsa güzel olur.
2 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
ya bu don mu zırt pırt değiştiriliyor bence bu markanın güvenilirliğini tanılırlığını negatif yönde etki eder
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Guest-BFCEFA2F8 7 yıl
Teknoloji fuarında tanıtılan ''Sony Experia Ion'' :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Rakip olsular denmiş ama ericsson yok artık,tüm hakları satın alınmış sony tarafından x)
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VYC Majoris 7 yıl
İyi olmuş. Ericsson köklü bir firmadır ve Sony Ericsson'u bu günlere getiren de odur ama artık eskisi gibi teknoloji üretemiyorlar sanki. Çok geride kaldılar. İsim olarak da Sony diye çıkar telefonlar artık. Psikolojik olarak insanlar etkilenir bundan.
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ahmckr 8 yıl
sony vaio, sony playstation, sony bravia simdide muhtemelen sony xperia. cok guzel olacak diye dusunuyorum. telefonlarini bekliyorum. sony fanı olarak ilk alicilardan biri olurum heralde.
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Teknode 8 yıl ahmckr
ahmckr

sony vaio, sony playstation, sony bravia simdide muhtemelen sony xperia. cok guzel olacak diye dusunuyorum. telefonlarini bekliyorum. sony fanı olarak ilk alicilardan biri olurum heralde.

isim değişmeyecek kardeş.sony, SONYERİCSSON adı ile birlikte tamamen satın aldı.Sonrkai tlefonlr da SONYERİCSSON adı ile çıkacak.
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Boracalin 8 yıl
Ben anlamam sony'den falan... Benim için şu an bile en güzel telefonum , Ericsson T10 du... Turkuaz renkli... Bayılırdım ona...
Ericssonu uzun bir süre kullandım , T10-T18-GH628-GH668-GH868-A1018 v.s...
Sony adını kattığı anda kaçmıştım Ericssondan , Şimdi ise canım Ericsson gitti , Sony kaldı :(
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Teknode 8 yıl
Adamlar haberlerde sonyericsson adının hsseelerinin tamamının sony tarafından alındığını ve SONYERİCSSON adı ile sony e bağlı bir şirket olarak devam edeceklermiş.ama insanlar sürekli SONY adı altın da ürünler çıkacak zannediyor ama öyle değil
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Visam Lord 8 yıl
Çırak ustayı geciyor desenize suna :D
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Azizim 8 yıl
Real'de Sony yetkili satıcısına bu konuyu sordum, 2012'den itibaren Sony adı altında olarak üretilecekmiş.
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elektrosenol 8 yıl
Yahu o k750i ilk ciktiginda ne telefondu zaten o zamanlari k750i kullananlar cok iyi bilirler. Hele kamerasi ve ses cikis gucu manasinda tam bir saheserdi. O zamanlar oyle bir cihaz yoktu. Telefonlarda ya kizilotesi yada buetooth vardi ikisi beraber yoktu k750i gibi hatiradigim kadar. Hala bir kosede durur 2006 dan bu yana ekrani patlamis kasasi dagilmista olsa ne gunlerden ne gunlere be hey. Artik sony ericssondan o zamanki ki devrim yaratacak cihazlar bekliyoruz
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xtAnGaCllx 8 yıl
bence sadece Sony daha karizmatik durur telefonda
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aykut.. 8 yıl xtAnGaCllx
xtAnGaCllx

bence sadece Sony daha karizmatik durur telefonda

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Ed - 8 yıl
ben de neden böyle tepkili oldun onu anlamadım. seni incitecek bir şey mı dedim?
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xxxx1 8 yıl
kavram karmaşası yapmanın anlamı yok olay aslında çok basit şöyleki;
Sony ve Ericsson iki ayrı şirkettir,bu iki şirket 50,50 ortaklı ayrı bir şirket kurar ve tek bir isimde değil ikisi adı altında ayrı bir şirket doğar 2001 itibarıyla... ve ortaya Sony Ericsson adında 3.bir şirket cıkar...Sony; 50,50 hisseli olan Sony Ericsson şirketinin Ericsson ayağındaki 50 hissesinide satın alarak tümüyle sahip olur...

Burda Ericsson ve Sony yine iki ayrı ve bağımsız şirket olarak kalır,kimsenin kimseyi satın aldığı filan yok!..
yalnız Sony isim hakkını mutalaka saklı tutar yani ister değiştirir ister değiştirmez mutlaka detaylarda bunlar acıklığa kavuşmuştur...tabi burda as olan Ericsson isim hakkınıda verdimi bunu şuan kimse net olarak bilemez onlardan başka.

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atroce 8 yıl
adıda sırf sony olsa bence daha karizma olurdu
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