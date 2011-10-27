Sony Ericsson yoluna Sony olarak devam edecek; Ericsson hisselerini satıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İlk detaylarına video haberlerimizde yer verdiğimiz gelişme gerçekleşti ve Ericsson'un, Sony Ericsson'daki hisseleri, mobil cihaz dünyasında güçlü bir gelecek stratejisi oluşturmak isteyen Sony tarafından satın alınacağı resmiyete kavuşmuş oldu.
Yapılan açıklamalara göre Ericsson, Sony Ericsson'daki %50 hissesi karşılığında Japon üreticiden yaklaşık 1 milya Avro (1,05 milyar Avro) alacak. Android işletim sistemiyle çıkışa geçen ve Xperia serisi ile üst seviye telefon segmentinde adından söz ettiren Sony Ericsson, Tablet S ile tablet bilgisayar pazarına adım atan ve yeni yıla Tablet P modeliyle girmeyi planlayan Sony kontrolünde nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Elindeki güçlü teknolojileri (Bravia ve PlayStation gibi) farklı ürünlere yansıtma yoluna giden Sony'nin, orta-uzun gelecekte farklı mobil cihazlar sunması bekleniyor.
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isim değişmeyecek kardeş.sony, SONYERİCSSON adı ile birlikte tamamen satın aldı.Sonrkai tlefonlr da SONYERİCSSON adı ile çıkacak.
Ericssonu uzun bir süre kullandım , T10-T18-GH628-GH668-GH868-A1018 v.s...
Sony adını kattığı anda kaçmıştım Ericssondan , Şimdi ise canım Ericsson gitti , Sony kaldı :(
+1
Sony ve Ericsson iki ayrı şirkettir,bu iki şirket 50,50 ortaklı ayrı bir şirket kurar ve tek bir isimde değil ikisi adı altında ayrı bir şirket doğar 2001 itibarıyla... ve ortaya Sony Ericsson adında 3.bir şirket cıkar...Sony; 50,50 hisseli olan Sony Ericsson şirketinin Ericsson ayağındaki 50 hissesinide satın alarak tümüyle sahip olur...
Burda Ericsson ve Sony yine iki ayrı ve bağımsız şirket olarak kalır,kimsenin kimseyi satın aldığı filan yok!..
yalnız Sony isim hakkını mutalaka saklı tutar yani ister değiştirir ister değiştirmez mutlaka detaylarda bunlar acıklığa kavuşmuştur...tabi burda as olan Ericsson isim hakkınıda verdimi bunu şuan kimse net olarak bilemez onlardan başka.
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