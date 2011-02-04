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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson'un yeni telefonu Xperia Play (PSP Phone) için ilk tanıtım filmi ortaya çıktı

8 yıl
34b
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48
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson'un mereakla beklenen telefonu Xperia Play (nam-ı diğer PlayStation Phone) için ilk tanıtım filmi ortaya çıktı. 14 Şubat'ta, İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Xperia Play ile Sony Ericsson, Android platformundaki en iyi oyun telefonunu pazara sunmayı planlıyor.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan ve Adrone 205 GPU'su ile gelen Snapdragon MSM8655 işlemcisinin güç verdiği telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Kod adı Zeus olan Sony Ericsson Xperia Play'de 512MB RAM kullanılırken, işletim sistemi olarak Android 2.3 ile sunulacağı belirtiliyor.

Kızaklı tuş takımı ile PSP benzeri oyun deneyimini gelişmiş telefon özellikleriyle Android platformu üzerinde sunacak Xperia Play'in çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.




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DH Misafiri 7 yıl
cihaz aslında güzel ama android markette pek de güzel oyun yok
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Mimar SaNAN 7 yıl
of of of 1ghz ve 512 mb ram . benim pc 1.6 ghz . uçmuş resmen
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DH Misafiri 8 yıl
gelrse bile gercekten pahalı olur tahminm 1000-2000 $ civarı
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Şehr-i Hüzün 8 yıl

DH Misafiri

gelrse bile gercekten pahalı olur tahminm 1000-2000 $ civarı

Çok uçmuşsun.
Bence en fazla 1700 TL civarı olmalı.


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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
Türkiye ye gelsin de pahalı ucuz fark etmez
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yunuss.10 8 yıl

_-_bluedragon_-_
Türkiye ye gelsin de pahalı ucuz fark etmez

Bence gelmez :-D
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DH Misafiri 8 yıl
Sony deyince akan sular durur be kardeşim..tek kelimeyle Xperia serileri piayasanın en iyi cep telefonları,diğerlerinden çok üstün bir mühendislik içeriyorlar.
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twin pedal 8 yıl
Çok otobüs yolculuğu yapan biri olarak oyun için almayı düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
tel biraz kalın olmuş ama şu an için normal tel eğer tutarsa ki bence zaten satış rakamlarını alt üst edecek gibi sonraki modellerinde mutlaka incelecektir ve daha sempatik bir görünüme kavuşacaktır
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
vay be bizim pc ninde rami 512
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Fatih 8 yıl
Sony Ericsson'un pazar payına baktım da içim yandı.. Markayı tamamen kapatmamaları ilginç. Çok da seviyorum kapanmasını istemem zaten.
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Technotronic 8 yıl
13 subatta tanitilacak
ozel oyun tuslariyla oyun tutkunlari icin guzel bir tercih olur bu telefon
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Gannicus 8 yıl
reklam çok güzel olmuş
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badboy28 8 yıl
Onu geçtimde cihazda 1Ghz'de çalışan Adreno 205'li MSM8655 SoC varmış. Nvidia Tegra 2 'li androidleri ve Tegra Zone'u gözönünde bulundurursak donanımsal olarak tatmin edici değil. Tegra ile Android'de oyun olayı coşacak bence. Prototip oyunlar ve yeni benchmarklarda bunu doğrular nitelikte keza.
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yunuss.10 8 yıl

badboy28
Onu geçtimde cihazda 1Ghz'de çalışan Adreno 205'li MSM8655 SoC varmış. Nvidia Tegra 2 'li androidleri ve Tegra Zone'u gözönünde bulundurursak donanımsal olarak tatmin edici değil. Tegra ile Android'de oyun olayı coşacak bence. Prototip oyunlar ve yeni benchmarklarda bunu doğrular nitelikte keza.

Tegra II kullanılmaması zaten ayrı bi saçmalık oyun için üretiyolar fakat üst düzey performans cihazı değil
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Lordinarius 8 yıl
bu sadece sony ericsson a özel olmayacak .emulatör programı ile gelecek telefoon emulatör android e çıkıyor. telefon sadece bu pazara öncü olarak çıkıyor
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WinteR 8 yıl
Android'in oyun kabiliyeti nasıl yazılımsal olarak bilmiyoruz ama sony bu telefonu yaptıysa pacman için yapmamıştır ki artık gelirlerinin önemli bir bölümü oyun sektörü oldu.
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