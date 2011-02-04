Sony Ericsson'un yeni telefonu Xperia Play (PSP Phone) için ilk tanıtım filmi ortaya çıktı

Sony Ericsson'un mereakla beklenen telefonu Xperia Play (nam-ı diğer PlayStation Phone) için ilk tanıtım filmi ortaya çıktı. 14 Şubat'ta, İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Xperia Play ile Sony Ericsson, Android platformundaki en iyi oyun telefonunu pazara sunmayı planlıyor.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan ve Adrone 205 GPU'su ile gelen Snapdragon MSM8655 işlemcisinin güç verdiği telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Kod adı Zeus olan Sony Ericsson Xperia Play'de 512MB RAM kullanılırken, işletim sistemi olarak Android 2.3 ile sunulacağı belirtiliyor.

Kızaklı tuş takımı ile PSP benzeri oyun deneyimini gelişmiş telefon özellikleriyle Android platformu üzerinde sunacak Xperia Play'in çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.