Sony, FF (Tam Kare) sensör ile donattığı A7 ve A7r aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu

Teknolojinin hemen her alanında oldukça uzun zamandır aktif olarak yer alan ve özellikle görüntüleme sektörüne büyük katkılarda bulunan önemli firmalardan Sony, A7 ve A7r isimli dünyanın lensleri değiştirilebilen ilk FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurarak akıllardaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Retro ile modern çizgilerin harmanlandığı bir tasarım anlayışıyla hazırlanan aynasız sistem fotoğraf makineleri A7 ve A7r, E-Mount bağlantı desteğiyle geliyorlar ve bu sayede firmanın hazırladığı birçok kaliteli lens modeli ile (Crop ya da Full Frame modu) uyumlu olarak kullanılabiliyorlar. Teknik olarak A7 modelini 24 mega piksel, A7r modelini ise 36 mega piksel çözünürlüğünde bir FF ( Tam Kare) Exmor R CMOS sensör ile hazırlayan Sony, A7 üzerinde sahne algılama sistemi kullanırken, A7r üzerinde hem sahne algılama sistemini hem de maksimum kesinlik için Anti Aliasing filtresini kullanmıyor. Üzerlerinde 2.4 milyon piksel çözünürlüğünde XGA OLED Tru-finder elektronik vizör taşıyan fotoğraf makinelerinin hareketli LCD ekranları ise 1.2 milyon piksel çözünürlüğe ve 3-inç boyuta sahip. Maksimum 1/8000 enstantane değeri ile her türlü hareketi dondurabilen, ISO 100 - 25600 aralığını sunan ve dahili Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle kolay veri aktarımı (Playmemories destekli) sağlayabilen A7 ve A7r, "Focus Peaking" sistemiyle netleme noktasında da yardımcı bir yapı ortaya koyuyorlar. JPEG yanında RAW (14-bit RAW çıkış desteği) formatında da fotoğraf çekimi yapabilen ürünler, video tarafında ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD (60p, 60i, 24p) çekim yapabiliyorlar. Güçlerini firmanın yeni jenerasyon BIONZ X görüntü işlemcisinden alan, saniyede 5 kare (A7) ve 4 Kare (A7r) çekim hızına ulaşabilen ve bu görüntüleri SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo hafıza kartları üzerine aktarabilen fotoğraf makineleri, ayrıca USB 2.0 ve mini HDMI portları üzerinden de veri aktarımı sağlayabiliyorlar.

127 x 94 x 48 mm gövde boyutları ile hazırlanan modellerden A7 474 gram, A7r ise 465 gram ağırlık ile hazırlanmış durumda. Lityum-iyon NP-FW50 batarya modeli ile CIPA standartlarına göre 340 fotoğraf çekimi yapabilen fotoğraf makineleri, Sony'nin yeni geliştirdiği adaptör ile A-Mount lenslerle de kullanılabiliyorlar. Geniş kontrol seçenekleri ile rahatlıkla kullanılabilen A7 ve A7r, üzerlerinde dahili flaş barındırmıyorlar ve Hot Shoe bağlantı yuvası üzerinden harici flaş ünitesi taşıyabiliyorlar.

Sony'nin üst seviye özellikler ile fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunduğu fotoğraf makinelerinden A7 gövde olarak 1699$, A7r modeli ise 2299$ fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyorlar.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/sony-announces-first-full-frame-mirrorless-ilc-cameras-a7-and-a7r?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2