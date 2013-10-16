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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, FF (Tam Kare) sensör ile donattığı A7 ve A7r aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu

5 yıl
3,4b
1
43
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, FF (Tam Kare) sensör ile donattığı A7 ve A7r aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu
Sony, FF (Tam Kare) sensör ile donattığı A7 ve A7r aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu
Teknolojinin hemen her alanında oldukça uzun zamandır aktif olarak yer alan ve özellikle görüntüleme sektörüne büyük katkılarda bulunan önemli firmalardan Sony, A7 ve A7r isimli dünyanın lensleri değiştirilebilen ilk FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurarak akıllardaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı.
Retro ile modern çizgilerin harmanlandığı bir tasarım anlayışıyla hazırlanan aynasız sistem fotoğraf makineleri A7 ve A7r, E-Mount bağlantı desteğiyle geliyorlar ve bu sayede firmanın hazırladığı birçok kaliteli lens modeli ile (Crop ya da Full Frame modu) uyumlu olarak kullanılabiliyorlar. Teknik olarak A7 modelini 24 mega piksel, A7r modelini ise 36 mega piksel çözünürlüğünde bir FF ( Tam Kare) Exmor R CMOS sensör ile hazırlayan Sony, A7 üzerinde sahne algılama sistemi kullanırken, A7r üzerinde hem sahne algılama sistemini hem de maksimum kesinlik için Anti Aliasing filtresini kullanmıyor. Üzerlerinde 2.4 milyon piksel çözünürlüğünde XGA OLED Tru-finder elektronik vizör taşıyan fotoğraf makinelerinin hareketli LCD ekranları ise 1.2 milyon piksel çözünürlüğe ve 3-inç boyuta sahip. Maksimum 1/8000 enstantane değeri ile her türlü hareketi dondurabilen, ISO 100 - 25600 aralığını sunan ve dahili Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle kolay veri aktarımı (Playmemories destekli) sağlayabilen A7 ve A7r, "Focus Peaking" sistemiyle netleme noktasında da yardımcı bir yapı ortaya koyuyorlar. JPEG yanında RAW (14-bit RAW çıkış desteği) formatında da fotoğraf çekimi yapabilen ürünler, video tarafında ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD (60p, 60i, 24p) çekim yapabiliyorlar. Güçlerini firmanın yeni jenerasyon BIONZ X görüntü işlemcisinden alan, saniyede 5 kare (A7) ve 4 Kare (A7r) çekim hızına ulaşabilen ve bu görüntüleri SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo hafıza kartları üzerine aktarabilen fotoğraf makineleri, ayrıca USB 2.0 ve mini HDMI portları üzerinden de veri aktarımı sağlayabiliyorlar. 
127 x 94 x 48 mm gövde boyutları ile hazırlanan modellerden A7 474 gram, A7r ise 465 gram ağırlık ile hazırlanmış durumda. Lityum-iyon NP-FW50 batarya modeli ile CIPA standartlarına göre 340 fotoğraf çekimi yapabilen fotoğraf makineleri, Sony'nin yeni geliştirdiği adaptör ile A-Mount lenslerle de kullanılabiliyorlar. Geniş kontrol seçenekleri ile rahatlıkla kullanılabilen A7 ve A7r, üzerlerinde dahili flaş barındırmıyorlar ve Hot Shoe bağlantı yuvası üzerinden harici flaş ünitesi taşıyabiliyorlar.
Sony'nin üst seviye özellikler ile fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunduğu fotoğraf makinelerinden A7 gövde olarak 1699$, A7r modeli ise 2299$ fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyorlar.
 
Sony, FF (Tam Kare) sensör ile donattığı A7 ve A7r aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu
 
Sony, FF (Tam Kare) sensör ile donattığı A7 ve A7r aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/sony-announces-first-full-frame-mirrorless-ilc-cameras-a7-and-a7r?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2 Yorum Yaz
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oem84 5 yıl en beğenilen
Ama olmadi simdi sony oyunbozanlik yapti...
Sensoru kucuk ama boyutu kucuk diyenlerle, boyutu buyuk ama sensorude buyuk diyenlerin sayfalarca sidik yarisina girdigi "fotograf makinasi" meraklilarina gol sevinci sonrasi sus isareti yapar gibi hareket yapti sony.
Gerci simdi de yok is yok govdede yok lensler buyuk yok yeteri kadar ince ayar yok diye bi bitmicekler...
Tebrikler sony, her ne kadar firma zihniyeti olarak sevmesemde oyun bozan bir urun cikardin
Ama olmadi simdi sony oyunbozanlik yapti...Sensoru kucuk ama boyutu kucuk diyenlerle, boyutu buyuk ama sensorude buyuk diyenlerin sayfalarca sidik yarisin...
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m@hm@ 5 yıl
Dün kısa zamanda bi test yaptık izlenimlerimiz
forum.alphaturk.com/...
Sony A7-A7r Kısa Test ve Yorumlar
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serkanozg 5 yıl
çok güzel bir fiyat ama dslr yi dslr yapan lenstir o kısmı beni düşündürüyor
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erkanaygoren 5 yıl serkanozg
serkanozg

çok güzel bir fiyat ama dslr yi dslr yapan lenstir o kısmı beni düşündürüyor

Bencede..Umarız sadece body i daha uygun fiyatlara sunarlar ve carl-zeiss lenslerden alıp kullanabiliriz ;)
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ozturert 5 yıl
Nikon'un da yakında tam kare bir aynasız çıkaracağı dedikoduları var
Ulan bu kadar da hızlı gidilmez ki, birileri kesin batacak
õ
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Seth_Gecko 5 yıl ozturert
ozturert

Nikon'un da yakında tam kare bir aynasız çıkaracağı dedikoduları var
Ulan bu kadar da hızlı gidilmez ki, birileri kesin batacak
õ

Ertan hocam bu sabah okuduğum haberde (bkz>>http://shiftdelete.net/2014-yilinda-yok-olacak-5-marka-47726.html) Olympus'un 2014 de iflas edeceği bilgisi yer alıyor.Piyasa Canon-Nikon-Sony'nin elinde olduğundan.Özellikle Sony,hele ki bu son çıkışlarda (A7-A7r)Piyasayı fena halde salladı.

Sony'nin karşısında durmak zor olacak gibi gözüküyor(nacizane yorumum)

Saygılar
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historiographer 5 yıl
arkadaş zeiss lense 1000 dolar fazla demiş; güzel kardeşim ff lens alıyorsun. canon "L" serisi lensleri 250 dolardan mı alıyorsun?
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ozturert 5 yıl historiographer
historiographer
arkadaş zeiss lense 1000 dolar fazla demiş; güzel kardeşim ff lens alıyorsun. canon "L" serisi lensleri 250 dolardan mı alıyorsun?

1000 $'lık 50mm f1.8 var mı?
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buforumbiacayip 5 yıl
@oztuert
Bir yerden verirken bir yerden alacak,dünyanın düzeni bu.
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aylakadam81 5 yıl
Bu zamana kadar Nikon d5100 - d7000-d600 modellerini aynasız olarak oly ep-l1 - nex 5n - nex6 kullandım . sunu söyleyim kullandğım en giriş seviye DSLR d5100 , en iyi aynasız nex 6 . bence doğru ve hızli odaklama konusunda nex 6 d5100 un eline su bile dokemez . Aynasız makineler şuan tatil fotoğrafçılığı seviyesinde . profesyoneller in içinse yedek makine. Aynasız bir full frame sisteme o kadar para yatırılmaz diye düşünüyorum.
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ozturert 5 yıl
50mm f1.8 lense sadece Zeiss 1000 $ istiyor yahu. İnsaf. "Makine ucuz ama" işin kandırmacası sanki.
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First_Person 5 yıl ozturert
ozturert

50mm f1.8 lense sadece Zeiss 1000 $ istiyor yahu. İnsaf. "Makine ucuz ama" işin kandırmacası sanki.

Hocam istendi mi ucuz 50mm lens yapılabildiğini piyasadaki diğer markalardan biliyoruz. Sony yapmazsa kısa süre içine Sigma ya da başka bir marka bu eksikliği kapatacaktır. Hatta ben kısa sürede 35-50-85mm gibi sık tercih edilen odak uzaklıklarında lenslerin çıkacağını düşünüyorum. Özellikle Sigmadan atılım bekliyorum çünkü Sigma zaten E-mount lensler konusunda son derece deneyimli.
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Ed - 5 yıl
ucuz modelin fiyatı fena değilmiş, ben $3000 seviyesinde çıkar diye düşünmüştüm. lensler önemli, yeterince kompakt olurlarsa güzel opsiyonlar olacak.
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skylineGTR_34 5 yıl
Vizor cikintisi cok cirkin. Prizma falan da olmamasi lazim orda sirf eski slrlara benzesin diye boyle bir sekil yapmislar heralde. 1700$ fiyat cok iyi govde icin, FF sensor artik hayal olmaktan cikiyor cogu kullanici icin.
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oem84 5 yıl en beğenilen
Ama olmadi simdi sony oyunbozanlik yapti...
Sensoru kucuk ama boyutu kucuk diyenlerle, boyutu buyuk ama sensorude buyuk diyenlerin sayfalarca sidik yarisina girdigi "fotograf makinasi" meraklilarina gol sevinci sonrasi sus isareti yapar gibi hareket yapti sony.
Gerci simdi de yok is yok govdede yok lensler buyuk yok yeteri kadar ince ayar yok diye bi bitmicekler...
Tebrikler sony, her ne kadar firma zihniyeti olarak sevmesemde oyun bozan bir urun cikardin
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oyuncular 5 yıl
Sony yeni bir sınıf yaratmış galiba! Ultra Enthusiast İnterchangeable Mirrorless Compact. Bu fiyatlara ancak bu segment yakışır çünkü :)
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jeofizikci 5 yıl
geçen kendine ufak ve taşınabilir diye nex5 almış birisi ile karşılaştım, en alttaki adaptorle makineye tamron 70-300 takmaya çalışıyor.
lens ve adaptor kocaman, makine minnacık. elinde tutamıyor makine küçük olduğu için, hesapta onunla kuş çekecek.
nex lerde ki en büyük sorun lenslerin büyük olması, birde lens çeşitliğinin çok az olması.
şimdi bide tam kere girdi olaya deli gibi param olmadıktan sonra kesinlikle tercih etmem. adam gibi bir set kurmak 10000 den aşağa mal olmaz.
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serseri sirin 5 yıl
fiyat haricinde her şey çok güzel.

A7 1700$ + 35mm f2.8 800$ kafadan 2500$ türkiye'de 8000-9000 TL fiyat aralığında satmaya çalışırlar.
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