Sony Honami Mini görüntülendi

Xperia i1 ya da nam-ı diğer Honami modeli için geri sayıma başlayan ve IFA Fuarı'nda gerçekleştireceği lansman için son hazırlıklarını yapan Sony, diğer taraftan Honami'nin mini versiyonu için de çalışıyor. Samsung Galaxy S4 Mini ve HTC One Mini modellerinden sonra üst seviye modelin daha kompakt versiyonunu geliştiren bir diğer üretici olacak Sony, eğer iddialar doğru çıkarsa donanım anlamında tüm rakiplerini geride bırakacak.

Ortaya çıkan yeni bir görsel ve beraberinde gelen ek bilgilere göre Sony Xperia i1 Mini, 4.3-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olacak yani Xperia i1'e göre çözünürlükte geri adım atılmış olacak. Aynı zamanda pil klapasitesi de 3050mAh seviyesinden 2400mAh seviyesine düşürülecek ancak diğer pek çok detay iki model için benzerlik gösterecek. Xperia i1 Mini abisi gibi 20.7MP çözünürlüğündeki kamera, 2GB bellek ve Snapdragon 800 işlemci ile birlikte sunulacak. İşte tüm bu detaylar, mini telefon arenasında Sony cephesini liderliğin en güçlü adayı haline getirecek.

Yıl sona ermeden önce dünya genelinde satışa sunulması beklenen Xperia i1 Mini, donanım anlamındaki iddiasına paralel olarak fiyat anlamında da bu sınıfın en pahalısı unvanını alabilir. Son çeyreğe iddialı modellerle girecek olan Sony, Xperia Z Ultra, Xperia i1 ve Xperia i1 Mini gibi cihazlar sayesinde küresel pazar payını önemli oranda arttırmayı hedefliyor.