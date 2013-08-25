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Sony Honami Mini görüntülendi

5 yıl
3b
1
121
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Honami Mini görüntülendi
Xperia i1 ya da nam-ı diğer Honami modeli için geri sayıma başlayan ve IFA Fuarı'nda gerçekleştireceği lansman için son hazırlıklarını yapan Sony, diğer taraftan Honami'nin mini versiyonu için de çalışıyor. Samsung Galaxy S4 Mini ve HTC One Mini modellerinden sonra üst seviye modelin daha kompakt versiyonunu geliştiren bir diğer üretici olacak Sony, eğer iddialar doğru çıkarsa donanım anlamında tüm rakiplerini geride bırakacak.
Ortaya çıkan yeni bir görsel ve beraberinde gelen ek bilgilere göre Sony Xperia i1 Mini, 4.3-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olacak yani Xperia i1'e göre çözünürlükte geri adım atılmış olacak. Aynı zamanda pil klapasitesi de 3050mAh seviyesinden 2400mAh seviyesine düşürülecek ancak diğer pek çok detay iki model için benzerlik gösterecek. Xperia i1 Mini abisi gibi 20.7MP çözünürlüğündeki kamera, 2GB bellek ve Snapdragon 800 işlemci ile birlikte sunulacak. İşte tüm bu detaylar, mini telefon arenasında Sony cephesini liderliğin en güçlü adayı haline getirecek. 
Yıl sona ermeden önce dünya genelinde satışa sunulması beklenen Xperia i1 Mini, donanım anlamındaki iddiasına paralel olarak fiyat anlamında da bu sınıfın en pahalısı unvanını alabilir. Son çeyreğe iddialı modellerle girecek olan Sony, Xperia Z Ultra, Xperia i1 ve Xperia i1 Mini gibi cihazlar sayesinde küresel pazar payını önemli oranda arttırmayı hedefliyor. 

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esqhia 5 yıl en beğenilen
1080p çözünürlük,720p ye göre 2.5kat daha fazla piksel içeriyorsa, adreno 330 da 720p ye 2.5 gömlek fazla gelir demektir.Bu telefon,performans anlamında gerçekten uçar,ezber bozar,mini tanımını tekrar yapar,milat olur.

Mini adı altında çöp donanımları millete iteleyen firmalara da kapak olur.Zaten fiyatı eden etmeyen bütün telefonlara 2000tl istiyolar,bari içi dolu olsun.Bu yüzden tekrar teşekkürler sony.Ne olursa olsun bu telefonu almayı planlıyorum.
1080p çözünürlük,720p ye göre 2.5kat daha fazla piksel içeriyorsa, adreno 330 da 720p ye 2.5 gömlek fazla gelir demektir.Bu telefon,performans anlamında gerçek...
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1 Yanıt Yanıtla +100
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mert1907 5 yıl
Şu Japonların teknoloji kültürlerine bayılıyorum her zaman farklılaşmayı ve yön çizmeyi kendilerine ilke ediniyorlar. Adam mini yapıyor ama gerçek anlamda yapıyor yani boyut küçülüyorken donanım hala canavar gibi kalıyor ve böylece büyük ekranlı cihaz sevmeyenler için donanımdan feragat edilmemiş oluyor. Sony, başka bişey demeye gerek yok.
Şu Japonların teknoloji kültürlerine bayılıyorum her zaman farklılaşmayı ve yön çizmeyi kendilerine ilke ediniyorlar. Adam mini yapıyor ama gerçek anlamda yapıy...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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saruman_me 5 yıl
bu telefon benchmark testlerinde ibre kırar..
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Jacobıan 5 yıl
Sony coştu

hakikaten çok iyi işler yapıyor sony bunu güncelleme olayına da yansıtırlar umarım
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Technotronic 5 yıl
Tanıtılmadı gitti bu cihazda merak ta bıraktı sony yine.
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goro1982 5 yıl
z1 tanıtıldı ama mini nerde tanıtıldımı acaba ???
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Alter Bridge 5 yıl
Resimdeki cihazın alt ahize boşluğuna bakarsak bildiğin xperia z bu .
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eceroz10 5 yıl
Sp yi satıp bunu alacağım. Olabilecek en ideal telefon herşeyi ile.
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serdar_k 5 yıl
Umarım bu haberde söylenenlerin aynısı çıkarda direk alirim suan boyutu küçük alınabilecek iPhone dışında telefon yok malesef Android içinde üst seviye küçük boylu bir tel lazım
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Maximus Meridus 5 yıl
belirtilen özelliklerde çıksın direk alırım amma mini de su geçirme ne gibi bir özellik var mi ???
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DH Misafiri 5 yıl
honamini
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antonidas 5 yıl
Sony telefonlarda ekran üzerinde tuşları oluyor. Bu durumda 4.3 inc ekranın 4 inc i kullanılabilir
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AutomotiveEngineer16 5 yıl
By40bir
cihansevgili Önüm arkam sağım solum sobe Evet arkadaşlar honaminin tüm detayları burda rbmen.blogspot.com/...
Teşekkür ederiz ama, sanırım mesajı yanlış yere yazdın
Honami MİNİden bahsediyoruz...

Abisini görmeden kardeşi hakkında bilgi edinemeyiz dimi ? :)
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AutomotiveEngineer16 5 yıl
Önüm arkam sağım solum sobe
Evet arkadaşlar honaminin tüm detayları burda rbmen.blogspot.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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By40bir 5 yıl AutomotiveEngineer16
cihansevgili

Önüm arkam sağım solum sobe
Evet arkadaşlar honaminin tüm detayları burda
rbmen.blogspot.com/...

Teşekkür ederiz ama, sanırım mesajı yanlış yere yazdın
Honami MİNİ'den bahsediyoruz...
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