Sony Honami'nin teknik özellikleri sızdırıldı

Sony'nin kamera odaklı yeni nesil akıllı telefon modeli Honami'ye ait teknik özelliklerin sızdırıldığı bildiriliyor. Eylül ayında yapılacak resmi lansmanını takiben Xperia i1 adıyla pazara giriş yapması beklenen yeni telefon, 1./2.3-inç büyüklüğünde ve 20.7MP çözünürlüğünde Exmor RS sensör ile gelecek. Aynı zamanda Sony G lens ile birlikte yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydı sunacak olan Honami, ön kısmında ise görüntülü görüşme için 2MP çözünürlüğünde Exmor R sensörlü kamera kullanacak.

5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki ekranında Triluminos panele ve mobil cihazlara yönelik X-Reality teknolojisine yer verilecek olan telefon, 8.3mm kasa kalınlığı ile bu derece bir sensöre rağmen ince bir profil ile sunulacak. Qualcomm'un en yüksek performanslı mobil işlemcisi olan Snapdragon 800'ün 2.2GHz'de çalışan versiyonuna ve Adreno 330 grafik birimine sahip olan akıllı telefon ayrıca 2GB RAM, 16GB eMMC depolama birimi, microSD kart slotu ve 3000mAh kapasiteli pil gibi detayları da bünyesinde barındıracak.

Ekran boyutu itibariyle Galaxy S4 ve doğası gereği HTC One'a rakip olacak telefon hem daha yüksek işlem gücü hem de çok daha güçlü kamera ve pil gibi unsurlarla sınıfında liderliğe aday olacak . Aynı zamanda rakip modellerden farklı olarak IPX5/7 sertfifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklı olacak telefon, NFC, MHL ve WiFi Miracast gibi özellikleri de beraberinde getirecek. Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sony mobil arayüzünün en güncel sürümü ile gelecek olan telefonda, ayrıca kamera fonksiyonları için fiziksel denklanşör butonu da olacak.

Kağıt üzerinde oldukça iddialı olan Honami, Sony tarafından lansmanı takip eden kısa süre içerisinde dünya genelinde yaygın satışa sunulabilirse, çok ciddi satış rakamlarına ulaşacağını tahmin etmek çok ta zor olmayacaktır. Şimdi gözler Almanya'da yapılacak IFA Fuarı'na çevrilmiş durumda. Donanimhaber.com olarak bizim de katılacağımız etkinlikten Honami de dahil olmak üzere tüm yenilikeri ilişkin mereak edilen tüm detayları videolarımızla sizlere aktaracağız.