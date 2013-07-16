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Sony Honami'nin teknik özellikleri sızdırıldı

5 yıl
3,9b
1
191
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Honami'nin teknik özellikleri sızdırıldı
Sony'nin kamera odaklı yeni nesil akıllı telefon modeli Honami'ye ait teknik özelliklerin sızdırıldığı bildiriliyor. Eylül ayında yapılacak resmi lansmanını takiben Xperia i1 adıyla pazara giriş yapması beklenen yeni telefon, 1./2.3-inç büyüklüğünde ve 20.7MP çözünürlüğünde Exmor RS sensör ile gelecek. Aynı zamanda Sony G lens ile birlikte yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydı sunacak olan Honami, ön kısmında ise görüntülü görüşme için 2MP çözünürlüğünde Exmor R sensörlü kamera kullanacak. 
5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki ekranında Triluminos panele ve mobil cihazlara yönelik X-Reality teknolojisine yer verilecek olan telefon, 8.3mm kasa kalınlığı ile bu derece bir sensöre rağmen ince bir profil ile sunulacak. Qualcomm'un en yüksek performanslı mobil işlemcisi olan Snapdragon 800'ün 2.2GHz'de çalışan versiyonuna ve Adreno 330 grafik birimine sahip olan akıllı telefon ayrıca 2GB RAM, 16GB eMMC depolama birimi, microSD kart slotu ve 3000mAh kapasiteli pil gibi detayları da bünyesinde barındıracak.
Ekran boyutu itibariyle Galaxy S4 ve doğası gereği HTC One'a rakip olacak telefon hem daha yüksek işlem gücü hem de çok daha güçlü kamera ve pil gibi unsurlarla sınıfında liderliğe aday olacak . Aynı zamanda rakip modellerden farklı olarak IPX5/7 sertfifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklı olacak telefon, NFC, MHL ve WiFi Miracast gibi özellikleri de beraberinde getirecek. Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sony mobil arayüzünün en güncel sürümü ile gelecek olan telefonda, ayrıca kamera fonksiyonları için fiziksel denklanşör butonu da olacak.
Kağıt üzerinde oldukça iddialı olan Honami, Sony tarafından lansmanı takip eden kısa süre içerisinde dünya genelinde yaygın satışa sunulabilirse, çok ciddi satış rakamlarına ulaşacağını tahmin etmek çok ta zor olmayacaktır. Şimdi gözler Almanya'da yapılacak IFA Fuarı'na çevrilmiş durumda. Donanimhaber.com olarak bizim de katılacağımız etkinlikten Honami de dahil olmak üzere tüm yenilikeri ilişkin mereak edilen tüm detayları videolarımızla sizlere aktaracağız. 

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arman atilgan 5 yıl en beğenilen
Gördüğüm kadarıyla kamera dışarı çıkıntı yapmamış. Bu benim en sevdiğim tasarım türü. 8.3mm + 3000 mAh pil olursa gerisini HTC, Samsung ve LG düşünsün.
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aceleciburak 5 yıl
ilginç ve insanı düşündüren bir durumda 2013 içerisinde hem Qualcomm 600 hemde 800 platformları kullanıldı bir çok kişi ise mobil dünyadaki yaşanan gelişmelerin yavaşlayacağını düşünüyordu Qualcomm 800 çoğularına göre 2014 ten önce gelemezdi
ancak bir kez daha gördük ki Mobil donanımların hızlı yükselişi durdurulamıyor.
2014/2015 için muhtemelen Cortex A53 ve A57 mimari tasarımları popülerlik kazanacak gibi gözüküyor . ve daha GPU da PowerVR 6 serisini reelde görmüş değiliz .
2014/2016 mobil segment te dev atılımların yaşanacağı su götürmez bir gerçek
Honami ye gelirsek asıl olması gereken Xparia Z gibi duruyor diğer bir noktada 2013 ikinci yarısından sonra gelecek cihazların hepsi Qualcomm 800 tıpkı 2013 ilk yarıda Qualcomm 600 olduğu gibi ...
bilmiyorum farkındamısınız ama 2012 yılında alınan bir mobil cihaz ile 2014/2016 gibi alınan bir cihaz arasından teknolojik anlamda uçurumlar olacağa benziyor bu hızla gidilirse ...
ilginç ve insanı düşündüren bir durumda 2013 içerisinde hem Qualcomm 600 hemde 800 platformları kullanıldı bir çok kişi ise mobil dünyadaki yaşanan gelişmelerin...
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Tesla Nikola 5 yıl
Rakipsiz.
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Moofy 5 yıl
Vergiler kol gibi girecek.
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se_runtome 5 yıl
z ve honami
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gereksiz kocaman boş alan var z alt taraf bile da kısa bu demek oluyorki 2014 de kada z ile yola devam
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senersongur 5 yıl
3gb RAM ile gelseydi keşke.
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Elder Wand 5 yıl
Telefon ne zaman çıkacak?
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chaviourknight 5 yıl
Yeni tel çıkartacağınıza Z 'nin yazılımını düzeltin,hala takılıyor.kafayı yicem ya.
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..dEnZeL.. 5 yıl
maşallah
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` quaD. 5 yıl
Haha millet bak ya. Sony sizin firmaniz mi beyler bu ne avukatlik. Bende tknolojiyi severim ama cikip boyle sizin gibi savunmam . Sizin yaptiginiz taraftarlik. Birakin bu isleri. Birbirinizi kiriyorsunuz bosuna. Adi ustunde cansiz bir mal beyler. Telefon ya bu telefon . Sadece bi telefon
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DARTH_BLACK 5 yıl
sony xperia ile güzel ivme yaptı ama bazı özellikleri beni cezbetmediği için almadım,güzel telefonlar güzel cihazlar ama artık belirli bir standart olmalı,sene içinde 3-4 amiral çıkarılmamalı.Bunu en iyi samsung yapıyor,galaxy-note ve mini serileri ile katogorize edip piyasaya sürüyor iyide iş çıkarıyor ancak honami ve xperia z arasındaki fiziksel özellikler hemen hemen aynı olduğu için xperia z kullanıcılarına haksızlık ediliyor.Madem honami gelecekdi xperia neden kısa zaman önce piyasaya sürüldü?burda aldatmaca çok dolayısı ile piyasaya hakim olmak adına yapılan girişimler bunlar ve tüketici zarar görüyor bundan.Kamerası 100mp olsada ne değişecek?herkez fotoğrafçımı sanki?
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Per Aspera 5 yıl
Sonunda iphone'dan daha pahalı telefonlar geliyor
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engineer97s 5 yıl
"Zenginin malı züğürtün çenesini yorar!" misali, el alem teknoloji üretirken millet işi gücü bırakmış at yarıştırır gibi hoşlandığı markanın fanatikliğini yapıyor. Zannedersin ki, gelecek olanlar telefon değil geleceğin teknolojisi, farklı dünyadan. Neymiş su geçirmiyormuş, sanki amazon ormanlarında ya da su altında yaıyormuşuz gibi... Hiç kimsede çoğu gereksiz teknolojiden çok daha önemli olan , yere düştümü zarar görmeyen, normal kullanımda dört beş gün şarjla giden telefon ihtiyacından dem vurmamış. Varsa yoksa, incelik, çözünürlük, işlemci, fotoğraf kalitesi gibi bir cep telefonunun asıl fonksiyonunun dışında özellikler.
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stay weird 5 yıl engineer97s
engineer97s

"Zenginin malı züğürtün çenesini yorar!" misali, el alem teknoloji üretirken millet işi gücü bırakmış at yarıştırır gibi hoşlandığı markanın fanatikliğini yapıyor. Zannedersin ki, gelecek olanlar telefon değil geleceğin teknolojisi, farklı dünyadan. Neymiş su geçirmiyormuş, sanki amazon ormanlarında ya da su altında yaıyormuşuz gibi... Hiç kimsede çoğu gereksiz teknolojiden çok daha önemli olan , yere düştümü zarar görmeyen, normal kullanımda dört beş gün şarjla giden telefon ihtiyacından dem vurmamış. Varsa yoksa, incelik, çözünürlük, işlemci, fotoğraf kalitesi gibi bir cep telefonunun asıl fonksiyonunun dışında özellikler.

+1
xperia Z'si olanlar elinde su kovasıyla geziyorlar.
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eceroz10 5 yıl
İlk çıktığı günden beri sony kullanıyorum. A1018, T10, T28, W810, G705, xperia s. Bundan sonra da alacağım telefon honami dir.
Pazarın en eski ve köklü firmalarından birine karşı atıp tutmak bu denli kolay olmamalı.
Bazı markalar, insanda bağımlılık yaratır. Kolay kolay vazgeçemezsiniz.
Benim laptop bağımlılığım asus tur, telefon bağımlılığım sony.
Müşterisini yarı yolda bırakmamasından tutun da, kalite ve dizaynına kadar sony her fırsatta tercih edilebilecek bir markadır.
Fakat benim için en önemlisi de şu. Sony sadece elektronik ürünler üreten bir firma. Samsung ise fritöz den buzdolabına kadar her ürün gamında var.
Her ürünü üretmek mi, yoksa belirli ürünlerde uzmanlaşmak mı? Benim cevabını aradığım soru buydu.
Sony alırken aklımda şu var " bu adamlar oldum olası elektronik ürünler yapıyorlar ve elektroniğin olduğu her üründe kaliteliler "
Fakat aynı durumu nokia için söyleyemiyorum, çünkü windows işletim sistemi çok yeni ve biraz daha beklemek gerekli.
Apple kalitesi tartışılmaz fakat ekran büyüklüğü 4" olan bir ürüne sadece apple diye 2 bin vermek akıl kar ı gelmiyor.
Fakat tablet/pc ürünlerinde ise tartışmasız lider apple dır.
Herkesin malı kendine iyi, fakat en iyiyi yapan firmaya da saygı göstermek gerekir.
Şu an bana göre piyasadaki en iyi akıllı telefon htc one dır. Honami nin çıkmasıyla beraber bayrak sony e geçecektir. Bu kadar basit.
Belirtmek isterim ki, amiral gemi olan telefonlar arasında, bariz farklar yok. Mili saniye ile ölçülen hızlar ya da absürd ortamlarda çekilen fotoğrafların kaliteleri hakkında yorum yapmak yersiz. Yok şunun kamerası şöyle daha iyi, yok bunun megapiksel i daha iyi şeklinde yorumlar yapmak da bence gereksiz.
" ha şu model çıksın , ha bunun fiyatı düşsün, ha bunun mini si gelsin " diye beklerseniz, yaşlandığınız la kalırsınız.
firmaların amiral gemi diye tabir ettikleri telefonlardan biri indirimde olduğunda alırsın. Bu kadar basit.
Tablette ios, telefonda android. Benim tercihim bu.
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emrecelik85 5 yıl eceroz10
Bende senin gibi takılıyorum hocam notebook asus telefon sony :)Sony yi W810 la basladım K770,K790,C902,W995,xperia u,xperia arc s ve şimdi de xperia sola ile devam ediyorum :)
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@BJK@ 5 yıl
bu firmalar tüketiciyi unutup birbirleriyle sidik yarıştırıyorlar,benimki daha renkli al a.q. gibi
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