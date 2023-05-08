Huawei Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımı ile geliyor

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, amiral gemisi Huawei Mate 60 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız RODENT950, cihazın yeni kamera tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüyü paylaştı.

200 MP kameralı Realme 11 Pro+ gerçek görüntüsü ile karşımızda 1 gün önce eklendi

Yayınlanan render, arka paneldeki yuvarlak kamera ünitesinin gövdeyle aynı renkte geniş bir yatay şeritle iki parçaya bölündüğünü gösteriyor. Her parçada iki kamera sensörüne yer verilmiş. Buna ek olarak XMAGE ibaresi de görülebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Hangi işlemciden güç alacak?

Şirketin Huawei Mate 60 Pro versiyonunda Snapdragon 8 Gen 2 platformuna yer vermesi bekleniyor. Standart Huawei Mate 60 varyantında ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin kullanılacağına yöenlik bilgiler var ancak şu an için net konuşmak mümkün değil.

Huawei henüz Mate 60 serisi için resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Fakat akıllı telefonların Ekim ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı