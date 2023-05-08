Huawei Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımı ile geliyor

Yayınlanan render, arka paneldeki yuvarlak kamera ünitesinin gövdeyle aynı renkte geniş bir yatay şeritle iki parçaya bölündüğünü gösteriyor. Her parçada iki kamera sensörüne yer verilmiş. Buna ek olarak XMAGE ibaresi de görülebiliyor.
Hangi işlemciden güç alacak?
Şirketin Huawei Mate 60 Pro versiyonunda Snapdragon 8 Gen 2 platformuna yer vermesi bekleniyor. Standart Huawei Mate 60 varyantında ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin kullanılacağına yöenlik bilgiler var ancak şu an için net konuşmak mümkün değil.
Huawei henüz Mate 60 serisi için resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Fakat akıllı telefonların Ekim ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/05/07/huawei-mate-60-pro-render-star-oreo-camera-standard-variant-testing/ https://twitter.com/RODENT950/status/1654528799193563136 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah