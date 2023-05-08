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    Huawei Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımı ile geliyor

    Huawei'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü internete sızdırıldı. Amiral gemisi akıllı telefon yeni bir arka kamera tasarımı ile karşımıza çıkacak.
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    Huawei Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, amiral gemisi Huawei Mate 60 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız RODENT950, cihazın yeni kamera tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüyü paylaştı.

    Yayınlanan render, arka paneldeki yuvarlak kamera ünitesinin gövdeyle aynı renkte geniş bir yatay şeritle iki parçaya bölündüğünü gösteriyor. Her parçada iki kamera sensörüne yer verilmiş. Buna ek olarak XMAGE ibaresi de görülebiliyor.

    Huawei Mate 60 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Hangi işlemciden güç alacak?

    Şirketin Huawei Mate 60 Pro versiyonunda Snapdragon 8 Gen 2 platformuna yer vermesi bekleniyor. Standart Huawei Mate 60 varyantında ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin kullanılacağına yöenlik bilgiler var ancak şu an için net konuşmak mümkün değil.

    Huawei henüz Mate 60 serisi için resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Fakat akıllı telefonların Ekim ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/05/07/huawei-mate-60-pro-render-star-oreo-camera-standard-variant-testing/ https://twitter.com/RODENT950/status/1654528799193563136
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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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