Samsung Galaxy S23 Ultra ve S23 Plus'ın batarya kapasiteleri sızdırıldı

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri arasında pil kapasitesi çok merak ediliyor. Galaxy S23 Ultra’nın tanıtılmasına oldukça uzun zaman var ancak şimdiden cihaz hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Galaxy S23 Ultra, makro kamerası ile şaşırtabilir 2 gün önce eklendi

Samsung S23 Ultra batarya ömrü açısından çok az iyileştirme sunacak gibi görünüyor, belki de kullanım süresi olarak hiçbir fark görmeyeceğiz. Bu ayın başlarında tanıtılan üst seviye modellerden Galaxy S22 Ultra, 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Galaxy S22 Plus ise 4500 mAh bataryaya sahip.

S23 Ultra aynı kapasitede bataryayla gelecek

Galaxy Club tarafından sağlanan bilgilere göre, Samsung S23 Ultra, 4855 mAh batarya (tam kapasite 5000 mAh) ile gelecek. S22 Ultra modeli ile kıyaslandığında herhangi bir değişiklik yok ancak S23 Plus için bir iyileştirme söz konusu.

S23 Plus'da batarya kapasitesi biraz artacak

Galaxy S23 Plus’ın 4565 mAh (tam kapasite 4700 mAh) batarya ile gelmesi bekleniyor. S22 Plus, hatırlayacağınız üzere 4370 mAh (tam kapasite 4500 mAh) pil ile gelmişti. Bu arada S23 serisinin 25W hızlı şarj desteği ile gelebileceği söylentisi var.

Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak?

Samsung S23 Ultra, S23 Plus ve S23’ün 2023 Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

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