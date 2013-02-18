Sony, Japonya'da PS Vita fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı

Sony, çevrimiçi bir video yayını aracılığıyla 28 Şubat itibariyle Japoya'da tüm PS Vita modellerinde indirime gideceğini açıkladı.





Yapılan kampanya çerçevesinde tüm PS Vita modellerinin fiyat etiketi 19 bin 980 Yen'e(~380 TL) çekilecek. Bu indirimin yanı sıra, PS Vita'yı satın alacak kullanıcılara bir haftalık PlayStation Plus'ı ücretsiz olarak verecek olan Sony, PlayStation Store Reader adlı e-kitap mağazasında da birtakım promosyonlar sunacak.





Sony'nin ana vatanında yapmış olduğu bu indirim diğer ülkelerdeki oyuncuları heyecanlandırsa da, şirket sözcüsü uluslararası fiyatlar ve gelecek planları konusunda net bir bilgi vermedi.

http://www.jp.playstation.com/cp/2013spring_psvita/