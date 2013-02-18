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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Japonya'da PS Vita fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, Japonya'da PS Vita fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı
Sony, çevrimiçi bir video yayını aracılığıyla 28 Şubat itibariyle Japoya'da tüm PS Vita modellerinde indirime gideceğini açıkladı.

Yapılan kampanya çerçevesinde tüm PS Vita modellerinin fiyat etiketi 19 bin 980 Yen'e(~380 TL) çekilecek. Bu indirimin yanı sıra, PS Vita'yı satın alacak kullanıcılara bir haftalık PlayStation Plus'ı ücretsiz olarak verecek olan Sony, PlayStation Store Reader adlı e-kitap mağazasında da birtakım promosyonlar sunacak. 

Sony'nin ana vatanında yapmış olduğu bu indirim diğer ülkelerdeki oyuncuları heyecanlandırsa da, şirket sözcüsü uluslararası fiyatlar ve gelecek planları konusunda net bir bilgi vermedi.

http://www.jp.playstation.com/cp/2013spring_psvita/ Yorum Yaz
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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
Başkalarını bilmem ama 3 arkadaşımla birlikte Vitayı kesinlikle almamaya karar verdik, 2 tane 360 ve 2 tablet 4 kişiyi döndürmeye yetiyor. Vitanın masrafları akıl kârı değil.
Başkalarını bilmem ama 3 arkadaşımla birlikte Vitayı kesinlikle almamaya karar verdik, 2 tane 360 ve 2 tablet 4 kişiyi döndürmeye yetiyor. Vitanın masrafları ak...
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wustti 6 yıl GT_55
GT_55
orkun.t


wustti

bu saatten sonra yapsa ne olur yapmasa ne olur anca japonyada satar zaten...

Bos muhabbet yapmayin daha 1 yillik cihaz.. Kullandiniz mi yorum yapiyorsunuz.

Kendisi xbox fanıdır.Cevap vermeye değmez.

yav bi bitmediniz gitti. 20 şubattan sonrada hadi artık ps4 çıksın grafikler eskidi falan yazarsınız. Ama o ps3 grafiklerinden bile berbat olan vita oyunlarına ağzınızın suyu akar. çok merak ediyorum bu cihazı kendi kazandığınız paralarlamı alıyorsunuz. Ha grafik için e mobil ama filan demeyin 3 - 4 saat pili gidiyo neresi mobil 2003 te aldığım ngage de o kadar pil sunuyordu :)
GT_55orkun.twusttibu saatten sonra yapsa ne olur yapmasa ne olur anca japonya...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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burrnn 6 yıl
hala nasıl para veriyorlar anlamış değilim sınırlı oyun ve pahalı aksesuar ek olarak Türkiye şartlarında oyunları cep harçlığında alınacak birşey değil.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Ölü bir cihazı kim alır ki?
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kozmoslu 6 yıl
Para hazır,LYS'den çıkıp moonwalk yaparak gidip alıcam 1 tane
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dmc 12 6 yıl
Amerika fiyatında bir indirim olacak mıdır acaba
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Volkoff_007 6 yıl
Selanik veya Almanya'dan Vita alsak gümrük sorun çıkartırmı?
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Jack Rabbit Slims 6 yıl
Yoksa 20 şubat yeni vita mı?
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turki5hmo 6 yıl Jack Rabbit Slims
GencayA

Yoksa 20 şubat yeni vita mı?


Hayır GencayB spec çıkacakmış...
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DesertEagle67 6 yıl
tasinabilir konsol ise yaramaz masallah s3 iphone bilgisayardan bile iyi iken vita fazla tutmaz
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GT_55 6 yıl
Neye kızıyorum biliyormusunuz?Eline hiç vita alıp bir oyun bile oynamamış biri gelip burda, sanki cihazı kendi üretmiş gibi bilmişlik taslıyor ya işte ona sinir oluyorum.Yazık ya.
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Skylined 6 yıl DesertEagle67
DesertEagle67

tasinabilir konsol ise yaramaz masallah s3 iphone bilgisayardan bile iyi iken vita fazla tutmaz



Güzel şaka kaliteli espri yapmışsın. S3 ile Vitayı aynı kefeye koyanlar için hatırlatayım Vitadaki 1 oyuna denk Android yada ios oyunu yok , 1 vita oyunu örnek Uncharted a eş değer kalite imkansıza yakın şu zamanda , amaç oyun ise TELEFONUN AKILLISINI at çöpe , Vita oyunlarının yanında hiç bir şey akıllı telefon oyunları.

128 bit Ps2 - Vita
16 mb mega drive ise Akıllı telefon oyunu

Aradaki fark bu ve bunun gibi anlamak isteyene
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phantom_coal 6 yıl
Şu vitayada bir tekken çıkmadı.
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zack06 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Dexter61 6 yıl
Gereksiz para tuzağı
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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
Başkalarını bilmem ama 3 arkadaşımla birlikte Vitayı kesinlikle almamaya karar verdik, 2 tane 360 ve 2 tablet 4 kişiyi döndürmeye yetiyor. Vitanın masrafları akıl kârı değil.
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