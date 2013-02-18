Sony, Japonya'da PS Vita fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı

Haber Editörü
Sony, çevrimiçi bir video yayını aracılığıyla 28 Şubat itibariyle Japoya'da tüm PS Vita modellerinde indirime gideceğini açıkladı.
Yapılan kampanya çerçevesinde tüm PS Vita modellerinin fiyat etiketi 19 bin 980 Yen'e(~380 TL) çekilecek. Bu indirimin yanı sıra, PS Vita'yı satın alacak kullanıcılara bir haftalık PlayStation Plus'ı ücretsiz olarak verecek olan Sony, PlayStation Store Reader adlı e-kitap mağazasında da birtakım promosyonlar sunacak.
Sony'nin ana vatanında yapmış olduğu bu indirim diğer ülkelerdeki oyuncuları heyecanlandırsa da, şirket sözcüsü uluslararası fiyatlar ve gelecek planları konusunda net bir bilgi vermedi.
http://www.jp.playstation.com/cp/2013spring_psvita/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yav bi bitmediniz gitti. 20 şubattan sonrada hadi artık ps4 çıksın grafikler eskidi falan yazarsınız. Ama o ps3 grafiklerinden bile berbat olan vita oyunlarına ağzınızın suyu akar. çok merak ediyorum bu cihazı kendi kazandığınız paralarlamı alıyorsunuz. Ha grafik için e mobil ama filan demeyin 3 - 4 saat pili gidiyo neresi mobil 2003 te aldığım ngage de o kadar pil sunuyordu :)