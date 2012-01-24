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Sony, Li-ion batarya üretimini Japonya dışına taşıyabilir

7 yıl
3,7b
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10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik mobil cihazların vazgeçilmezleri arasında yer alan Li-Ion bataryalar üreticiler için de büyük önem arz ediyor. Yıllardır Li-Ion bataryalarını kendi ülkesinde üreten Japonya muhtemel bir maliyet artışı nedeniyle tesislerini taşımak üzere.

Japon Asahi gazetesi tarafından verilen bilgiye göre Sony mobil telefon ve araba odaklı bataryaların üretimini Çin ve Singapur bölgesine taşımayı planlıyor. Temel parçalar yine Japonya'da üretilecek ancak birleştirme işi dışarıda yapılacak.

Taşınma işinin 2013 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Sony taşınma kararının perde arkasını resmi olarak açıklamadı. Ancak Tochigi bölgesindeki bir üretim tesisinin tamamen araştırmaya yöneleceği ve bünyesindeki 500 işçinin firmada farklı işlerde çalışmaya veya istifa etmeye zorlanacağınının ortaya çıkması, Sony'nin personel maliyetlerinde sıkıntıya düştüğünü gösteriyor. Ayrıca aşırı değerlenen Yen de bunda etkili bir faktör olabilir. Fukushima'daki iki ofisin de kapatılması gündemde. 

Sony dünyanın en büyük Li-Ion batarya üreticilerinden birisi konumunda. Ancak akıllı telefon ve elektrikli araç bataryalarında yıllık yüzde 10 talep artışı beraberinde maliyetlerin de artmasına neden oluyor. Güney Koreli ve Tayvanlı rakipleri ile rekabet edebilme açısından maliyetin düşürülmesi şart. Sony'nin taşınma kararı muhtemelen son kullanıcıya ulaşan ürün fiyatını da etkileyecektir.

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xxxx1 7 yıl en beğenilen
made in Japan yazan her ürün bana her dönem güven vermiştir,bunun gittikce azalması Dünya adına kayıp..
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Makaroncu 7 yıl
Elmoor
Resimdeki batarya lazım .....elinde olan varsa haber versin...

Var ama ben kullanıyorum :D
Servisle irtibata geç vardır onlarda
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Technotronic 7 yıl
benim kullandıgım sony ericsson telefonun bataryasında Made in Japan Finished in Hungary yazıyo
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E_Aydin35 7 yıl
o 500 işçiye yazık olucak :(
Öyle yazıyorsunuzda neredeyse tüm notebooklarda Made In Chına yazıyor..
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nightsoldier 7 yıl
bır cokk buyuk fırma uretımını cınde yaparak malıyetlerı dusuruyor. Lenovo ıbmın notebook departmanını satın aldıktan sonra aynı standartlarda cınde uretım yapıyor. Sony cınde taıwanda macarıstanda uretım yapıyor ve aynı standartlarda. farklı ulkelerde uretulan cıhazlarda kalıte farkı olmaz. Ozellıkle bu sony ıse pek mumkun degıl.
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infom@n 7 yıl
Ne zamandır telefonlarında Made in china yazıyor amaaaa pilin kimyasalları ve diğer temel parçaları japonyada üretiliyor.
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Elmoor 7 yıl
Resimdeki batarya lazım .....elinde olan varsa haber versin...
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RAN7843 7 yıl
valla o kadar sonyericsson telefon kullandım hepsınde made ın çin hee p 900 üm hariç made in sweden nerede bu bataryalar
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Turkforce 7 yıl
xlmnt13
çin hem fiyatları hem kaliteyi düşürüyor :s

Çin istediğin kalitede ürün üretebiliyor. Çin olmasa halen 1500-2000$ dan bilgisayar alıyor olurdun.
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xLmNt13 7 yıl
çin hem fiyatları hem kaliteyi düşürüyor :s
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
made in Japan yazan her ürün bana her dönem güven vermiştir,bunun gittikce azalması Dünya adına kayıp..
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