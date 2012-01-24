Sony, Li-ion batarya üretimini Japonya dışına taşıyabilir

Elektronik mobil cihazların vazgeçilmezleri arasında yer alan Li-Ion bataryalar üreticiler için de büyük önem arz ediyor. Yıllardır Li-Ion bataryalarını kendi ülkesinde üreten Japonya muhtemel bir maliyet artışı nedeniyle tesislerini taşımak üzere.





Japon Asahi gazetesi tarafından verilen bilgiye göre Sony mobil telefon ve araba odaklı bataryaların üretimini Çin ve Singapur bölgesine taşımayı planlıyor. Temel parçalar yine Japonya'da üretilecek ancak birleştirme işi dışarıda yapılacak.





Taşınma işinin 2013 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Sony taşınma kararının perde arkasını resmi olarak açıklamadı. Ancak Tochigi bölgesindeki bir üretim tesisinin tamamen araştırmaya yöneleceği ve bünyesindeki 500 işçinin firmada farklı işlerde çalışmaya veya istifa etmeye zorlanacağınının ortaya çıkması, Sony'nin personel maliyetlerinde sıkıntıya düştüğünü gösteriyor. Ayrıca aşırı değerlenen Yen de bunda etkili bir faktör olabilir. Fukushima'daki iki ofisin de kapatılması gündemde.





Sony dünyanın en büyük Li-Ion batarya üreticilerinden birisi konumunda. Ancak akıllı telefon ve elektrikli araç bataryalarında yıllık yüzde 10 talep artışı beraberinde maliyetlerin de artmasına neden oluyor. Güney Koreli ve Tayvanlı rakipleri ile rekabet edebilme açısından maliyetin düşürülmesi şart. Sony'nin taşınma kararı muhtemelen son kullanıcıya ulaşan ürün fiyatını da etkileyecektir.