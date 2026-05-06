    Sony Xperia 1 VIII'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Sony'nin yaklaşan amiral gemisi modeli Xperia 1 VIII, yanlışlıkla hem Amazon Almanya hem de Birleşik Krallık sitesinde listelendi. Oldukça yüksek fiyattan satışa sunulacak olan cihaz neler sunacak?

    Sony'nin yaklaşan amiral gemisi modeli Xperia 1 VIII, yanlışlıkla hem Amazon Almanya hem de Birleşik Krallık sitesinde listelendi. Bu listelere göre cihazın çıkış tarihi 26 Haziran olarak görünüyor. Fiyatlar ise oldukça yüksek: Almanya’da 1.868,99 €, İngiltere’de ise 1.728 £.

    Ancak bu fiyatların kesin olmadığını belirtelim. Erken dönem listelerde bazen tahmini veya yer tutucu fiyatlar kullanılıyor ve bunlar nihai satış fiyatını yansıtmayabiliyor. Öte yandan bu fiyatlara, telefonla birlikte verilen Sony WH-1000XM6 kulaklıkların da dahil olduğu belirtiliyor.

    Sony Xperia 1 VIII beklenen özellikler

    Listelere göre Xperia 1 VIII, 6.5 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ OLED ekranla geliyor. Daha önceki Geekbench listelelerine göre cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak ve 12 GB RAM'e sahip olacak.

    Kamera tarafında ise 16 mm ultra geniş açı, 24 mm ana kamera ve yeni bir 70 mm telefoto lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Kağıt üzerinde telefoto kamerada gerileme var gibi görünüyor. Xperia 1 VII, 85 mm ve 170 mm odak uzaklıkları arasında (yaklaşık 3,5x-7,1x) sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyordu. Ancak, yeni telefoto kameranın, eski 12MP 1/3.5 inç sensörün yerine çok daha büyük 48MP 1/1.56 inç sensör kullanacağı söyleniyor. Bu da daha yüksek detay ve daha düşük ışık performansı sunacağı anlamına geliyor.

    Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda, Xperia AI yapay zeka paketi, 3.5 mm kulaklık girişi ve 2 gün pil ömrü vaadi gibi detaylar öne çıkıyor. Xperia 1 VIII'in Graphite Black, Iolite Silver ve Garnet Red olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı ifade ediliyor. 

