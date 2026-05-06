Sony Xperia 1 VIII'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Ancak bu fiyatların kesin olmadığını belirtelim. Erken dönem listelerde bazen tahmini veya yer tutucu fiyatlar kullanılıyor ve bunlar nihai satış fiyatını yansıtmayabiliyor. Öte yandan bu fiyatlara, telefonla birlikte verilen Sony WH-1000XM6 kulaklıkların da dahil olduğu belirtiliyor.
Sony Xperia 1 VIII beklenen özellikler
Listelere göre Xperia 1 VIII, 6.5 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ OLED ekranla geliyor. Daha önceki Geekbench listelelerine göre cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak ve 12 GB RAM'e sahip olacak.
Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda, Xperia AI yapay zeka paketi, 3.5 mm kulaklık girişi ve 2 gün pil ömrü vaadi gibi detaylar öne çıkıyor. Xperia 1 VIII'in Graphite Black, Iolite Silver ve Garnet Red olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı ifade ediliyor.