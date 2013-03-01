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Sony, MDR-X05 isimli yeni kulaklığını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, MDR-X05 isimli yeni kulaklığını duyurdu
Dünya elektronik devlerinden olan Sony, yeni ürünler ile donanımlarını geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Firma tarafından yapılan son duyuru, MDR-X05 isimli kulaklık modeli oldu.
Sony tarafından duyurulan MDR-X05, kompakt ve hafif bir yapıda ileriye seviye ses kalitesi isteyen kullanıcılar hedef alınarak geliştirilmiş. Katlanabilir yapıda hazırlanan ve 235 gram ağırlığa sahip olan model, üzerinde mikrofon ve müzik kontrolüne yarayan tuşlar bulunan 1.2 metre kabloya, 4-24,000 Hz frekans tepkisine, 1 Khz'de 40 ohm Empedans oranına ve 104 dB ses gücüne sahip. Beş farklı renk kombinasyonu ile çok şık bir görünüme sahip olan kulaklık, yanında gelen taşıma kılıfı ile rahatça taşınabiliyor.
Apple'ın iPhone, iPad ve iPod modelleri ile de uyumlu olarak çalışabilen Sony MDR-X05, 22 Mart tarihinde 199$ fiyat etiketi ile Sony Store'lar üzerinden satın alınabiliyor olacak.


http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921666540770#features Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
son bir yıldır fotoğraf makinesi piyasasında devrim yaptı ve yapmaya da devam ediyor, telefon, tablet, ps4, müzik sistemleri derken sony aldı başını gidiyor.
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ssbrutality 6 yıl
Düşünen Biri
Sony nin ses üzerinde gelişmesi de güzel.

Bu Cümleyi Kurarken Önce Bir Bismillah De,Sony'nin Ses Konusunda Profesyonelliğini Biraz Araştır İstersen.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Kablolar kulaklıktan ayrılıyor mu ki ?
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netstat 6 yıl
tasarım harika .
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itachi237 6 yıl
piyasadaki neredeyse her kulaklığı deneyebileceğimiz doğru düzgün bir yer olsada öyle alsak keşke.
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musa_unsal2005 6 yıl itachi237
itachi237

piyasadaki neredeyse her kulaklığı deneyebileceğimiz doğru düzgün bir yer olsada öyle alsak keşke.

Aynen. Forumdan birçok kişinin tavsiyesi ile Panasonic Hxd3 kulaklığını aldım ama hiç memnun değilim. 110 liram çöpe gitti. Shp2500 ile devam ediyorum hala.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Sony nin ses üzerinde gelişmesi de güzel.
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helsloot 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Sony nin ses üzerinde gelişmesi de güzel.

Gelişmesine gerek yok isterse en iyisini yapabilecek bir firma ki zamanında efsane olmuş bir çok hoparlör kulaklık anfi vs yapmıştır ...
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
son bir yıldır fotoğraf makinesi piyasasında devrim yaptı ve yapmaya da devam ediyor, telefon, tablet, ps4, müzik sistemleri derken sony aldı başını gidiyor.
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