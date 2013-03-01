Sony, MDR-X05 isimli yeni kulaklığını duyurdu

Dünya elektronik devlerinden olan Sony, yeni ürünler ile donanımlarını geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Firma tarafından yapılan son duyuru, MDR-X05 isimli kulaklık modeli oldu.

Sony tarafından duyurulan MDR-X05, kompakt ve hafif bir yapıda ileriye seviye ses kalitesi isteyen kullanıcılar hedef alınarak geliştirilmiş. Katlanabilir yapıda hazırlanan ve 235 gram ağırlığa sahip olan model, üzerinde mikrofon ve müzik kontrolüne yarayan tuşlar bulunan 1.2 metre kabloya, 4-24,000 Hz frekans tepkisine, 1 Khz'de 40 ohm Empedans oranına ve 104 dB ses gücüne sahip. Beş farklı renk kombinasyonu ile çok şık bir görünüme sahip olan kulaklık, yanında gelen taşıma kılıfı ile rahatça taşınabiliyor.

Apple'ın iPhone, iPad ve iPod modelleri ile de uyumlu olarak çalışabilen Sony MDR-X05, 22 Mart tarihinde 199$ fiyat etiketi ile Sony Store'lar üzerinden satın alınabiliyor olacak.





http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921666540770#features