Sony, MWC 2018'de üç Snapdragon 660'lı Xperia telefon tanıtabilir

Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını biliyoruz. Şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir teaser video ise yeni bir akıllı telefon Xperia XZ2 olabileceği söyleniyor ancak ortaya çıkan yeni benchmark sonuçlarına bakılırsa Sony birden fazla telefon duyuracak gibi görünüyor. Sony'nin zaten 2018'ne (MWC) katılacağını biliyoruz. Şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı birise yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğrulamıştı. Bunun büyük olasılıklaolabileceği söyleniyor ancak ortaya çıkan yenisonuçlarına bakılırsa Sonytelefon duyuracak gibi görünüyor.

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Telefonların isimleri belli değil ancak H31XX, H41XX ve H42XX model numaralarına sahipler ve hepsinin ortak özelliği Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirilecek olmaları. Ayrıca modellerin ikisinde 3 GB diğerinde ise 4 GB RAM bulunduğunu belirtelim.

Sony Mobile, Xperia ailesini genişletmeye kararlı

Her ne kadar çok fazla detay olmasa da model numaralarını baz alarak H42XX'in H41XX modelinin bir varyantı olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak önümüzdeki hafta başlayacak MWC 2018'de haklı olup olmadığımız ortaya çıkacak. Bununla birlikte Sony'nin bazı pazarlardaki faaliyetlerini küçültme kararına rağmen halen çok sayıda akıllı telefon çıkarmayı planladığını görmek sevindirici.

https://www.theandroidsoul.com/three-snapdragon-660-powered-sony-xperia-phones-may-launch-at-mwc-2018/