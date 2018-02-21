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Sony, MWC 2018'de üç Snapdragon 660'lı Xperia telefon tanıtabilir

Mobil Dünya Kongresi'ne katılım gösterecek firmalar arasında yer alan Sony'nin etkinlikte Snapdragon 660 yonga setiyle güçlendirilmiş üç Xperia telefon tanıtabileceği ortaya çıktı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin zaten 2018 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını biliyoruz. Şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir teaser video ise yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğrulamıştı. Bunun büyük olasılıkla Xperia XZ2 olabileceği söyleniyor ancak ortaya çıkan yeni benchmark sonuçlarına bakılırsa Sony birden fazla telefon duyuracak gibi görünüyor.
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Telefonların isimleri belli değil ancak H31XX, H41XX ve H42XX model numaralarına sahipler ve hepsinin ortak özelliği Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirilecek olmaları. Ayrıca modellerin ikisinde 3 GB diğerinde ise 4 GB RAM bulunduğunu belirtelim.

Sony Mobile, Xperia ailesini genişletmeye kararlı

Her ne kadar çok fazla detay olmasa da model numaralarını baz alarak H42XX'in H41XX modelinin bir varyantı olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak önümüzdeki hafta başlayacak MWC 2018'de haklı olup olmadığımız ortaya çıkacak. Bununla birlikte Sony'nin bazı pazarlardaki faaliyetlerini küçültme kararına rağmen halen çok sayıda akıllı telefon çıkarmayı planladığını görmek sevindirici.

https://www.theandroidsoul.com/three-snapdragon-660-powered-sony-xperia-phones-may-launch-at-mwc-2018/ Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen
XZ1 ile yeni yeni sevişirken XZ2 çıkması möthiş ??
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DH Misafiri 1 yıl
Bu skor Snaldragon 625 e ait
660 1500 civarinda olur
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zolzauza 1 yıl
İyi ama yetmez,
F1.6~1.7, OIS, Raw, Oled ekran, 4000~5000 mAh batarya , isterük :)
(Birde kendi servis ağını kur lütfen Sony beyfendimiz)
~~~Vartolu ölmedi içimizde yaşıyor :))~~~
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Whippoorwill 1 yıl
Fiyatları 2500-3300 lira arası değişir.
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FlyingUnderpants 1 yıl
Şık telefon olmuş.
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V4LKyR 1 yıl
2014 yılından beri severek kullandığım Xperia Z2 telefonumdaki Snapdragon 801AB işlemcim tek çekirdekte 1100 puan alıyor.
Tabi ben 2.9 GHz'de çalıştırıyorum orası ayrı, orayı karıştırmayın. ;)
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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen
XZ1 ile yeni yeni sevişirken XZ2 çıkması möthiş ??
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smart1978 1 yıl
Ortalama kullanimda illa sentetik testlere bakilacaksa en cok tek cekirdek performansi anlamlidir.
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hasan.sonus 1 yıl
Haberi yabancı bir kaynakta okumuştum fakat sahte olduğu çok belli. Hatta %100 sahte haber. Snapdragon 660 gibi bir işlemcinin tek çekirdekte 800 küsür puan almasının imkanı yok. Çok daha güçlü bir çekirdeğe sahip SHOPLANMIŞ resimdekilerden.
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intel7mix 1 yıl
mi6 fiyatında piyasaya sunacaklar kimse gidipde 835 cihaz varken 660lı cihaz almaz
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grafman09 1 yıl
En son tanıtılan XA2 ve ultra modelleri, hala satışa çıkmadı, ben şahsen X compact modelini bekledim, o da satışa değil sanırım. Sony bu ürünleri ne zaman getirecek acaba?
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akıllı telefon, cep telefonu ve
11 etiket daha sony mobile mwc 2018 xperia model sızıntı snapdragon 660 yonga seti Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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