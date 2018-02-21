Sony, MWC 2018'de üç Snapdragon 660'lı Xperia telefon tanıtabilir

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Sony'nin zaten 2018 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını biliyoruz. Şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir teaser video ise yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğrulamıştı. Bunun büyük olasılıkla Xperia XZ2 olabileceği söyleniyor ancak ortaya çıkan yeni benchmark sonuçlarına bakılırsa Sony birden fazla telefon duyuracak gibi görünüyor.Ayrıca Bkz. "uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu"
Telefonların isimleri belli değil ancak H31XX, H41XX ve H42XX model numaralarına sahipler ve hepsinin ortak özelliği Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirilecek olmaları. Ayrıca modellerin ikisinde 3 GB diğerinde ise 4 GB RAM bulunduğunu belirtelim.
Sony Mobile, Xperia ailesini genişletmeye kararlı
Her ne kadar çok fazla detay olmasa da model numaralarını baz alarak H42XX'in H41XX modelinin bir varyantı olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak önümüzdeki hafta başlayacak MWC 2018'de haklı olup olmadığımız ortaya çıkacak. Bununla birlikte Sony'nin bazı pazarlardaki faaliyetlerini küçültme kararına rağmen halen çok sayıda akıllı telefon çıkarmayı planladığını görmek sevindirici.
https://www.theandroidsoul.com/three-snapdragon-660-powered-sony-xperia-phones-may-launch-at-mwc-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
660 1500 civarinda olur
F1.6~1.7, OIS, Raw, Oled ekran, 4000~5000 mAh batarya , isterük :)
(Birde kendi servis ağını kur lütfen Sony beyfendimiz)
~~~Vartolu ölmedi içimizde yaşıyor :))~~~
Tabi ben 2.9 GHz'de çalıştırıyorum orası ayrı, orayı karıştırmayın. ;)
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