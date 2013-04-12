Sony NEX-7N modeli çift katman elektronik vizöre sahip olabilir

Sony'nin uzun zamandır bilgileri gelen NEX-7N modeli, son söylentilere göre çift katman elektronik vizöre sahip olarak duyurulabilir.

Sony'nin NEX fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi olması beklenen NEX-7N modeli hakkında uzun zamandır parça parça da olsa bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son söylentilere göre ise makinenin katman başına 1.9 milyon nokta, toplamda ise 3.8 milyon nokta çözünürlüğünde bir elektronik vizör ile piyasaya geleceği ve bu teknoloji sayesinde daha net ve gecikmesiz görüntülerin elde edilebileceği belirtiliyor. Sony NEX-7N modelinin şuana kadar belli olan teknik özellikleri ise şu şekilde

Yeni geliştirilen 24MP APS-C sensör

3.8 milyon nokta elektronik vizör ( Çift katmanlı EVF)

Dokunmatik ekran

Hibrit kontrast ve sahne tespitli netleme motoru

Renk seçme performansı arttırılmış "Focus Peaking" özelliği

Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği

Dahili GPS içermeyen yapı

NEX-7 ile benzer gövde yapısı ve tasarım

Şimdilik teknik olarak yukarıdaki özelliklere sahip olması beklenen NEX-7N modelinin Mayıs ayında piyasaya çıkmasına çok büyük şans veriliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/ft3-nex-7n-now-scheduled-for-a-ma-release/