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Sony NEX-7N modeli çift katman elektronik vizöre sahip olabilir

6 yıl
493
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony NEX-7N modeli çift katman elektronik vizöre sahip olabilir
Sony'nin uzun zamandır bilgileri gelen NEX-7N modeli, son söylentilere göre çift katman elektronik vizöre sahip olarak duyurulabilir.
Sony'nin NEX fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi olması beklenen NEX-7N modeli hakkında uzun zamandır parça parça da olsa bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son söylentilere göre ise makinenin katman başına 1.9 milyon nokta, toplamda ise 3.8 milyon nokta çözünürlüğünde bir elektronik vizör ile piyasaya geleceği ve bu teknoloji sayesinde daha net ve gecikmesiz görüntülerin elde edilebileceği belirtiliyor. Sony NEX-7N modelinin şuana kadar belli olan teknik özellikleri ise şu şekilde
  • Yeni geliştirilen 24MP APS-C sensör
  • 3.8 milyon nokta elektronik vizör ( Çift katmanlı EVF)
  • Dokunmatik ekran
  • Hibrit kontrast ve sahne tespitli netleme motoru 
  • Renk seçme performansı arttırılmış "Focus Peaking" özelliği
  • Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
  • Dahili GPS içermeyen yapı
  • NEX-7 ile benzer gövde yapısı ve tasarım
Şimdilik teknik olarak yukarıdaki özelliklere sahip olması beklenen NEX-7N modelinin Mayıs ayında piyasaya çıkmasına çok büyük şans veriliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/ft3-nex-7n-now-scheduled-for-a-ma-release/ Yorum Yaz
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