Sony PlayStation VR satışa sunuldu

Sony’nin sanal gerçeklik sektörüne ilk ve en büyük hamlesi olarak gösterilen PlayStation VR kaskı satışa çıktı. Otoritelerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirttiği kask tek veya paket olarak tüketiciye sunulacak.

Bir süredir ön siparişte olan kaskın satışlarına ABD ve Kanada’da başlandı. Amazon gibi büyük e-ticaret sitelerinde satışa çıkan kaskın sınırlı sayıda olduğu ifade ediliyor. Yani muhtemelen bir süre PS VR kaskında stok sıkıntısı yaşanabilir.

Avantaj Sony’de

PS VR bilindiği üzere tüm PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro modelleri ile uyumlu. 399$ fiyatı ile rakiplerine göre biraz daha avantajlı olan PS VR, kullanıcı tabanı sayesinde geniş bir kitleye hitap etme potansiyeline sahip. Oculus Rift veya HTC Vive gibi kasklar güçlü ve pahalı sistemler gerektirdiği için henüz ana akım olmaktan uzak. Sony bu konuda kritik bir hamle yapmış oldu.

Diğer taraftan oyunları sanal gerçeklik içerisinde oynamak istemeyenler için 2D moduna geçiş ve dev bir sanal sinema perdesinde tecrübe yaşamak mümkün. Bu açıdan da PS VR oyuncuları cezbedecek gibi görünüyor.

PS VR daha ucuz gibi görünse de elinde aksesuar olmayan kullanıcılar için fiyat yükseliyor. Standart paket içerisinde sadece kask, demo diski ve kulaklık mevcut. Eğer PS Camera veya Move kontrolcünüz yoksa bunlara da ekstra para ödemeniz gerekiyor. Ya da firmanın sunduğu başlangıç paketine göz atabilirsiniz. Bu pakette ekstradan iki Move kontrolcüsü, kamera ve PlayStation Worlds diski mevcut. Fiyatı ise 500$.

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Ülkemizde henüz resmi olarak satışı yok ancak paralel kanallardan edinebilmek mümkün. Sadece kask olarak 3000TL civarında bir fiyat belirlenmiş. Elbette resmi olarak giriş yaptığında muhtemelen bu fiyatın yarısına inecektir ancak yine de ilk elden tecrübe etmek isteyenler için bir fırsat sayılabilir.

Sony sanal gerçeklik kaskını pek çok önemli yapım ile destekleyeceğini açıklamıştı. Bugünden itibaren geliştiricilerin bu yönde çalışmalarını hızlandırdıklarını göreceğiz. İyi bir fırsat yakalayan Sony’nin bunu en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyoruz. Demo diski içerisinde yer alan oyunlar şu şekilde: