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Sony PlayStation VR satışa sunuldu

Sony’nin sanal gerçeklik sektöründeki en büyük hamlesi olarak gösterilen PS VR kaskı dün itibariyle satışa sunuldu. ABD ve Kanadali tüketiciler kaska ilk olarak erişebilme imkanına sahip.
2 yıl
5,1b
1
11
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin sanal gerçeklik sektörüne ilk ve en büyük hamlesi olarak gösterilen PlayStation VR kaskı satışa çıktı. Otoritelerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirttiği kask tek veya paket olarak tüketiciye sunulacak.

Bir süredir ön siparişte olan kaskın satışlarına ABD ve Kanada’da başlandı. Amazon gibi büyük e-ticaret sitelerinde satışa çıkan kaskın sınırlı sayıda olduğu ifade ediliyor. Yani muhtemelen bir süre PS VR kaskında stok sıkıntısı yaşanabilir.

Avantaj Sony’de

PS VR bilindiği üzere tüm PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro modelleri ile uyumlu. 399$ fiyatı ile rakiplerine göre biraz daha avantajlı olan PS VR, kullanıcı tabanı sayesinde geniş bir kitleye hitap etme potansiyeline sahip. Oculus Rift veya HTC Vive gibi kasklar güçlü ve pahalı sistemler gerektirdiği için henüz ana akım olmaktan uzak. Sony bu konuda kritik bir hamle yapmış oldu.

Diğer taraftan oyunları sanal gerçeklik içerisinde oynamak istemeyenler için 2D moduna geçiş ve dev bir sanal sinema perdesinde tecrübe yaşamak mümkün. Bu açıdan da PS VR oyuncuları cezbedecek gibi görünüyor.

PS VR daha ucuz gibi görünse de elinde aksesuar olmayan kullanıcılar için fiyat yükseliyor. Standart paket içerisinde sadece kask, demo diski ve kulaklık mevcut. Eğer PS Camera veya Move kontrolcünüz yoksa bunlara da ekstra para ödemeniz gerekiyor. Ya da firmanın sunduğu başlangıç paketine göz atabilirsiniz. Bu pakette ekstradan iki Move kontrolcüsü, kamera ve PlayStation Worlds diski mevcut. Fiyatı ise 500$.

Ayrıca Bkz. "Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri"

Ülkemizde henüz resmi olarak satışı yok ancak paralel kanallardan edinebilmek mümkün. Sadece kask olarak 3000TL civarında bir fiyat belirlenmiş. Elbette resmi olarak giriş yaptığında muhtemelen bu fiyatın yarısına inecektir ancak yine de ilk elden tecrübe etmek isteyenler için bir fırsat sayılabilir.

Sony sanal gerçeklik kaskını pek çok önemli yapım ile destekleyeceğini açıklamıştı. Bugünden itibaren geliştiricilerin bu yönde çalışmalarını hızlandırdıklarını göreceğiz. İyi bir fırsat yakalayan Sony’nin bunu en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyoruz. Demo diski içerisinde yer alan oyunlar şu şekilde:

  • Allumette(Penrose)
  • Battlezone(Rebellion)
  • DriveClub VR(SIE WWS)
  • Eve: Valkyrie(CCP Games)
  • Gnog(KO_OP)
  • Harmonix Music VR(Harmonix Music Systems)
  • Headmaster(Frame Interactive)
  • Here They Lie(SIE WWS)
  • Job Simulator(Owlchemy Labs)
  • PlayStation VR Worlds(SIE WWS)
  • Resident Evil 7 biohazard — Kitchen Teaser(Capcom CO., LTD.)
  • Rez Infinite(Enhance Games)
  • Rigs Mechanized Combat League(SIE WWS)
  • Thumper(Drool)
  • Tumble VR(SIE WWS)
  • Until Dawn: Rush of Blood(SIE WWS)
  • Wayward Sky(Uber Entertainment)
  • Within(Within)

 

http://wccftech.com/playstation-vr-officially-launched/ Yorum Yaz
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travers 2 yıl en beğenilen FRAPS_TR
lumiafanx920

Konsollar zengin işi oldu, nerede kaldı ps2 yada xbox360 gibi halk konsolları

Belkide halk fakirleşti[>:]
1 Yanıt Yanıtla +21
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FRAPS_TR 2 yıl
Konsollar zengin işi oldu, nerede kaldı ps2 yada xbox360 gibi halk konsolları
1 Yanıt Yanıtla +1
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travers 2 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Konsollar zengin işi oldu, nerede kaldı ps2 yada xbox360 gibi halk konsolları

Belkide halk fakirleşti[>:]
1 Yanıt Yanıtla +21
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34sem 2 yıl
Yeni teknoloji oldugu icin agzimin suyu akarak izliyorum. Gunde ortalama bes saat oyun ve uc saat internette gezerim. Bf oynarim. Biraz abes olacak ama 20 dk bile kulakustu kulaklik bile takamiyorum. Evet grafik manyagi olabilirim ama ps5 i bekliyecegim. Ps4 kalin kasa var. Belki slm e gecerim. Ps4 asya bolgesi x o tus farkindan o da.
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Ciddiyetsiz 2 yıl
Alıcam bi tane ama birinin önce bi PS4 hediye etmesi lazım bana.
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Bence tüm oyunlarda kullanım imkanı olacaksa en önemli artısı aşağıdaki kısım;

"Diğer taraftan oyunları sanal gerçeklik içerisinde oynamak istemeyenler için 2D moduna geçiş ve dev bir sanal sinema perdesinde tecrübe yaşamak mümkün. Bu açıdan da PS VR oyuncuları cezbedecek gibi görünüyor."
1 Yanıt Yanıtla
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konsoldede 2 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru

Bence tüm oyunlarda kullanım imkanı olacaksa en önemli artısı aşağıdaki kısım;

"Diğer taraftan oyunları sanal gerçeklik içerisinde oynamak istemeyenler için 2D moduna geçiş ve dev bir sanal sinema perdesinde tecrübe yaşamak mümkün. Bu açıdan da PS VR oyuncuları cezbedecek gibi görünüyor."

anladigim kadari ile filmleri VR ile seyredebilirsiniz demek istiyorda,makinada 4k bluray oynatici yok Tr deki internet kota ve hizlari malumunuz ,VR cok can yakacaktir TR de saglik sorunlarini hic demiyorum aynen 3D deki gibi bas ve mide bulantisi yapabiliyor, adam diyelim 2000 tl verip alacak akabinde mide bulantisi yapacak mecbur kalacak satmaya 1-2 ay sonra ,tekrar 2000 tl ye satamayacakta mecburen zararrina satacak
2 Yanıt Yanıtla
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Source 2 yıl
Yeni bir teknoloji olduğu için bu cihaz için birçok elektronik mağazada deneme standı açılması şart bunun haricinde Sony'nin VR'ı oyunlarla desteklemesi çok önemli bence bu teknoloji gelecek vaad ediyor.
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