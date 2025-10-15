PS Plus Ekim 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ekim 2025
Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Alan Wake 2, Goat Simulator 3, Cocoon dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 21 Ekim'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising, Yakuza: Like a Dragon, Poppy Playtime: Chapter 1 ve Tekken 3 başta olmak üzere 8 oyun ekleniyor. Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
PlayStation Plus Extra
- Silent Hill 2 | PS5
- Until Dawn | PS5
- V Rising | PS5
- Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4
- Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4
- As Dusk Falls | PS5, PS4
- Wizard with a Gun | PS5
PlayStation Plus Premium
- Tekken 3 | PS5, PS4