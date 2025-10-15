PS Plus Ekim 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ekim 2025

Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Alan Wake 2, Goat Simulator 3, Cocoon dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 21 Ekim'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising, Yakuza: Like a Dragon, Poppy Playtime: Chapter 1 ve Tekken 3 başta olmak üzere 8 oyun ekleniyor. Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

PlayStation Plus Extra

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4

As Dusk Falls | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

PlayStation Plus Premium

Tekken 3 | PS5, PS4

