    PS Plus Ekim 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ekim 2025 oyunları belli oldu. İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar... 

    PS Plus Ekim 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Ekim 2025

    Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Alan Wake 2, Goat Simulator 3, Cocoon dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 21 Ekim'den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising, Yakuza: Like a Dragon, Poppy Playtime: Chapter 1 ve Tekken 3 başta olmak üzere 8 oyun ekleniyor. Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    PlayStation Plus Extra

    • Silent Hill 2 | PS5
    • Until Dawn | PS5
    • V Rising | PS5
    • Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4
    • Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4
    • As Dusk Falls | PS5, PS4
    • Wizard with a Gun | PS5

    PlayStation Plus Premium

    • Tekken 3 | PS5, PS4
