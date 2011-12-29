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Sony PS Vita'nın işlemcisini de IBM-Sony-Toshiba üçlüsü geliştirdi

7 yıl
12b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'da kullanılan dört çekirdekli işlemcinin detayları ortaya çıkmaya başladı. ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan dört adet çekirdeğe sahip olan işlemcinin, daha önce CELL işlemcisini birlikte geliştiren IBM-Sony-Toshiba üçlüsü tarafından hazırlandığı belirtildi. Daha önce Samsung tarafından üretildiği düşünülen  CXD5315GG kodlu işlemci için konsorsiyumun IBM ayağı üretim sürecini, Sony ve Toshiba ise işlemcinin geliştirilme sürecini üstlenmiş.
İşlemcinin diğer detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da, ARM Cortex-A9 yapılı işlemci çekirdeklerine Samsung üretimi 512MB DDR2-S4 bellek eşlik ediyor. Qualcomm, Avago, STMicroelectronics ve Marvell gibi firmaların çok sayıda komponent ile dahil olduğu PS Vita, aynı zamanda dört çekirdekli grafik işlem birimine sahip. Şu an için sadece Japonya'da satılan konsolun, 2012 ile birlikte dünya pazarlarına sunulması , ülkemize ise bir değişiklik olmadığı takdirde Şubat ayı gibi giriş yapması bekleniyor. 

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Python 7 yıl en beğenilen HighonFire
BrokenCross

512MB ram ve taşınabilir oyun konsolu he? Günümüz telefonlarında bile 1GB ram var yapmayın gözünüzü seviyim

Sonuçta sadece ürüne has işletim sistemi barındırıyor,sadece ürüne özel geliştirilecek oyunlarda barındıracak belleğin 512 olması pek eksi sağlayacağını zannetmiyorum,sonuçta ps3 de bile 256 mb bellek var,ama oyunlar ortada pspvitada'da durum aynı cihaza özel optimizeli oyunlar geliştirilecek e haliyle üzerindeki donanımdan en iyi şekilde faydalanabilecek
BrokenCross512MB ram ve taşınabilir oyun konsolu he? Günümüz telefonlarında bile 1GB ram var yapmayın gözünüzü seviyimS...
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Powerofdreams 7 yıl
Bence islemci yonunde 4 cekirdekli koyarak gelecege yatirim yaptilar :)
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Tr@mmler 7 yıl
512mb ram böyle bir cihaz için yeterli.Aynı zamanda PowerVR 4 çekirdekli Gpu kendi içerisinde 128mb vram barındırıyor. Donanım yönünden psvita gayet tatmin edici.
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janparey 7 yıl
@BrokenCross
sence android idle modda nekadar ram tüketiyodur bu cihaz nekadar,ayrıca bu cihaz için yazılmış uygulamalar direkt donanım düzeyinde çalışırken androidde sanal makine yok mu,anroid için yazılmış programlar yüksek ram'e sahip telefonlarda bile optimizasyon gerektirmiyor mu? VE son olarak Delphi Diesel'in dediği gibi 256MB belleği olan PS3 FULLHD çözünürlüklü televizyonlarda bile sorun çıkartmadan oyun oynatıyorsa 512MB günümüz için gayet yeterlidir
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LORDTEK 7 yıl
Arkadaşlar Playstation Vita yeni nesil playstation yani playstation 3 değil. Bilginize...
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HighonFire 7 yıl
512MB ram ve taşınabilir oyun konsolu he? Günümüz telefonlarında bile 1GB ram var yapmayın gözünüzü seviyim
2 Yanıt Yanıtla
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Python 7 yıl HighonFire
BrokenCross

512MB ram ve taşınabilir oyun konsolu he? Günümüz telefonlarında bile 1GB ram var yapmayın gözünüzü seviyim

Sonuçta sadece ürüne has işletim sistemi barındırıyor,sadece ürüne özel geliştirilecek oyunlarda barındıracak belleğin 512 olması pek eksi sağlayacağını zannetmiyorum,sonuçta ps3 de bile 256 mb bellek var,ama oyunlar ortada pspvitada'da durum aynı cihaza özel optimizeli oyunlar geliştirilecek e haliyle üzerindeki donanımdan en iyi şekilde faydalanabilecek
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artariel 7 yıl HighonFire
BrokenCross

512MB ram ve taşınabilir oyun konsolu he? Günümüz telefonlarında bile 1GB ram var yapmayın gözünüzü seviyim

alıntı yapmayı borç bildim direkt. bu pc'ye falan benzemez. pcde binbir türlü donanımı etkileyen binbir türlü saçma sapan yazılım var, rami olur olmaz harcayan bir ton gereksiz şey var. psde ve hatta bütün özel konsollarda bu durum farklı. o ram tamamen planlı bir biçimde kullanılıyor, her şey belli yani. oyunlara da o ram çok çok rahat yetiyor zaten. grafik birimi desen canavar gibi.
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Ac1DBuRN 7 yıl
Resimde "Toshiba: Memory and Memory Controller" yaziyor. Bu belleklerinin toshiba yapımı olduğunu göstermez mi? Ben mi yanlış tahminde bulunuyorum yoksa?
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