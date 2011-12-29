Sony PS Vita'nın işlemcisini de IBM-Sony-Toshiba üçlüsü geliştirdi

Sony'nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'da kullanılan dört çekirdekli işlemcinin detayları ortaya çıkmaya başladı. ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan dört adet çekirdeğe sahip olan işlemcinin, daha önce CELL işlemcisini birlikte geliştiren IBM-Sony-Toshiba üçlüsü tarafından hazırlandığı belirtildi. Daha önce Samsung tarafından üretildiği düşünülen CXD5315GG kodlu işlemci için konsorsiyumun IBM ayağı üretim sürecini, Sony ve Toshiba ise işlemcinin geliştirilme sürecini üstlenmiş.

İşlemcinin diğer detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da, ARM Cortex-A9 yapılı işlemci çekirdeklerine Samsung üretimi 512MB DDR2-S4 bellek eşlik ediyor. Qualcomm, Avago, STMicroelectronics ve Marvell gibi firmaların çok sayıda komponent ile dahil olduğu PS Vita, aynı zamanda dört çekirdekli grafik işlem birimine sahip. Şu an için sadece Japonya'da satılan konsolun, 2012 ile birlikte dünya pazarlarına sunulması , ülkemize ise bir değişiklik olmadığı takdirde Şubat ayı gibi giriş yapması bekleniyor.